敷き布団でも上質な寝心地を。睡眠ブランド「NELL」から、ポケットコイル採用の革新的な「NELL コイルフトン」が2月13日より新発売

睡眠ブランド「NELL（ネル）」を運営する株式会社Morght（本社：東京都港区、代表取締役：土井皓貴）は、ブランド初となる折りたたみ寝具「NELL コイルフトン」(https://nell.life/products/coil-futon)を、2026年2月13日（金）よりNELL公式サイトにて販売開始いたします。

「NELL コイルフトン」は、敷き布団や折りたたみマットレスを使用しているユーザーへ向けて、寝心地を諦めることなく上質な眠りを提供したいという思いから開発されました。

高級ホテルのマットレスにも採用される「ポケットコイル」を贅沢に使用しながら、敷き布団としての扱いやすさを徹底的に追求した、次世代の折りたたみ寝具です。

https://nell.life/products/coil-futon

■ 「NELL コイルフトン」開発の背景

これまでNELLは、主力製品である「NELL マットレス」を通じて、質の高い睡眠体験を提供してきました。しかし、日本の住環境やライフスタイルの多様化により、依然として敷き布団や折りたたみ寝具を選択するユーザーも多く存在します。

従来の折りたたみ寝具は、構造上ウレタンやファイバー製がメインであり、ポケットコイルは折りたたむには不向きな素材とされてきました。

しかし、従来の折りたたみ寝具では「底つき感」や「へたり」「起きた時のからだの不調」といった寝心地の課題がつきまといます。

そこでNELLは、折りたたみ寝具ユーザーにもマットレスのような深い安らぎを届けたいと考え、ポケットコイルをふんだんに使用した「NELL コイルフトン」を開発いたしました。

また、寝具は2週間程度使用しないと、からだに合うものかどうかわからないと言われています。

お客様に本当に合う商品と出会っていただくため、商品到着から120日間、返品・全額返金保証付きのフリートライアルをご用意しています。

素材別耐久試験の結果はこちら：

■ 「NELL コイルフトン」の特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ckNywM1emu8 ]

1. 業界の常識を覆す「ポケットコイル製フトン」

従来の折りたたみ寝具の多くはウレタンやファイバー製でしたが、「NELL コイルフトン」はポケットコイルを内蔵。体圧分散性に優れ、寝返りをサポートしながら、敷き布団特有の「底つき感」を感じさせない上質な寝心地を実現しました。

2. 圧倒的な扱いやすさ：厚さ8cm・重量9.8kgへの挑戦

一般的に、ポケットコイルを採用した折りたたみ寝具は10cm以上の厚みや10kgを超える重さになりがちで、敷き布団としての取り回しが困難でした。

本製品は、ポケットコイルを採用しながらも厚さ8cm、重量9.8kgというスペックを実現。女性一人でも手軽に三つ折りにでき、収納や陰干しも可能です。

3. 敷き布団の手軽さと、マットレスの安らぎを両立

省スペースを求める単身者や、お子様用・ゲスト用のサブ寝具を必要とするご家庭、さらには現在の敷き布団の寝心地をアップデートしたいと考えている層へ、全く新しい「手軽、かつ上質な敷き布団体験」という価値を提案します。

■ 商品概要

■ 次世代の体験を！発売記念キャンペーン実施中

- 商品名： NELL コイルフトン- 発売日： 2026年2月13日（金）- 販売場所： NELL 公式サイト（ https://nell.life/products/coil-futon ）- サイズ：シングル～ダブルの3サイズ- 価格：シングルサイズ 72,000円(税込)～- 厚さ： 8cm- 重量： 9.8kg(シングルサイズ)- 構造： ポケットコイル内蔵・三つ折り能

次世代の敷き布団「NELL コイルフトン」発売を記念して、本製品が当たるプレゼントキャンペーンを、公式Instagramと公式Xで同時開催します。

抽選で、約9万円相当*の「NELL コイルフトン」を各1名様にプレゼント！

◆公式Instagram

応募期間：2026年2月13日(金)～2月26日(木)23:59

応募方法：

NELL マットレス（@nell_mattress）をフォロー

キャンペーンの投稿に「いいね」

キャンペーンの投稿に「ご希望の商品サイズ」をコメント

公式アカウント：https://www.instagram.com/nell_mattress/

◆公式X

応募期間：2026年2月13日(金)～2月26日(木)23:59

応募方法：

NELL マットレス（@NELL_mattress）をフォロー

キャンペーンの投稿を「リポスト」

キャンペーンの投稿に「ご希望の製品サイズ」をコメント

公式アカウント：https://x.com/NELL_mattress

*ダブルサイズの場合

■ 睡眠ブランド「NELL」について

2020年10月にスタートした、D2C睡眠ブランドです。睡眠の本質を「準備」と捉え、生活者が睡眠時間以外の生活において最高のパフォーマンスを発揮できるように、「質の高い準備=睡眠」を提供することを目的に、製品の研究・開発を行っています。

・公式サイト：https://nell.life/

■ 睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」について

「WENELL（ウィーネル）」は、睡眠にかかわる悩みを感じているすべての方々へ向けて、解決のヒントとなるような有益な情報を網羅的にお届けすることで、様々な悩みの解決・緩和の一助になりたい、というアイデアからスタートしました。「WENELL（ウィーネル）」がお届けする情報をもとに色々なアクションをお試しいただきながら、ご自身にあった寝具やルーティンを見つけていただきたいと考えています。

・WENELL：https://nell.life/wenell/

■ 株式会社Morght 会社概要

設立： 2018年5月23日

代表者： 代表取締役 土井皓貴

事業内容： D2C寝具ブランド「NELL」製品の企画・販売

本社： 東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA6F

資本金： 3,312万円

会社ホームページ： https://morght.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/nell_mattress/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/NELL_mattress