老舗セレクトショップ「LOFTMAN」とのコラボレーションソックスを発売

福助株式会社『fukuske×LOFTMAN』トップ画像

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、株式会社ロフトマン（本社：京都府京都市／代表取締役：木村 真）が運営する老舗カジュアルセレクトショップ「LOFTMAN（ロフトマン）」とコラボレーションしたメンズソックス『fukuske×LOFTMAN』を2026年2月18日（水）より、LOFTMAN各店舗・福助オンラインストアにて発売いたします。併せて、一部の百貨店においても、順次販売を予定しています。

「LOFTMAN」は、本年で創業50周年を迎える京都発祥の老舗カジュアルセレクトショップで、現在は京都・大阪・東京に８店舗を構え、国内外の良質なブランドや、オリジナル・別注品を独自の視点でセレクト、提案されています。

そして、「LOFTMAN」の木村社長はファッションや衣料品への愛情と造詣が深いだけでなく、靴下に対しても強いこだわりがあるということから、今回のコラボレーションが実現しました。

『fukuske×LOFTMAN』は全3型。2型は和紙混の原料を使用した足底パイル仕様のソックス。和紙混素材の特徴は毛羽が少なく、非常に軽く、通気性・吸水性にも優れているという点。ドライタッチで清涼感も高いことから蒸れやすい春夏にぴったりの素材です。更に甲はメッシュ編みで、アーチ部分をサポート設計にすることでより快適な歩行をアシスト。レギュラー丈とショート丈をご用意しました。

また、もう1型は、当社の人気男性用着圧ソックス「SHAPERS for MEN」 と同じ着圧仕様を採用したハイソックスです。当社オリジナルの段階着圧設計から得られる快適な引き締め感、ずり落ちにくい設計はそのままに、スニーカーやブーツスタイルにも合わせやすい「３×１」のアメリブ仕様にしました。吸水速乾機能、消臭機能も備え、また、かかと・足底側面・母指球部はパイル編みにすることで衝撃吸収効果があり、加えてアーチ部分のサポート機能も持たせた、まさに、ファッションとファンクションを両立したソックスです。

尚、このたびのコラボレーションを記念し、福助オンラインストアでは専用LPに「LOFTMAN」社長の木村真さんへのインタビュー記事

を掲載。今回のコラボレーションに至るきっかけや商品へのこだわりなどを語っていただきました。

当社は、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するために、より多くのお客さまに、より喜んでいただける商品開発を行って参ります。

- 【 展開概要 】

ブランド名 ：fukuske×LOFTMAN（フクスケ×ロフトマン）

価 格 ：2,530～2,860円（税込）

展開時期 ：2026年2月18日（水） ＊百貨店は順次販売予定

販 路 ：福助公式オンラインストア（ https://www.fukuske.com/ ）、LOFTMAN以下店舗【LOFTMAN1981、LOFTMANCOOP KYOTO、LOFTMAN B.D.、LOFTMANCOOP UMEDA、LOFTMANCOOP E-MA、LOFTMAN TOKYO、LOFTMAN Online Store（ https://loftman.co.jp/shop/ ）】、一部百貨店の靴下売り場など

- 【 各商品概要 】

FUKUSKE by LOFTMAN 和紙混ドライソックス（通年展開）

暑いシーズンにピッタリな和紙混の原料を使用した足底パイル使用のソックス。メランジ調の色合でシンプルでありながら奥行のある表情が生まれます。甲メッシュ＆アーチ部分のサポート仕様。

価 格： \2,530（税込）

サイズ： 25-27cm対応

カラー： ホワイト／杢チャコール

丈 : レギュラー丈／ショート丈

レギュラー丈／ホワイトレギュラー丈／杢チャコールショート丈／ホワイトショート丈／杢チャコール

SHAPERS by LOFTMAN アメリブ着圧パイルハイソックス（通年展開）

男性用着圧ソックスのパイオニア「SHAPERS for MEN」の機能をカジュアルなスタイルにも取り入れていただけるようになりました。より快適な歩行を目指し、左右非対称着圧設計・アーチ部分のサポート機能、かかと・足底側面・母指球部はパイル編みにすることで衝撃吸収効果があり、その他にも消臭機能、吸水速乾機能も採用しました。当社オリジナルの段階着圧設計から得られる快適な引き締め感、ずり落ちにくい設計はそのままに「３×１」のアメリブ仕様にしました。

サイズ： 25-27cm対応

価格： \2,750（税込）

カラー： ホワイト／ブラック

丈 : ロングホーズ丈

ホワイトブラック

ふくらはぎ部仕様

ふくらはぎからつま先までのそれぞれの部位別で異なる編地にすることで、快適な着圧設計を生み出しました。

足底部仕様

左右の足それぞれに合わせた設計です。足底は裏パイル仕様、アーチ部のサポートなども全て編みで設計しています。

- 【 『fukuske×LOFTMAN 特設サイトについて』 】

このたびのコラボレーションのきっかけや、完成品に対する印象やスタイリング提案などを「LOFTMAN」木村社長に語っていただいた特設ページを公開中。

https://www.fukuske.com/f/loftman

株式会社ロフトマン 木村 真 社長