高田舟、西脇彩華ほか出演　ダークサスペンス #コラオブ シリーズ最終章『Collapse Of Values』、いよいよ2月25日 (水) 開幕！！

ロングランプランニング株式会社

SFIDA ENTERTAINMENT プロデュースvol.24『Collapse Of Values』Episode 3 Final-Transformationが2026年2月25日 (水) ～ 2026年3月1日 (日)に中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット購入はこちら :https://www.confetti-web.com/@/cov3

公式サイト

https://covep3.jimdofree.com/

2023年から製作開始した現代社会をテーマにしたダークサスペンス作『Collapse Of Values』

略して#コラオブ がいよいよファイナルを迎えます。

脚本、演出はSFIDA ENTERTAINMENTの代表、俳優として舞台、ドラマ、モーションアクターとしても活動している小郷拓真。

主演は過去のコラオブシリーズシリーズに引き続き、高田舟が務めます。西脇彩華、小林智絵、有沢澪風も続投。そして新たに、結城美優、水野伽奈子、安部瞬ほか個性溢れるキャストも集結し、総勢19名でシリーズ最終章を製作いたします。

今作のタイトル『Collapse Of Values』は、直訳すると“価値観の崩壊”を意味します。

登場人物たちの理性と本能の狭間で揺れる人間の価値観や恐怖の瞬間を。

そして、シリーズ最終章となるTransformation。

【変革】を見届けにぜひ劇場まで足をお運びください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【Introduction & Story】

この国は、国民が知らない情報で溢れている。 この国は、洗脳国家である。

この国は、特権階級に支配されて・・・。

警視庁捜査一課のエース、佐々倉は闇バイトに潜入するも事件に巻き込まれ指名手配犯とな る。 更にこの闇バイトにより弟と部下が死亡。 闇の元凶を突き止める為に動くが、そこでも

仲間を失う。 怒りに満ちた佐々倉の前に、

元刑事の大葉瑞希が現れこの惨劇の黒幕である黒田神の存在を知る。

果たして、黒田の正体、目的とは一体。

価値観崩壊のダークヒーローが、

闇の根源と対峙した時、

世界は、崩壊か。それとも、再生か。

作品の見どころ

今作でもオリジナル楽曲の制作が決定！

今回の主題歌タイトルは【マキナ】。物語の主人公、佐々倉優希×そして黒幕の1人、黒田神、二人のキャラクターに沿って、2.5次元舞台作品、IdentityＶSTAGE(第五人格)の主題歌や人気声優への楽曲提供をしている難波HDKが制作。

ボーカルは、X JAPANのhideに見出され、1999年メジャーデビューしたロックバンド、defspiral のボーカリストTAKA。さらに今回は、仮面ライダー楽曲やアニメ主題歌など多岐に渡り活動中のロックボーカル緋村剛も加わり、ツインボーカルで歌を届けます。

振付は元EXPG STUDIOのダンサー、女優の荒木双葉が担当。

『Collapse Of Values』Episode 2 Truth 主題歌の「アスクレピオス」に続き、ダークな世界観に合わせたオリジナル楽曲、そしてOPによるパフォーマンスシーンも併せて、より舞台の世界観に深く入り込めるようになっています。

主題歌を披露するミニライブの開催も決定！

下記の日程で公演後にこれまで制作されたコラオブシリーズの主題歌を披露！

◯対象公演

２７日(金) 13:00[表] 18:30[裏]

２８日(土) 13:00[裏] 18:30[表]

▼『Collapse Of Values』PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=grftLrlcV4o ]

キャスト

高田舟

シリーズ作の主人公である警視庁捜査一課のエース刑事、佐々倉優希役。

『弱虫ペダル』SPARE BIKE篇～Heroes!!～、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』最強の挑戦者(チャレンジャー)他、出演

西脇彩華

過去シリーズに登場し、事件に巻き込まれ既に殉職してしまっているキャラクター、山崎鈴音と山崎風華の姉、山崎香織役。

パフォーマンスガールズユニット「9nine」の元メンバー、現在は女優、タレントとして活動

小林智絵

旅行会社の社員、瀬戸明日香役。

2023年までミクスチャーロックアイドル「Pimm's」として活動。現在は舞台、ラジオ等で活動。

有沢澪風

同じ旅行会社の社員、内藤莉菜役。

スターダストプロモーション声優部所属。TVアニメ「報われなかった村人A、貴族に拾われて溺愛される上に、実は持っていた伝説級の神スキルも覚醒した」への出演が決定している。

小郷拓真

小郷拓真氏自らも【裏team】ジャーナリスト、岡村悟役で出演。

このほか、主人公佐々倉と同じ、元刑事の大葉瑞樹役を結城美優。

【表team】の岡村悟役絵を安部瞬、官房長官役に、夢麻呂。外務大臣役に元・劇団鹿殺し、振付師としても活躍している水野伽奈子。そして、黒幕の1人でもある黒田神を釣舟大夢が演じます。

公演概要

SFIDA ENTERTAINMENT プロデュースvol.24

『Collapse Of Values』Episode 3 Final-Transformation

公演期間：2026年2月25日 (水) ～ 2026年3月1日 (日)

会場：中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）

■出演者

【Cast】

高田舟

西脇彩華

小林智絵

結城美優

有沢澪風

依光希空

忽那美穂

森川瑠奈

水野伽奈子

釣舟大夢

夢麻呂

【表team】

太田達也

安部瞬

桜井理衣

稲木美心

【裏team】

稲益佑亮

花宮まいか

有紀羽優

小郷拓真(SFIDA ENTERTAINMENT)

■スタッフ

脚本・演出：小郷拓真

振付 : 荒木双葉

音響：斎藤裕喜(Quebec )

音響操作：宇多川大介

楽曲制作 : 難波HDK

主題歌 : 「マキナ」/ TAKA（defspiral),緋村剛

照明：針谷あゆみ

舞台美術 : 澁澤萌

舞台監督：青木かづき

票券・当日運営 : 伊藤ゆか

カメラマン : 中塚健仁

宣伝美術 : SE_TSU DESIGN

プロデューサー : 小郷拓真

制作 : SFIDA ENTERTAINMENT

【Cooperation】※順不同

株式会社ニューウォーカーズ

株式会社スターダストプロモーション

株式会社FIRST AGENT

株式会社エーライツ

株式会社ZETT

有限会社バウンス・エンターテインメント

株式会社アリア・エンターテインメント

株式会社エムファイブ

株式会社KとS

合同会社クラドニ

Croire Office

Quebec

SE_TSU DESIGN

『熱ら。』

舞台美術研究工房 六尺堂

企画・主催：SFIDA ENTERTAINMENT

■公演スケジュール

２月

２５日(水) 19:00[表]

２６日(木) 19:00[裏]

２７日(金) 13:00[表] ♪18:30[裏] ♪

２８日(土) 13:00[裏]♪18:30[表]♪

♪公演後 コラオブミニLIVE

開場は開演の４５分前(物販受付あり)

３月

１日(日) 11:30[表] 15:45[裏]

※3月1日(日)公演のみ開場は開演の３０分前

※3月1日(日)11:30のみ［表team］桜井理衣は出演しません。代わりに［裏team］花宮まいかが出演します。

■チケット料金（全席指定・税込）

・前売券 通常席：6,000円

・当日券 通常席：6,500円

♪コラオブミニLIVE付きチケット(本編後)

・前売券：7,000円

・当日券 7,500円

◯対象公演

２７日(金) 13:00[表] 18:30[裏]

２８日(土) 13:00[裏] 18:30[表]

（指定席引換券・税込）

ーーー

SFIDA ENTERTAINMENT

俳優、小郷拓真氏により舞台、

イベント、映像など多岐のジャンルに渡り作品を制作。

総制作本数は５０作を越える。

SFIDAとはイタリア語で挑戦という意味があります。正解やゴールの無いエンターテインメントに対して、挑戦し続ける事をコンセプトに。お芝居を中心にお客様に楽しんでいただける、ご満足いただける作品の制作を心掛けて日々活動を行なっております。今作においてもキャスト、スタッフ一同でお客様に唯一無二の作品を全力でお届けいたします。劇場にて心よりお待ちしております。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com