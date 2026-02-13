日本・韓国でPOP UP開催のたびに行列を生む韓国発・野菜そっくりスイーツパンブランド〈ジョンナンミミョンガ〉がついに関西エリアへ初出店。阪急うめだ本店・大阪高島屋にて関西初となるPOP UPを開催
ジョンナンミミョンガ 野菜スイーツパン (画像はイメージです)
【催事スケジュール】
■ 阪急うめだ本店
📍地下1階 フードステージ
2026年2月15日（日）～2月24日（火）
🕐10:00～20：00
🧺販売内容
● 野菜スイーツパンフルセット (11個入セット) → 4,380円税込
● バラ販売 → 398円税込～
※ 販売方法は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
■ 大阪高島屋
📍地下1階 POPUP STATION
2026年3月4日（水）～3月14日（土）
🕐10:00～20:00
【「ジョンナンミミョンガ」が阪急うめだ本店にて関西初出店！】
阪急うめだ本店でPOP UP催事
売り場情報
抽選でプレゼントあり！
可愛いエコバック
阪急うめだ本店 地下1階 フードステージにやってくる！彩り豊かな見た目と野菜のやさしい味わいをお楽しみいただけます。関西で初めてのご紹介となりますのでこの機会にぜひお立ち寄りください。
【メディアも注目！行列ができる人気パンがテレビ番組でも話題】
ジョンナンミミョンガの野菜スイーツパンは、話題性の高さからこれまで数多くのメディアに取り上げられてきました。日本テレビ報道局のWEBサイト「日テレNEWS NNN」をはじめ、テレビ番組『ひるおび！』『ワールドビジネスサテライト』『THE TIME』などでも紹介され、現在も多くのメディアから取材が相次いでいます。
『アッコにおまかせ！』や『ひるおび！』、『THE TIME』での紹介の様子
NETFLIXイメージ「abema.tv」で独占配信 2026年2月1日 夜9時40分、MBN『天下製パン』で放送されました
このたび、良いご縁をいただき韓国大人気の「천하제빵(天下製パン)」に出演することになりました。
番組では「방앗간빵쟁이(町の餅屋のパン職人)」という名前でご挨拶させていただきました。
江原道の江陵、小さな餅屋でお米を扱い始めてから、気づけば30年、餅を作り続ける中、若者たちが餅をあまり食べず、パンやスイーツが身近になる時代に応じて、親子のアイデアで生まれた野菜そっくり「野菜スイーツパン」。
朝は朝星、夜は夜星の日々を繰り返しながら、グルテンフリーの野菜スイーツパンを開発しました。
地元の野菜をたっぷり入れた野菜スイーツパンは目で楽しめて、食べて満足、栄養満点なスイーツパンです。
～ ブランド紹介 ～
グルテンフリー野菜スイーツパン
オモニの手仕事が生む、やさしい味
986年からの韓国伝統のお餅専門店。 韓国産の農作物を使用した野菜パンは 小麦粉を使用せず、もち米で作り上げたもちもち食感が特徴。 見た目の可愛さはもちろん、優しい野菜の餡の味が楽しめます。
・地元で採れた特産農作物をふんだんに使用
・野菜そっくりの表情や形は、ひとつずつ手作業で丁寧に成形、人の手ならではの温もりの証
・「家族に食べさせたい」というオモニの想いを込めて製造しています
グルテンフリーで楽しむヘルシー野菜スイーツパン
韓国北部・江陵（カンヌン）店舗での販売の様子
健康志向の方にも嬉しいグルテンフリーの野菜スイーツパンです。小麦粉を使わず、もち米で丁寧に仕上げたもちもちの食感と、野菜本来のやさしい甘みが特長。見た目も彩り豊かで、食べる楽しさを広げます。
グルテンフリーであることで消化にやさしくお腹への負担が少ないのも魅力。さらにグルテンを控えたい方やアレルギーを持つ方でも安心して楽しめ、健康や美容への意識が高い方にもぴったりです。
韓国で定番人気、世界に広がるジョンナンミパンの魅力
彩り鮮やかな野菜パン
ジョンナンミパンは、韓国内の常設店舗や各地のポップアップ会場で常に大人気です。ヘルシーで奥深い味わいと、本物の野菜と見紛うほどの鮮やかでキャッチーな見た目が注目を集め、連日多くのファンで賑わっています。SNSでも多くの反響を呼びブームを超えて韓国ではすでにスタンダードな人気を確立しています。
さらに人気は日本国内にとどまらず、フィリピンやアメリカなど海外にも広がっており、江原道・江陵の2号店も好調です。TV出演やPOPUPイベントでの話題性も相まって、ジョンナンミパンは世界中で支持を拡大中です。
【商品紹介】
インスタグラムはこちら → https://www.instagram.com/jungnammi_kr
商品紹介はこちら → https://haruco.co.jp/jungnammi/
とうもろこしパン
じゃがいもパン（カムジャパン）
さつまいもパン（こぐまパン）
柿パン
にんにくパン
かぼちゃパン
長ねぎパン
唐辛子パン
玉ねぎパン
栗パン
パイナップル (画像はイメージです)
黒トリュフじゃがいも
【冷凍パンギフトも人気！楽天ランキング受賞の話題商品】
ジョンナンミミョンガの冷凍パンは販売開始から好評をいただいています。オンラインでもランキング入りするほど人気で、ご自宅のオーブンで焼くだけで、もち米生地のもっちり食感と野菜の風味を楽しめます。全10種類をセットにしたギフトボックスもご用意しております。贈る方も贈られる方も嬉しくなるパンです。
詳細・購入はこちら
公式サイト：https://item.rakuten.co.jp/haruco/h012_043/
Instagram：https://www.instagram.com/jungnammi_kr/
楽天ランキング1位獲得
冷凍用ギフトボックス
ジョンナンミパンの美味しさの秘訣は、コンベクションオーブンにあり！？
ジョンナンミミョンガの人気商品「野菜パン」は、Yasur 電気ロータリーコンベクションオーブンで焼き上げています。外側は香ばしく、内側はしっとりふんわりとした食感を実現し、理想的な焼成品質をご提供できます。ロータリーによる精密な温度コントロールと均一な熱循環を備え、パンや焼菓子など、さまざまな製品を高品質かつ再現性高く焼成することが可能です。プロの現場でも安心してご使用いただける製品です。
株式会社ハルコでは、2026年2月に展示会への出展を予定しております。『第54回 厨房設備機器展（HCJ2026）』が、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催されます。
小間位置：東4ホール ブースNO.E4-U03
ご関係者様のご来場をお待ちしております。
ジョンナンミミョンガのパンはYasurの電気ロータリーコンベクションオーブンで、焼き上げています。
株式会社ハルコ
所在地：東京都荒川区南千住1-15-4 トリニティ三ノ輪 7F
代表者：代表取締役 臼井春子
TEL：03-3806-5503
公式サイト：https://haruco.co.jp
