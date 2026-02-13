埼玉エリアで勢い加速中！ 行列のできる「肉問屋直営　焼肉山河」 蕨店が2月13日オープン！ 埼玉県内3店舗目～オープン記念フェア開催～

写真拡大 (全5枚)

まん福ホールディングス株式会社



2026年2月13日（金）「肉問屋直営　焼肉山河」 埼玉3号店　蕨店がオープン！

　「焼肉山河」は、肉問屋直営ならではの強みを活かし、仕入れから加工まで自社で担うことで“鮮度・品質・価格”にこだわった焼肉を提供しています。


　今回の蕨店は、JR京浜東北線「蕨駅」東口から徒歩約1分とアクセスも良く、身近にお楽しみいただける焼肉店として初めての方にも、常連の方にも、「また来たい」と思っていただける店を目指しています。


オープンにあたり、期間限定のオープン記念セールも開催いたします。



【概要】

■店舗名：焼肉山河 蕨店（わらびてん）


■オープン日：2026年2月13日（金）17:00


■住所：埼玉県蕨市塚越1-4-22　山本ビル1.2F（JR京浜東北線「蕨駅」東口から徒歩約1分）


■電話番号：048-299-6529


■営業時間：平日17：00～23：00、 土日祝16：00～23：00（12月31日～2027年1月2日は休業）


■焼肉山河HP：https://yakiniku.sunfreshmeat.jp/


《 オープン記念セール 》

焼肉山河の人気メニュー ハラミ、厚切りタンを期間限定特別価格にてご提供いたします！


●サービスハラミ　大特価：500円（税込550円）


「山河といえば、このハラミ！」精肉屋仕込みの、噛むほど旨いハラミを、ぜひこの機会にお楽しみください。


●厚切りタン塩　大特価：650円（税込 715円）


【数量限定】通常1,300円相当が半額！


※キャンペーン期間：2026年2月13日（金）～2月22日（日）


※厚切タン塩は数量限定のため、キャンペーン期間にかかわらず予定数量に達し次第終了となります。



--- オープン記念セール ---

--- 通常メニュー ---


■サンフレッシュミート　概要


会社名：株式会社サンフレッシュミート


住所：東京都足立区鹿浜三丁目3番17号


代表取締役社長：水谷昌道


事業内容：食肉の卸し、加工販売業務 飲食店の経営


HP： https://www.sunfreshmeat.jp/(https://www.sunfreshmeat.jp/)





株式会社サンフレッシュミート

■まん福HD　概要


会社名：まん福ホールディングス株式会社


住所：東京都千代田区岩本町3-7-15 VORT秋葉原VII 5階


代表取締役社長：加藤智治


事業内容：食に特化した事業承継プラットフォーム


HP：https://manpuku-hd.jp





まん福ホールディングス株式会社