日本初体験、メロンと白桃のミルクティー。BEUTEA、2/13に新商品「スイート白桃烏龍ミルクティーPremium」を限定販売。

マレーシア発のプレミアムティーブランド「BEUTEA（ビューティー）」は、2026年2 月13日（金）より、新作「スイート白桃烏龍ミルクティーPremium」を限定販売いたします。

商品詳細

商品名：スイート白桃烏龍ミルクティーPremium

サイズ：Lサイズのみ

価格：

ICE（甘さ…レギュラー/ハーフ選べます） 一般価格998円・LINE会員価格968円

HOT（甘さ…レギュラー）一般1009円・LINE会員979円

ハニーデューメロンの気品ある甘みが、「白桃烏龍ミルクティー」と出会いました。

飲みはじめは蜜のような濃厚な甘さに満たされ、飲み終わりはすっきりとキレの良い後味。しつこさのない、洗練された甘さをお楽しみいただけます。

味わいの特徴： 華やかな香りの「白桃烏龍ミルクティー」をベースに、ハニーデューメロンの甘みを合わせました。

絶妙なバランス： 蜜のような濃厚な甘みがありながら、メロン特有のさっぱりとした風味が加わることで、最後の一口まで爽やかに飲み干せる、新感覚のミルクティーに仕上がっています。

マレーシア発、トレンドの掛け合わせ

マレーシアは今、空前の「ティー・ドリンク・ブーム」。甘みと香りの強いドリンクを好むマレーシア人、特に若い世代の間で、白桃烏龍茶はトレンドのど真ん中にあります。

そんなマレーシアは、実はメロン大国。熱帯気候を活かして通年栽培されるハニーデューメロンは、市場や屋台でフレッシュジュースとして親しまれ、暑い日の水分補給に欠かせない存在です。

"Honeydew"＝「蜂蜜（Honey）のしずく（Dew）」という名の通り、蜜のような甘さが魅力のこのメロン。トレンドの白桃烏龍ミルクティーとの出会いが、新たな味わいを生み出しました。

太田みさ紀（Miradear株式会社/代表取締役社長）コメント

「当店人気No.2の"白桃烏龍ミルクティー"に、ハニーデューメロンから抽出した特製シロップを合わせてみました。何度も試作を重ね、香り、甘さ、後味のバランスを追求。ほんのりと甘いのに後に残らない、軽やかな飲み心地に仕上がりました。試飲したスタッフからも『これは美味しい！』と大好評の自信作です」

BEUTEAについて

BEUTEA（ビューティー）矢場町店

名古屋市中区栄三丁目32番7号

ペリカンファーストビル1階

8:00-22:00 ★午前はモーニングメニュー実施中

名古屋パルコそば、地下鉄「矢場町」駅から徒歩2分

昨年12/20に名古屋にオープンした「BEUTEA」は、マレーシアで人気のプレミアムティーブランド。

雲南省や福建省の武夷茶山で手摘みされた高品質な茶葉を、「湿らせる」「浸す」「煮出す」「淹れる」という古式茶道の工程で丁寧に抽出。新鮮なミルクや果物などモダンな素材を掛け合わせ、香り高く、余韻まで美味しい一杯を生み出しています。

【運営会社情報】

Miradear株式会社（ミラディアー）

代表者:太田みさ紀

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-32-7 ペリカンファーストビル1階

事業内容:マレーシア発中国茶ブランド「BEUTEA（茶仙子）」の日本展開・店舗運営

公式サイト:https://beutea.jp(https://beutea.jp/)