Cabot Partners Japan, LLC

米国、欧州、アジア太平洋地域において物流不動産への投資・開発・運営を手がけるキャボット・プロパティーズ（Cabot Properties、以下「キャボット」）はこのたび、日本・関西圏に位置する賃貸可能面積6,202坪（20,502平方メートル）の先進的物流施設を取得したことをお知らせします。本物件は大阪府箕面市森町西に所在し、キャボットにとって日本国内における初の投資案件となります。本取得は、需給バランスが安定した市場において高品質な物流不動産へ投資するという、当社のグローバル戦略を一層推進するものです。

本物件は2021年に竣工した地上4階建ての先進的物流施設で、大型トラック12台が接車可能なトラックバース、天井有効高5.5メートル、トラックバース奥行き12.5メートル、駐車場41台分を備え、効率的な物流オペレーションを可能とする仕様を有しています。また、バッテリーフォークリフトの充電設備40基を設置し、太陽光発電への対応も可能な設計とするなど、環境配慮にも注力しています。日本の建築環境性能評価制度であるCASBEE（建築環境総合性能評価システム）においてAランクを取得しており、環境性能および利用者の快適性の両面で高い評価を受けています。なお、本物件は現在、満床稼働しています。

キャボット・パートナーズ・ジャパン 在日代表の西村 由宇は、次のように述べています。

「戦略的な立地性と高い機能性を兼ね備えた最新鋭物流施設への本投資を通じて、日本の物流不動産市場における当社の足掛かりを築けたことを大変嬉しく思います。日本におけるEC市場の拡大を背景に、関西圏のサプライチェーン関連の需要が堅調に成長しています。今回の取得は、人口集積地における旺盛な消費動向を捉えるクラスAの物流施設へ投資するという、当社の戦略を改めて示すものです。」

本施設は、大阪内陸部の中でも人気を誇る「箕面ロジスティクスパーク」内に位置し、大阪都心部から25km圏内という優れた立地条件を有しています。関西圏約1,900万人の人口をカバーする消費地へのアクセスに加え、新名神高速道路に近接していることから、名古屋、岡山、広島といった主要都市圏への広域物流にも対応可能です。また、2024年に約9万トンの貨物取扱量を記録した大阪国際空港へのアクセスにも優れています。

キャボット・プロパティーズ CEOのFranz F. Colloredo-Mansfeldは、次のようにコメントしています。

「日本の物流不動産市場への参入は、当社の投資戦略における極めて重要なマイルストーンです。キャボットは2020年にシドニーオフィスを開設し、アジア太平洋地域への展開を本格化させてきました。現在、日本およびオーストラリアに拠点を構える当社は、世界最大の経済圏の一つであるアジア太平洋地域において、魅力的な物流セクターへの投資機会を捉える体制を構築しています。今後も2026年以降を見据え、米国、欧州、APACの主要物流市場において優良な投資機会を追求してまいります。」

大阪の物流不動産市場は、堅調なファンダメンタルズを維持しており、空室率は約4％と低水準で推移しています。一五不動産サービスによると、関西圏の需給バランスは今後も安定的に推移する見通しで2025年における新規供給量および新規需要量はいずれも約160万平方メートルと試算されています。西日本最大の物流不動産市場である大阪は、3PL、EC、製造関連企業からの持続的な需要を背景に引き続き高い投資リターンが期待される市場の一つと考えております。

キャボット・プロパティーズについて

キャボット・プロパティーズは、物流不動産に特化したグローバルなプライベート・エクイティ不動産投資会社です。1986年の創業以来、機関投資家に対して物流不動産セクターへの投資機会を提供してきました。これまでに累計170億米ドル超を物流不動産に投資し、4,300社以上のテナントにサービスを提供、延床面積2,200万平方メートル（2億4,000万平方フィート）超、1,750棟以上の物件を運営しています。本社は米国ボストンにあり、アトランタ、シカゴ、ダラス、ロサンゼルス、ロンドン、アムステルダム、シドニー、東京、ミュンヘン、ヒューストン、ニューヨーク、オーランド、ニュージャージーに拠点を構えています。