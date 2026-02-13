【LYZON】ハイパーパーソナライゼーション支援サービスを網羅したミニサイトを公開

株式会社LYZON

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、AI技術を核としたマーケティング施策を活用し、ユーザー一人ひとりに最適な体験を提供する「ハイパーパーソナライゼーション」支援サービスに特化したミニサイトを、本日公開いたしました。

社会の背景

現在のデジタルマーケティングでは、ユーザーの行動が複雑化しており、従来の「40代・男性」といった属性（セグメント）に基づく一律の訴求では、個々の「今、この瞬間の意図」に応えきれなくなっています。

LYZONでは、膨大な行動データと生成AIを組み合わせ、一人ひとりの文脈（コンテキスト）に合わせた最適な体験をリアルタイムで提供する「ハイパーパーソナライゼーション」を推進しています。本サービスの内容をより深く、分かりやすくお伝えするため、この度ミニサイトを公開いたしました。

ミニサイトの概要

公開されたミニサイトでは、AIがユーザーの挙動から「悩み」や「期待」を深く分析し、コンバージョン（CVR）を最大化させるための具体的なフレームワークを公開しています。

- 「セグメント」から「個」の文脈への進化を可視化従来のターゲット属性による分類と、AIがリアルタイムに「文脈」を読み解く「ハイパーパーソナライゼーション」の違いを図解。なぜ今、AI駆動型へのシフトが必要なのかを詳しく解説しています。- AIによる「施策の高速回転」メカニズムの解説「分析 → シナリオ策定 → コンテンツ制作 → 検証」という、人間が行うと膨大な工数がかかるサイクルを、AIがいかに自動化・高速化するか。その具体的なワークフローと最適化プロセスを紹介しています。- 具体的活用シーンとAI×プラットフォームの融合Sitecore等のDXP（デジタルエクスペリエンスプラットフォーム）とAIを連携させ、バナーやキャッチコピーをユーザーごとにダイナミックに変化させる手法を提示。実際のビジネス成果に直結する活用イメージを掲載しています。

詳しい内容につきましては、下記URLよりご確認ください。

https://www.lyzon.co.jp/lp/hyper_personalization

今後の展開

LYZONは、本サイトおよび支援サービスを通じて、企業のマーケティング活動を「手作業の限界」から解放し、AIが真の「個客」理解を支える未来を創造します。今後も最新のAI技術と確かな実装力を提供し、企業の体験価値（UX）向上を強力にサポートしてまいります。

株式会社LYZON

所在地：東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル4階

設立：2007年6月19日

代表者：代表取締役 藤田 健

URL：http://www.lyzon.co.jp/

業務内容：Webサイトの構築、運用及びWebコンサルティング



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社LYZON 広報担当 郷田、金原

TEL ： 03-5803-0588

E-mail ： press@lyzon.co.jp （goda@lyzon.co.jp、kimbara@lyzon.co.jp）