ほっかほっか亭のひと足早い“ホワイト”デー！“白”ごはんをご堪能あれ！大盛無料カードなどが貰える「愛情ライス大盛フェス」開催！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、ホワイトデーにちなんだ「愛情ライス大盛フェス」として、2026年2月19日(木)から各種キャンペーンを開催いたします。

また、ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」会員さま限定で、モバイルオーダー（オンライン決済）で、ご購入いただいた対象商品に入っている唐揚の個数をランキング形式で競う「唐揚チャンピオン決定戦」のエントリーを本日より開始しました。

■ ほっかのハッピーホワイトデー！愛情ライス大盛フェス

ほっかほっか亭 愛情ライス大盛フェス

ほっかほっか亭が誇る、自社精米した国産100%のお米「愛情米」をお店でふっくらと炊き上げた“白”ごはん。

この度“ホワイト”デーに向けて、「たくさん食べて、お腹いっぱいになってほしい」という創業当時からの理念のもとに、自慢のごはんを思う存分堪能していただきたいという想いを込めて、「愛情ライス大盛フェス」を開催いたします。

● 【ご来店限定】ライス大盛のお弁当ご注文で、クーポンプレゼント！

・配布期間：2026年2月19日(木)～ ※なくなり次第終了

・内容：店頭にて、大盛可能なお弁当を「ライス大盛」でご購入いただいたお客さまに、次回来店時に使える「ライス大盛無料クーポン」を1会計につき1枚配布

・クーポン利用条件：次回ご来店時、お弁当1品以上購入を含む1会計につき、1枚利用可

・クーポン使用期限：2026年3月31日（火）まで

クーポンイメージ

※配布・利用共にご来店のお客さまのみ対象、モバイルオーダー・配達・配達代行サービスは対象外です。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施。

● 【ほっかアプリ会員さま限定】ライス大盛のお弁当ご注文で、アプリクーポンプレゼント！

・対象集計期間：2026年2月16日(月)～2月28日（土）

・内容：モバイルオーダー（オンライン決済）で、大盛可能なお弁当を「ライス大盛」でご購入いただいたお客さまに、モバイルオーダー注文時に使える「ライス大盛入替無料1食分アプリクーポン」を1会計につき1枚配信

・クーポン利用条件：次回モバイルオーダーご注文時、お弁当1品以上購入を含む1会計につき、1枚利用可

・クーポン使用期限：2026年3月31日（火）まで

クーポンイメージ

※配信はお一人さま最大5枚まで

※クーポン配信は3月10日(火)頃を予定しております。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施。

■ 【エントリー期間は2月24日(火)まで！】唐揚をたくさん食べて豪華景品が当たる！「唐揚チャンピオン決定戦」エントリー受付開始！

公式アプリ「ほっかアプリ」より、モバイルオーダー（オンライン決済）で、ご購入いただいた対象商品に入っている唐揚の個数をランキング形式で競う「唐揚チャンピオン決定戦」を開催！参加賞として、購入数量に応じて「ほっかポイント」をプレゼント！また、見事1位に輝いた方には豪華景品も！唐揚チャンピオンを目指す、あなたの挑戦をお待ちしています！

＜ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」 ダウンロード先＞

・AppStore (https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1371369490)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hurxley.app.hurxley&hl=ja&pli=1)

唐揚チャンピオン決定戦

https://www.hokkahokka-tei.jp/hokkaapp/campaign/morimorichampion202509

● 事前エントリー期間：2月13日（金）～24日(火)23:59まで

● キャンペーン対象期間：3月2日（月）～3月29日(日)

● 結果発表：3月31日（火）

● 対象商品：唐揚が入っている「お弁当」「おかず」「サイドメニュー」

※詳細は特設ページをご覧ください。

●参加方法

１.公式アプリ「ほっかアプリ」へニックネームを入力のうえ、会員登録

２.「唐揚チャンピオン決定戦」に事前エントリー

３.モバイルオーダー（オンライン決済）で対象商品をご購入

※来店・モバイルオーダー（店頭決済）・配達・配達代行サービスは、対象外です。

唐揚チャンピオン決定戦

●賞品

１.ほっかほっか亭オリジナルTシャツ

２.ほっかほっか亭オリジナルグッズ

３.ほっかポイント 唐揚購入個数×100ポイント

※最終ランキング1位（同購入数）の方が複数の場合は、1位の方全員にほっかポイントを進呈いたします。オリジナルTシャツとオリジナルグッズについては、厳正なる抽選を行い、当選者3名様にプレゼントいたします。

※当選された方には、アプリご登録のメールアドレスへご連絡いたします。発送は4月中旬以降を予定しております。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

唐揚チャンピオン決定戦

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii