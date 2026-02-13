スマイルゼミ 幼児コース『スペシャルえほん』に「パウ・パトロール」が登場　2月26日（木）より提供開始

株式会社ジャストシステム

株式会社ジャストシステム（本社：東京都港区、代表取締役社長：関灘 恭太郎）は、タブレットで学ぶ通信教育「スマイルゼミ 幼児コース」において、6匹の子犬たちが活躍する大人気アニメ「パウ・パトロール」とコラボレーションした『スペシャルえほん』を、2月26日（木）より提供開始します。

累計学習回数が700万回を突破した、対話型読み聞かせ教材「はなせるえほん」（特許出願中）は、年3回（春・夏・冬）の特別企画『スペシャルえほん』を提供しています。その第2弾として、世界160以上の国と地域で放送中の大人気アニメ「パウ・パトロール」が登場します。

■大好きなアニメと同じ声で、特別な絵本体験

スマイルゼミの教材に、初めてテレビアニメの物語が登場します。アニメと同じ豪華声優によるパウ・パトロールの子犬たちとの楽しい世界観が、お子さまを物語の中へと引き込み、絵本を最後まで読み切る力を育むことができます。また、内容に応じた対話学習により、自ら考え伝える力を身につけます。

■お子さまの成長に寄り添う、楽しいストーリー

学齢に合わせて、語数や質問の難易度を最適化したストーリーを用意しました。新年少・年中向けの「チェイスの楽しい誕生日会」では、お子さまにとって身近な「誕生日」というテーマを通じ、仲間の笑顔のために行動する素晴らしさを学びます。新年長向けの「バスケットボールチームを作ろう！」では、仲間と協力する大切さや思いやりの心を養います。子犬たちの紹介も搭載しているため、登場人物を事前に知ることができ、パウ・パトロールを初めて見るお子さまでも楽しめるよう設計しています。

スマイルゼミは、お子さまが夢中になれる絵本との出会いを通じ、「自ら考え、伝える力」を楽しみながら育む環境を提供し続けます。

AIを活用したタブレット型通信教育「スマイルゼミ」

「スマイルゼミ」は、2012年に開講した、専用タブレットで学ぶ、幼児・小学生・中学生・高校生向けの通信教育です。すべてのコースで、紙と鉛筆のように「書く学び」、AIを活用した「対話による学び」によって、質の高い学習を実現します。また、「教科書準拠」の教材により学校の進度に合わせた学びを提供しています。2023年には、米国の幼児・小学生向けHome Learning Service「Smile Zemi」も開講しました。

■「パウ・パトロール」

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」 を

合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日夕方5時55分から放送中。また、Paramount+ (J:COM STREAM、WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただけます。

* 記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。