来館者特典あり！「KUNDAL(クンダル)」が美容・コスメ系インフルエンサーが集う体験型イベント「Cosme Lab」に登場！

韓国発のプレミアムヘアケアブランド「KUNDAL（クンダル）」は、2025年2月14日（土）から2月15日（日）までの2日間、東京・北青山で開催される体験型ビューティーイベント「Cosme Lab」にてPOP UPブースを出展いたします。

本イベントでは、KUNDALのメイン商品である「プロテインダメージケアライン（全6種）」を、“Valentine Damage Salon”をコンセプトにした特な別空間でご紹介いたします。

まるでサロンに訪れたかのような没入型ブース体験を通じて、ダメージヘアのための集中ケアを実際にお試しいただけます。

さらに、ブースにご来場いただいた方やご参加者様には、特典もたくさんご用意しておりますので、この機会にぜひKUNDALブースへお立ち寄りください。

※すべてのイベントおよび特典は、在庫がなくなり次第終了となります。

POP-UP STORE 概要

【Cosme Lab】

開催日程：2025年2月14日（土）～2月15日（日）

営業時間：

2月14日（土）15:00～19:00

2月15日（日）10:00～18:30

開催場所：ワールド北青山ビル 1階（〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10）

※参加には事前応募が必要（申込締切：2026年1月18日（日）23:59まで）

KUNDALブース来場者特典

１.ご来場者様プレゼント

KUNDALブースご来場者様に全員プレゼント※をご用意しております。

【1日目特典】

ダメージヘアケア シャンプー＋トリートメント（バイオレットミュゲの香り）本品セット

【2日目特典】

ダメージヘアケア シャンプー（バイオレットミュゲの香り）本品

【1日目・2日目（両日）特典】

ハニー＆マカデミア シャンプー＆トリートメント サシェ（フィジオパンチの香り）

２.体験型コンテンツ「髪の恋占い」

ブース内に設置された「髪の恋占い」カードを引いて、恋愛運・ヘア運をチェックし、

カードと自分のヘアを一緒にセルフィー撮影し、SNS投稿＆フォローで追加プレゼント進呈

※すべてのイベントおよび特典は在庫がなくなり次第終了となります。

プロテインダメージケアライン（全6種）

●ダメージケアシャンプー500ml

●ダメージケアトリートメント250ml

●ダメージケアノーウオッシュトリートメント130ml

●ダメージヘアケアヘアミストセラム150ml

●ダメージヘアケアヘアセラム50ml

●ダメージヘアケアヘアマスク150ml

乾燥や紫外線などによるハイダメージヘアを、「植物由来のタンパク質」成分で集中的に補修するヘアケアライン（全6種）。

シャンプー・トリートメントでのデイリーケアから、セラムやミスト、ヘアますくなどのスペシャルケアまで、ライン使いすることでうるおい補給と補修を重ね、髪の内側からなめらかに整える相乗ケアを叶えます。

ベタつかずサラッとまとまり、毛先までしっとり。サロン帰りのようなシルキーなツヤ髪へ導きます。

◆ブランド紹介

■ブランド紹介

「KUNDAL（クンダル）」は、「すべての瞬間に香りを添える」をスローガンとする韓国発のパーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、高品質なアイテムをお届けしています。

またKUNDALは「香り」をブランドの核に置き、専門調香師が生み出す多彩な香りを通して、ヘア・ボディ・リビングなど日常のあらゆるシーンを「自分の好きな香り」で満たすことを大切にしています。

■日本公式オンラインストア：https://kundal.co.jp/

■公式SNS

KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/

KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan

KUNDAL JAPAN公式 TikTok : https://www.tiktok.com/@kundal_japan

KUNDAL JAPAN公式 LINE : https://lin.ee/vHxOTqgn