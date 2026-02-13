日本初体験、メロンと白桃のミルクティー。BEUTEA、2/13に新商品「スイート白桃烏龍ミルクティーPremium」を限定販売。
マレーシア発のプレミアムティーブランド「BEUTEA（ビューティー）」は、2026年2 月13日（金）より、新作「スイート白桃烏龍ミルクティーPremium」を限定販売いたします。
商品詳細
商品名：スイート白桃烏龍ミルクティーPremium
サイズ：Lサイズのみ
価格：
ICE（甘さ…レギュラー/ハーフ選べます） 一般価格998円・LINE会員価格968円
HOT（甘さ…レギュラー）一般1009円・LINE会員979円
ハニーデューメロンの気品ある甘みが、「白桃烏龍ミルクティー」と出会いました。
飲みはじめは蜜のような濃厚な甘さに満たされ、飲み終わりはすっきりとキレの良い後味。しつこさのない、洗練された甘さをお楽しみいただけます。
味わいの特徴： 華やかな香りの「白桃烏龍ミルクティー」をベースに、ハニーデューメロンの甘みを合わせました。
絶妙なバランス： 蜜のような濃厚な甘みがありながら、メロン特有のさっぱりとした風味が加わることで、最後の一口まで爽やかに飲み干せる、新感覚のミルクティーに仕上がっています。
マレーシア発、トレンドの掛け合わせ
マレーシアは今、空前の「ティー・ドリンク・ブーム」。甘みと香りの強いドリンクを好むマレーシア人、特に若い世代の間で、白桃烏龍茶はトレンドのど真ん中にあります。
そんなマレーシアは、実はメロン大国。熱帯気候を活かして通年栽培されるハニーデューメロンは、市場や屋台でフレッシュジュースとして親しまれ、暑い日の水分補給に欠かせない存在です。
"Honeydew"＝「蜂蜜（Honey）のしずく（Dew）」という名の通り、蜜のような甘さが魅力のこのメロン。トレンドの白桃烏龍ミルクティーとの出会いが、新たな味わいを生み出しました。
太田みさ紀（Miradear株式会社/代表取締役社長）コメント
「当店人気No.2の"白桃烏龍ミルクティー"に、ハニーデューメロンから抽出した特製シロップを合わせてみました。何度も試作を重ね、香り、甘さ、後味のバランスを追求。ほんのりと甘いのに後に残らない、軽やかな飲み心地に仕上がりました。試飲したスタッフからも『これは美味しい！』と大好評の自信作です」
BEUTEAについて
BEUTEA（ビューティー）矢場町店
名古屋市中区栄三丁目32番7号
ペリカンファーストビル1階
8:00-22:00 ★午前はモーニングメニュー実施中
名古屋パルコそば、地下鉄「矢場町」駅から徒歩2分
昨年12/20に名古屋にオープンした「BEUTEA」は、マレーシアで人気のプレミアムティーブランド。
雲南省や福建省の武夷茶山で手摘みされた高品質な茶葉を、「湿らせる」「浸す」「煮出す」「淹れる」という古式茶道の工程で丁寧に抽出。新鮮なミルクや果物などモダンな素材を掛け合わせ、香り高く、余韻まで美味しい一杯を生み出しています。
X https://x.com/beutea_jp
Instagram https://www.instagram.com/beutea.jp/
Tiktok https://www.tiktok.com/@beutea.jp
＜これまでのプレスリリース＞
【1か月半の"逆指名DM"で実現】マレーシアで約70店舗を展開する中国茶ブランド「BEUTEA」日本初上陸、第1号店を12/20に名古屋・栄にオープン
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000173347.html
マレーシア発BEUTEA日本1号店が名古屋・栄に12/20オープン。雨でも最大1時間待ちの行列──来店動機250人調査でわかった「TEAシフト」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000173347.html
マレーシア発プレミアムティー「BEUTEA」、1杯ごとに生姜の塊を“布で手搾り”する『ジンジャーアップルティー』日本限定発売
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000173347.html
【運営会社情報】
Miradear株式会社（ミラディアー）
代表者:太田みさ紀
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-32-7 ペリカンファーストビル1階
事業内容:マレーシア発中国茶ブランド「BEUTEA（茶仙子）」の日本展開・店舗運営
公式サイト:https://beutea.jp(https://beutea.jp/)