【695％達成！！】寝具メーカーが挑んだ“ゲーミング枕”がMakuakeで大反響/開始から1時間で目標金額達成！
https://www.makuake.com/project/yokonegugame/
■現在マクアケにてクラウドファンディングを実施中！
”ゲーム×枕”という新たなジャンルに挑んだ「YOKONEGU GAME（ヨコネグゲーム）」は、創業69年の寝具メーカーが運用するcocochi factory(ココチファクトリー)が作る最新作の枕です。
そんな YOKONEGU GAME が「Makuake」にて現在プロジェクトを実施しています。
■おうち時間の悩みに寄り添う商品開発
eスポーツや在宅時間の増加により、長時間同じ姿勢で過ごす機会は年々増えています。
一方で、姿勢の崩れや身体への負担を感じる声も少なくありません。
YOKONEGU GAMEは、横寝枕の研究開発を続けてきたYOKONEGUシリーズの設計思想をもとに、ゲーム時の体勢にも配慮した構造を採用しました。
■これ一つで、ゲームも、眠りも、くつろぎタイムも！
１.【特許出願中の3階建構造】ゲーム姿勢を支える独自形状
２. 老舗寝具メーカーだからこそできる、睡眠も快適な設計
３. それぞれのシーンに合わせた使い方を可能にする、カスタマイズ性
ひとつの枕で「プレイ」と「休息」の両方に寄り添う、新しい寝具の形です。
■素材にもこだわりました
枕上層とクッションの中には、
もちふわ触感の粒わたを採用しました。
粒状のわたを使用することで、
わたの柔らかさは生かしつつも、
弾力があるので頭や体が沈み込みすぎません。
優しくしっかり支えてくれる枕です。
また、下層は2枚のウレタンシートで高さ調節も簡単に行うことができます。
ゲーミング時は、ついつい熱が入って暑くなった経験はありませんか？
そんなゲーミング時にも寄り添い、裏面と側面を熱がこもりにくいメッシュ素材を採用しました。
裏面をメッシュにすることで、膝上に枕を乗せても暑さを感じにくく、側面は腕をまわした時に蒸れにくいよう工夫を施しています。
■YOKONEGU GAMEで快適なおうち時間を
ゲームもリラックスタイムも、ひとつの枕でより心地よく。
YOKONEGU GAMEは、長時間のプレイや動画視聴など現代のおうち時間に寄り添う新発想のゲーミング枕です。姿勢を意識した独自形状と、使い心地を調整できる構造により、楽しむ時間も休む時間も快適にサポート。
日常のくつろぎをアップデートする、新しい選択肢を提案します。
■数量限定！マクアケにて最大30%OFF！！
マクアケ限定で最大30%OFFと大変お得に手にいれるチャンスです！
数量限定ですのでお早めにご注文ください。
富士ベッド工業株式会社
■会社概要
創業：1957年2月1日
設立：1964年3月21日
代表者：小野 弘幸
所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号
事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売
資本金：25,000千円
公式サイト：http://fujibed.com/
公式ショップ：http://cocochifactory.com/shop
公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348
公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/
YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/