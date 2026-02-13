AI時代の組織変革を加速 - オランダ発DASA、日本法人「DASA Japan」を設立

DASA Japan株式会社

オランダ発のグローバル団体DASA（DevOps Agile Skills Association）の日本法人として、DASA Japan株式会社(https://japan.devopsagileskills.org/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柳沼 克志）が2026年1月に設立されたことを発表しました。

AI時代に求められる「組織とマネジメントの変革」を軸に、日本企業のデジタル競争力向上を支援する専門組織として本格始動します。

■ 設立の背景とミッション

現在、AIの進化により「働き方」や「リーダーシップ」は根本的な変革を迫られています。DASA Japanは、DASAが提唱するグローバル基準のフレームワークと学習体系を日本市場に最適化し、「共創型デジタル社会」の実現を目指します。

日本の強みである「協調性」「現場力」「職人気質」を活かしつつ、AIを単なる効率化の道具ではなく、組織パフォーマンスを最大化させるパートナーとして定義。個人のスキルアップを超え、ハイパフォーマンス・デジタル組織（HPDO）への変革を伴走支援します。

DASA Japan株式会社 代表取締役 柳沼 克志

■ DASA Japanの主な事業内容- ハイパフォーマンス・デジタル組織（HPDO）への変革支援： 組織全体の構造やマネジメントをデジタル時代に合わせて再設計します。- 次世代ITマネジメントスキル認定教育のローカライズと提供： グローバルで認められたDASA認定プログラムを、日本国内のニーズに合わせて提供します。- AIプラットフォーム（Value Box/Aidrian）提供による実装支援： マネジメント理論に留まらず、新たな働き方を実務レベルまで落とし込むための実践的なツール提供と実装支援をします。- エグゼクティブ・リーダーシップ開発とコミュニティ運営： 次世代を担うリーダーの育成と、知見を共有し合う実践コミュニティを形成します。■ 代表・関係者からのコメント

オランダと日本の生産性の差は、個人の能力ではなく、チームや組織の『働き方の設計力』の差、つまりリーダーシップとマネジメントの差にあると考えています。

日本には世界が羨む『現場力』や『協調性』という土台があります。AIは雇用を奪う脅威ではなく、深刻な人手不足の日本にとっては生産性を飛躍させる最大のチャンスです。

私たちは一社一社の変革に真摯に向き合い、日本のデジタル競争力を再び世界水準へと引き上げる『変革の伴走者』でありたいと願っています。

DASA オランダ本部 CEO リック・ファーレンホルスト氏

現在、グローバル市場の競争を勝ち抜いている企業に共通しているのは、ITを単なる支援部門としてではなく、ビジネス価値を直接生み出す『自律したチーム』へと再定義している点です。私たちは世界各地で、ハイパフォーマンス・デジタル組織（HPDO）への転換が、企業の市場優位性を決定づける瞬間を数多く目にしてきました。

日本法人の設立は、この世界で実証された組織変革のフレームワークを、日本のビジネス環境へシームレスに移植するための重要な一歩です。柳沼氏の強力なリーダーシップのもと、DASA Japanが日本企業の組織的な壁を取り払い、世界をリードする新たなデジタル成功モデルを共創していくことを強く確信しています。

トランスフォーメーション・パートナー

株式会社SHIFT AIアジャイル開発部部長 秋葉啓充 氏

DASA Japan株式会社の設立を心よりお祝い申し上げます。

これまで弊社は、DASAとのパートナーシップを通じて、日本企業におけるBizDevOpsの実現、すなわちビジネス部門と技術部門が一体となった価値創出を支援してまいりました。また、DevOps／アジャイル分野のプロフェッショナル3名をDASAアンバサダーとして認定いただき、BizDevOpsに関する知見の共有や次世代リーダーの育成を推進してまいりました。

AIは、組織の価値観や文化を映し出す「鏡」のような存在だと言われています。国内企業においてAI活用が進む今だからこそ、AIを軸に組織そのものを進化させ、より良くしていくことが、これまで以上に重要になると考えています。

SHIFTは今後もDASA Japanとともに、AI時代に求められる、持続的に成長できる組織づくりに取り組んでまいります。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166347/table/2_1_b3f43d1645cd0ebceebd55c59b7d7532.jpg?v=202602131151 ]

■ 沿革

- 2016年 4月： オランダにてDASA本部設立- 2019年 1月： 日本国内における認定教育プログラムの本格展開開始- 2025年10月： 株式会社SHIFTとトランスフォーメーションパートナーシップを締結- 2026年 1月： DASA Japan株式会社 設立

【本件に関するお問い合わせ先】

DASA Japan株式会社

https://japan.devopsagileskills.org/

Email：info.japan@dasa.org