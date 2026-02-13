ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS」誕生

株式会社SanctaMIROS メインヴィジュアル

株式会社Sancta（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中川瑛大）は、ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS（ミロス）」のローンチを発表いたします。また、ファーストコレクションとして、特許取得の独自原料、ヒト肌100％同一マイクロ分子コラーゲン※1「PIKIA(R)(ピキア)※2」を採用した

スキンケアラインの販売を2026年4月3日より開始いたします。

「MIROS」は、”NATURE DECODED すべての時間を美しく“をコンセプトとして誕生しました。

自然の叡智を先端バイオテクノロジーでひも解き、分子デザイン発想※3を通じて、人が本来宿す

美の力を内側から引き出す、新しいウェルネスを提案します。

■日本の美意識とバイオテクノロジーが拓く、新しいウェルネス

MIROSは、ありのままの自分を慈しみ、本来備わっている力を高めていくことを、人間の美しさの本質と捉えています。こうした考え方は、自然界に存在する再生と進化のダイナミズムにも重なります。

MIROSは、日本人が自然への敬意と調和の中に見出してきた美意識を受け継ぎながら、

先端バイオテクノロジーを通じて自然の構造や働きをひも解き、人が本来もつ美しさを引き出すことを目指しています。表面的なケアにとどまらず、より美しい時間へと深めていく在り方を探求する。

それが、MIROSが提案する新しいウェルネスです。

■ AI設計 × 精密発酵というアプローチーMIROS独自原料「PIKIA(R)」

MIROS スキンケア商品 世界観を体現するボトルデザイン

MIROSのスキンケアに採用された「PIKIA(R)※2」は、ヒト肌に含まれるコラーゲンと100％同一の

アミノ酸配列をもつ、マイクロ分子コラーゲン※1です。本原料は、新進気鋭のバイオテクノロジー

企業であるカンブリアム社（ドイツ）により開発されました。

自然界に存在する膨大なタンパク質データをAIで解析し、肌の内部環境との整合性に配慮した

精密な分子デザインを導出。その設計情報をもとに、精密発酵技術によって生み出されたのが

「PIKIA(R)※2」です。動物由来原料を使用しない精密発酵アプローチで開発された

100%ヴィーガン素材であり、機能性と持続可能性の両立を追求しています。

微細な分子構造により、肌のすみずみまで浸透し、肌本来のリズムと呼応するかのような

高い親和性を備えた使用感を実現。継続的な使用を通じて、肌の密度感を高め、

外的環境に左右されにくい、しなやかで強さを感じさせる肌印象へ導くのが特徴です。

■ 未来の知が導く美しさへーMIROSのスキンケア

MIROS スキンケアライン 全４商品

AI設計と精密発酵という独自アプローチにより、これまで長い年月を要していた研究成果を現代に引き寄せて誕生した、「PIKIA(R)※2」。世界のラグジュアリースパでも採用されてきたこの独自スキンケア成分を、MIROSは日本で初めて※4採用し、スキンケア全アイテムに配合しました。



そのポテンシャルを最大限に引き出すため、サッカロミセス／コメ発酵液※5に加え、

ホワイトラベンダー、ユキノシタ、イロハモミジなど厳選された国産植物エキス※6を処方。

これらの保湿成分が重なり合うことで、肌のすみずみまでうるおいが浸透し※7、ハリ感が宿る、

深みのある輝きをまとう肌印象へ導きます。

■ スキンケア商品概要

化粧水・乳液・美容液・クリームの全４アイテム構成。

肌を「整える（PRIMER） → 潤す（BALANCER） → 補う（CATALYST） → 守る（HALO）」という考え方に基づき、必要な機能を効率よく重ねるスキンケアを提案します。

MIROS Serum8 （セラム エイト）

◇ 商品名：Serum 8 〈美容液〉

CATALYST（カタリスト）：スキンケア時間を、加速と深化へ

高濃度成分を効果的に届ける美容液

その一滴に、生命の息吹を感じさせるような深い輝きを凝縮しました。

世界のラグジュアリースパでも採用されてきたスキンケア成分PIKIA(R)※2を、スキンケアラインを象徴するヒーロー美容液「Serum 8」には、シリーズ最高濃度8％配合。

ハリと艶のある美しさへ誘います。

容量：25mL 価格：19,800円（税込）

容量：55mL 価格：36,300円（税込）

PIKIA(R)※2 配合濃度：8%

商品名：ハイドレーション トリートメント ローション 〈化粧水〉

ハイドレイティング トリートメント ローション

PRIMER（プライマー）：肌の土台を整える

角質層を均等にうるおし、なじみを高める化粧水

朝露のような清らかなうるおいが角質層のすみずみまで広がり、みずみずしい透明感のある印象をもたらします。

容量：115mL 価格：8,800円（税込）

PIKIA(R)※2 配合濃度：1%

◇ 商品名：インフュージョン エマルジョン 〈乳液〉

インフュージョン エマルジョン

BALANCER（バランサー）：水分と油分をバランスよく与える

うるおいの通り道*をつくる乳液



やわらかなエマルジョンが、肌にうるおいと柔らかさを与え、まるで内側から光がにじむような、優雅な印象へ導きます。

*浸透は角質層まで



容量：95mL 価格：12,650円（税込）

PIKIA(R)※2 配合濃度：3%

◇ 商品名：ラディエンス クリーム 〈クリーム〉

ラディエンス クリーム

HALO（ヘイロー）：うるおいで包み艶を与える

PIKIA(R)※2と潤いを長時間キープするクリーム 艶と深みを感じさせるテクスチャー。

うるおいとハリを与え、輝くような肌印象へ導きます。



容量：50g 価格：16,500円（税込）

PIKIA(R)※2 配合濃度：5%

◇ 商品名：スターターキット

スターターキット

１週間たっぷりと、MIROSのフルラインを試せる「スターターキット」

〈化粧水 20ml、乳液 14ml、美容液 7ml、クリーム4g〉価格：9,900円（税込）

■ MIROS独自の香りアプローチ

MIROSが提案するハイエンド・ウェルネスを完成する要素として「香り」を再解釈しました。五感の中でも特に嗅覚は、心地よさ・安心感・感情の切り替えにはたらきかけます。

MIROSは、毎日のスキンケアの「香り」を”感性に訴えるリチュアル”であると定義し、天然精油を芸術的に昇華した２種類の香りを開発しました。ブランドを象徴する美容液「Serum 8」の香りである

KARESANSUI（枯山水）は、香りディレクター 小泉祐貴子氏が監修しました。

◇ KARESANSUI（枯山水）

静謐の中にかすかな躍動が息づく、神秘的な気配をまとった香り

主な精油：グレープフルーツ、ベルガモット、ライム、マンダリン、カルダモン、フランキンセンス、ミルラ、ラベンダー、ヴァイオレット、シダーウッド、パチョリ、サイプレス、サンダルウッド、アンブレッドシード

賦香商品：Serum 8（セラム エイト）

◇ ASATSUYU（朝露）

静寂と光が共鳴する透明感を体現した香り

主な精油：ベルガモット、オレンジ、カボス、レモングラス、ローズマリー、ニオイテンジクアオイ

賦香商品：ハイドレイティング トリートメント ローション、インフュージョン エマルジョン、ラディエンス クリーム

■ 販売スケジュール

・2026年4月3日（金）全国発売開始

・2026年3月1日（日）予約販売開始

・「MIROS」 公式サイト： miros.jp

・「MIROS」公式インスタグラム： www.instagram.com/miros_tokyo/

・旗艦店：表参道にてグランドオープン（2026年4月下旬予定）

アドレス：東京都渋谷区神宮前5丁目46-7

アクセス：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」B2 出口徒歩 4分

■ MIROS創業者について

CEO 中川瑛大

代表取締役CEO 中川 瑛大



北海道札幌市生まれ。幼少期に渡米。

少年期には全米レベルのサッカー クラブチームに所属し、海外遠征を経験するなど、国際的な環境で育つ。起業家教育で世界的に評価の高い

Babson College（バブソン大学） にて学び、

在学中よりアパレル事業の起業や、ディープテックに特化した 投資ファンドなどで実践的な経験を積む。

2025年、株式会社Sanctaを創業し、「MIROS」を立ち上げる。

■ Cambrium（カンブリアム）社について

カンブリアム社

Cambrium社ドイツ・ベルリンを拠点とすバイオテクノロジー企業

構造生物学・合成生物学を基盤に、

AIや分子イメージングを活用した分子設計を強みとし、次世代の高機能バイオ素材やタンパク質原料の開発を行う。同社の技術は世界的に評価されており、GoogleのAI関連 ファンドからの出資や、EUおよびベルリン投資銀行（IBB）による 研究支援を受けるほか、複数の国際的な受賞や

特許取得実績を有する。

■ クリエイティブパートナーについて

・アーティスト Merijn Hos（メライン・ホス）氏

アーティスト メライン・ホス 氏

オランダ・ユトレヒトを拠点に活動するアーティスト

Hermes、Apple、Google、Mercedes-Benzなど、世界的ブランドとのコラボレーションを多数手がける。空間全体をひとつの体験として捉える「ホリスティック・エクスペリエンス」を重視した表現を特徴とする。 MIROSでは、ブランドの思想を視覚化するキービジュアルを制作。

・香りディレクター 小泉 祐貴子 氏

香りディレクター 小泉 祐貴子 氏

セントスケープ・デザインスタジオ代表

資生堂、フィルメニッヒを経て、世界的ブランドの香り開発やマーケティングに長年携わる。

生活者の価値観や文化的背景を読み解くコンセプト設計にも精通する。 MIROSでは、ブランドを象徴する香り「KARESANSUI（枯山水）」を

手がけ、日本の美意識とウェルネス思想を香りで表現している。

▼注釈一覧

※1 化粧品原料としての物理的特徴に基づく表示

※2 カンブリアム社原料名称（Novacoll (TM)、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-47（整肌成分）

※3 物質の分子構成をナノレベルで解析し考察を得る開発思想のこと

※4 株式会社SanctaとPIKIA(R)製造元カンブリアム社（独）の原料共有契約に基づく事実による（2026年1月時点）MIROSスキンケアライン4商品（ハイドレーティング トリートメント ローション、インフュージョン エマルジョン、Serum 8、ラディエンス クリーム）

※5 保湿成分

※6 ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス、イロハモミジ葉エキス（整肌成分）

※7 浸透は角質層まで

