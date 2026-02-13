【開催報告】欧・米・ウクライナの防衛産業の要人が東京に集結　NSBT 戦略フォーラム 2026 in 東京

一般社団法人安全保障ビジネスイノベーション協会

一般社団法人 安全保障ビジネスイノベーション協会（SBIJ、所在地：東京都豊島区、代表理事：磯部晃一）は、2026年1月30日（金）、京王プラザホテル（東京都新宿区）にて「NSBT 戦略フォーラム 2026 in 東京」を開催しました。

本フォーラムには、安全保障・防衛産業に関わる企業、行政、自衛隊関係者など約100名が参加し、

定員満了での開催となりました。

■開催背景

激変する国際安全保障環境と、日本の中小企業への期待

国際情勢が大きな転換点を迎える中、ウクライナ戦争をはじめとする現代の紛争は、安全保障・防衛産業の在り方そのものに変化を迫っています。技術革新の加速やサプライチェーンの再編が進む中で、とりわけ中小企業やスタートアップが果たし得る役割への関心が、日本国内でも高まりを見せています。

こうした問題意識のもと、本フォーラムは、日本、欧米、ウクライナから専門家が一堂に会し、国際的視点から安全保障ビジネスの現状と将来像を議論する場として開催されました。

■プログラム概要

国際情勢・戦略・産業・イノベーションを横断する3部構成

「NSBT 戦略フォーラム 2026 in 東京」は、以下の3部構成で実施されました。

【第1部】

激変する安全保障環境と、今後の安全保障・軍事のトレンド

第1部では、前統合幕僚長・吉田圭秀氏による基調講演と戦略対談に加え、戦略的コミュニケーション研究の第一線で活躍するネヴィル・ボルト氏（シンポディウム戦略的コミュニケーション研究所 所長・創立者）、および東京大学教授の青井千由紀氏を迎え、戦略的コミュニケーションと安全保障ビジネスをテーマとしたパネルディスカッションが行われました。

【第2部】

安全保障ビジネスのグローバルトレンド ― 中小企業の可能性と課題 ―

第2部では、Travelex創業者であるロイド・ドーフマン卿が登壇し、欧州における中小企業から大企業への成長プロセスについて講演を行いました。

あわせて、自衛隊、行政、産業界の専門家によるプレゼンテーションおよびディスカッションを通じて、中小企業が安全保障ビジネスに参入・成長していくための視点が共有されました。

【第3部】

ウクライナ戦争の教訓：世界の安全保障クラスターが示すイノベーションの未来

第3部では、戦時下ウクライナの防衛産業を支えるウクライナ防衛産業協会（NAUDI）CEO セルゲイ・ゴンチャロフ氏、フランス防衛・安全保障産業クラスターEDEN Cluster 創設者・名誉会長 ジャン＝リュック・ロジェル氏をはじめ、欧州・米国の安全保障関係者が登壇しました。

ウクライナ戦争の実戦的教訓や、各国の安全保障クラスターの取り組みを踏まえ、欧州で進む防衛産業エコシステムと、日本企業への示唆について議論が行われました。

■今後の展望

SBIJでは、今後もこのようなイベントを定期的に開催し、安全保障ビジネスに関わる国内外の関係者をつなぐ継続的なプラットフォームとして発展させていく方針です。

2026年は、本東京開催を皮切りに、北海道および東北地域、ならびに九州地域など、日本各地での開催を計画しており、地域特性を踏まえた安全保障ビジネスの議論とネットワーク形成を進めていきます。

今後も、SBIJは国際的な知見の共有や、中小企業・スタートアップの参入支援を通じて、日本の安全保障産業の発展に寄与してまいります。

■主催・事務局

一般社団法人 安全保障ビジネスイノベーション協会（SBIJ)(https://sbi-japan.org/)

