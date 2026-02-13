広告見なくても貯まる！？「ポイシャ」、2周年半で40万DL突破

株式会社アドバン

「画像投稿」や「いいね」をするだけでポイントが貯まる写真共有リワードSNS『ポイシャ（POISHA）』（ https://poisha.jp/media/ ）を運営する株式会社アドバンは、サービス開始2年半を記念し、ポイシャのこれまでの歩みと今後の展望をお知らせいたします。

サービス開始から2周年半を迎え、累計ダウンロード数が約40万DL（389,192DL）を突破しました。

ポイ活市場が拡大を続ける中、多くのサービスが「広告視聴」「案件達成」などの作業型ポイ活を中心とする一方、ポイシャは日常の行動そのものが価値になる“参加型ポイ活”として、従来とは異なるポジションを築いてきました。

調査サマリー

・ポイシャはサービス開始2年半で累計ダウンロード数が約40万DL（389,192DL）を突破し、参加型ポイ活SNSとして利用が拡大。

・累計ポイント発生数は3億ポイント超（319,636,536pt）に到達し、日常の「投稿・いいね」を起点としたポイント獲得が継続的に行われている。

・累計ポイント交換数は1,400万ポイント以上（14,421,141pt）となり、“貯めるだけで終わらず、交換される”ポイ活として定着していることが示された。

・累計投稿数は326万件（3,267,625件）／累計いいね数は1,727万回（17,270,435回）にのぼり、ユーザー同士のアクションが価値を生むSNS体験が活性化している。

・作業型ポイ活（広告視聴・案件達成など）が主流の中で、「広告を見なくても貯まる」「続けやすい」低ストレス設計が“ポイ活疲れ”層からの支持につながっている。

ポイ活市場におけるポイシャの立ち位置

多くのポイ活アプリが「広告を見る」「条件を達成する」ことを前提とした設計であるのに対し、ポイシャは以下の点を特徴としています。

- 投稿・いいね・ミッション参加など、ユーザー同士のアクションが価値を生む設計- 毎日使わなくても、自然な利用の延長でポイントが貯まる体験- 貯めるだけでなく、実際に“交換される”ことを前提とした運営設計

この設計思想は、2年半にわたる運営の中で、ユーザー行動データという形で着実に表れています。

ポイシャ 2周年半 累計データ（2026年2月時点）

累計ダウンロード数：389,192DL

累計ポイント発生数：319,636,536ポイント

累計ポイント交換数：14,421,141ポイント

累計いいね数 ：17,270,435回

累計投稿数 ：3,267,625件

特に、3億ポイント超の発生と7,400万ポイント以上の交換実績は、 ポイシャが「貯まるだけで終わらないポイ活」として、ユーザーの日常に定着してきた結果を示しています。

“ポイ活疲れ”の中で選ばれる理由

ポイ活市場の成熟に伴い、 「案件が多すぎて疲れる」 「作業感が強く、続かない」 といった“ポイ活疲れ”の声も増えています。

ポイシャは、こうした課題に対し、

- 無理に案件をこなさなくてもよい- SNS感覚で使える- 結果として自然にポイントが貯まる

という低ストレスな体験設計を提供することで、 ポイ活を「特別な作業」ではなく、生活の一部として続けられるサービスへと進化させてきました。

これからのポイシャ

2周年半は、あくまで通過点です。

今後もポイシャは、

- 参加型アクションのさらなる拡張- ユーザー体験を損なわない収益モデルの強化- ポイ活初心者でも続けやすい設計の追求

を通じて、 ポイ活市場における価値を磨き続けていきます。

調査概要

・集計主体 ：株式会社アドバン

・対象サービス ：写真共有リワードSNS『ポイシャ（POISHA）』

・集計対象 ：ポイシャの全ユーザー（国内）

・集計期間 ：サービス開始日～2026年2月6日時点

・集計方法 ：アプリ内行動ログおよび運営管理データ（DB）をもとに累計値を集計

・集計項目 ：累計ダウンロード数/累計ポイント発生数/累計ポイント交換数/累計いいね数/累計投稿数

