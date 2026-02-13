FlexiSpotのオフィスチェア新モデル「C7 Pro 2」が2月14日発売　発売記念で20％OFFキャンペーン＆先着特典を実施

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年2月14日（土）午前10時より、オフィスチェアの新モデル「C7 Pro 2」を発売いたします。発売を記念し、20％OFFの特別価格での販売に加え、先着10名様にキャリーケースL3をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

商品ページ：https://www.flexispot.jp/c7-pro2.html

C7 Pro 2 について

C7 Pro 2は、FlexiSpotの人気オフィスチェア「C7 Pro」が持つ高品質・高機能・高いコストパフォーマンスを継承しながら、姿勢・体格・作業環境の違いに応じた、より細かな調整を可能にしたエルゴノミクスチェアです。

「長時間座っても疲れにくい」「集中力を維持しやすい」ことを追求し、設計の細部まで見直しました。

在宅ワークやオフィスワークはもちろん、学習やゲームなど、長時間座るあらゆるシーンに対応。高い機能性に加え、住空間にも自然に馴染むデザインを採用し、“仕事用だけの椅子”にとどまらない一脚として、日常に快適な座り心地を提供します。

＜C7 Pro 2の主な特徴＞

■ 動的に支えるバックサポート構造

背もたれは高さ調整に対応し、身長差によるフィット感のズレを軽減。スプリング構造を採用することで、背中の動きに合わせて反発力が変化し、常に背中に密着して支えます。

独立設計のランバーサポートは前後調整および固定が可能で、腰椎の自然なカーブに沿わせることで、正しいS字姿勢を保ちやすくし、腰や上半身への負担を軽減します。

■ FlexiSpot史上初「7Dアームレスト」

三軸可動による7D調整機構を採用し、上下・前後・左右・角度調整・跳ね上げなど、複合的な動きに対応。リクライニング時にも自然に連動し、キーボード入力やマウス操作時など、さまざまな作業姿勢において腕の位置を無理なくサポートします。肩・首・前腕への負担を抑え、長時間の作業でも快適性を維持します。

■ 4Dワイドアングルヘッドレスト

前後スライド、角度調整、2軸回転に対応した4D構造を採用。身長や姿勢、リクライニング角度に合わせて細かく調整でき、首元を適切な位置でしっかりと支えます。

■ 操作性を高める座面集中設計

昇降、座面スライド、リクライニングなど、使用頻度の高い調整機能を座面周辺に集約。座ったまま直感的に操作でき、姿勢を崩すことなく微調整が可能です。作業の流れを妨げず、集中力の維持に貢献します。

■ リクライニング機能

背もたれは最大128°までリクライニング。座面と背もたれが連動して動くことで、体重を分散し、腰への負担を軽減します。

3段階の角度固定に対応し、集中作業から休憩、リラックスタイムまで、用途に応じた姿勢を安定して保てます。

■ 安心の構造と長期保証

クラス4ガスシリンダー、アルミ合金製ベース、60mm大型キャスターを採用し、高い耐久性と安定性を確保。

さらに購入日から3年間の無償保証付きで、長期間安心してご使用いただけます。

＜商品情報＞

商品名：C7 Pro2

価格：\59,800（税込）

URL：https://www.flexispot.jp/c7-pro2.html

カラー：ブラック、ホワイト

サイズ：幅71.9×奥行71.9×高さ95~142cm

座面高さ：44~54cm

耐荷重：136kg

重量：18.9kg

張地：特製メッシュ

脚素材：アルミ合金

アームレスト素材：PA

キャスター素材：PA

シリンダー：4級

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living.」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

