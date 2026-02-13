埼玉エリアで勢い加速中！ 行列のできる「肉問屋直営　焼肉山河」 蕨店が2月13日オープン！ 埼玉県内3店舗目～オープン記念フェア開催～

まん福ホールディングス株式会社

2026年2月13日（金）「肉問屋直営 焼肉山河」 埼玉3号店 蕨店がオープン！

「焼肉山河」は、肉問屋直営ならではの強みを活かし、仕入れから加工まで自社で担うことで“鮮度・品質・価格”にこだわった焼肉を提供しています。

今回の蕨店は、JR京浜東北線「蕨駅」東口から徒歩約1分とアクセスも良く、身近にお楽しみいただける焼肉店として初めての方にも、常連の方にも、「また来たい」と思っていただける店を目指しています。

オープンにあたり、期間限定のオープン記念セールも開催いたします。

【概要】

■店舗名：焼肉山河 蕨店（わらびてん）

■オープン日：2026年2月13日（金）17:00

■住所：埼玉県蕨市塚越1-4-22 山本ビル1.2F（JR京浜東北線「蕨駅」東口から徒歩約1分）

■電話番号：048-299-6529

■営業時間：平日17：00～23：00、 土日祝16：00～23：00（12月31日～2027年1月2日は休業）

■焼肉山河HP：https://yakiniku.sunfreshmeat.jp/

《 オープン記念セール 》

焼肉山河の人気メニュー ハラミ、厚切りタンを期間限定特別価格にてご提供いたします！

●サービスハラミ 大特価：500円（税込550円）

「山河といえば、このハラミ！」精肉屋仕込みの、噛むほど旨いハラミを、ぜひこの機会にお楽しみください。

●厚切りタン塩 大特価：650円（税込 715円）

【数量限定】通常1,300円相当が半額！

※キャンペーン期間：2026年2月13日（金）～2月22日（日）

※厚切タン塩は数量限定のため、キャンペーン期間にかかわらず予定数量に達し次第終了となります。

--- オープン記念セール ------ 通常メニュー ---

■サンフレッシュミート 概要

会社名：株式会社サンフレッシュミート

住所：東京都足立区鹿浜三丁目3番17号

代表取締役社長：水谷昌道

事業内容：食肉の卸し、加工販売業務 飲食店の経営

HP： https://www.sunfreshmeat.jp/(https://www.sunfreshmeat.jp/)

株式会社サンフレッシュミート

■まん福HD 概要

会社名：まん福ホールディングス株式会社

住所：東京都千代田区岩本町3-7-15 VORT秋葉原VII 5階

代表取締役社長：加藤智治

事業内容：食に特化した事業承継プラットフォーム

HP：https://manpuku-hd.jp

まん福ホールディングス株式会社