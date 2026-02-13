鶏出汁×豆乳でコク深い「具だくさん豆乳タッカンマリ」が『韓国食堂』に登場！2月13日（金）より販売開始。

株式会社大戸屋

コロワイドグループの株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2026年2月13日(金)から全国の大戸屋ごはん処にて、「具だくさん豆乳タッカンマリ」をはじめ、寒い季節にぴったりな韓国ごはんを数量限定で販売いたします。

本場の美味しさにひと工夫。大戸屋流の韓国ごはん！

本場の味わいを、大戸屋ならではの定食スタイルで楽しめる韓国フェア『韓国食堂』。鶏出汁と豆乳のコク深いスープに、特製ラー油でほどよい辛さを加えた「具だくさん豆乳タッカンマリ」（定食価格：税込1,380円）をはじめ、辛味噌に漬け込んだ豚バラ肉を炭火で香ばしく焼き上げた「鉄板 辛味噌サムギョプサル」（定食価格：税込1,490円）、カリッとジューシーなチキンに甘辛だれをかけた、やみつきの味わいが楽しめる「甘辛コクだれのヤンニョムチキン」（定食価格：税込1,320円）をご用意しております。大戸屋ならではの、こだわりの韓国ごはんをぜひお楽しみください。

『韓国食堂』のメニュー紹介

具だくさん豆乳タッカンマリ

鶏の旨みたっぷりな大戸屋流豆乳タッカンマリ

人気の韓国料理「タッカンマリ」を、大戸屋流にアレンジ。塩麴に漬け込んだ鶏肉に、じゃがいもや長ねぎ、トッポギ餅を合わせ、満足感のある一品に仕上げました。鶏出汁と豆乳のやさしいコクに、特製ラー油のほどよい辛味がアクセント。コク深いスープは、最後の一口までお楽しみいただけます。

定食価格 1,380円(税込)

単品価格 1,290円(税込)

鉄板 辛味噌サムギョプサル

旨辛満喫！炭火で香ばしいサムギョプサル

韓国みそダレに漬け込んだ豚バラ肉を炭火で香ばしく焼き上げました。肉も野菜もキムチも一緒に楽しめる満足感たっぷりの味わいに、コチュジャンベースの付けダレで旨辛のコクをお好みでプラス。チョレギサラダ付きで、ボリュームがありながらも最後まで食べ飽きない一品です。

定食価格 1,490円(税込)

単品価格 1,400円(税込)

※地域により一部の具材が異なります。

甘辛コクだれのヤンニョムチキン

甘さと辛さがクセになる、やみつきチキン

もも肉は特製の竜田だれに漬け込み、ジューシーで食べごたえのある仕上がりに。コチュジャンをベースに、にんにくと醤油を加えた甘辛コクだれをたっぷり絡め、コク深い甘さとほどよい辛味が広がります。たっぷりの甘辛だれとキャベツで、ごはんが進むやみつきチキンです。

定食価格 1,320円(税込)

単品価格 1,230円(税込)

韓国風のせご飯ピリ辛ネギ玉ご飯たたきマグロとおくらのピリ辛ユッケご飯

甘辛ソースと卵黄が食欲をそそる「ピリ辛ネギ玉ご飯」は、＋230円で変更できます。さらに、＋340円でマグロとおくらをプラスした「ピリ辛ユッケご飯」にグレードアップできます。いつものご飯をカスタマイズできる「韓国風のせご飯」は、すべての定食でご利用いただけます。この機会にぜひお試しください。

ピリ辛ネギ玉ご飯

変更：230円(税込) 単品：380円(税込)

たたきマグロとおくらのピリ辛ユッケご飯

変更：340円(税込) 単品：490円(税込)

※全ての定食のご飯を上記商品に変更できます

※ご飯の量を変更されてもトッピング量は同じです

こだわりの食材・調味料

ニラ

ニラは、β-カロテン、ビタミンK、葉酸、ビタミンC、カリウム、アリシンなどを含む栄養豊富な緑黄色野菜です。β-カロテンは体内でビタミンAに変わり、粘膜を強化します。ビタミンKは骨や血液凝固をサポートし、葉酸は貧血や動脈硬化予防に役立つといわれています。また、カリウムや食物繊維、アリシンが体調を整える働きをします。

白ネギ

ネギの白い根の部分には、独特のにおいと辛味のもととなる硫化アリルやビタミンが豊富に含まれています。硫化アリルは刻むとアリシンに変化し、交感神経を刺激して体温を上昇させ、血行促進や免疫細胞の活性化をサポートします。さらに、抗菌・殺菌作用があり、感染症への抵抗力を高めるほか、脂肪燃焼や血栓予防にも貢献します。

せり

せりは体内でビタミンAに変わるβ-カロテンやビタミンC・葉酸・鉄・カリウムなどをバランスよく含む栄養価の高い野菜です。ビタミンA・Cやフラボノイドなどの抗酸化成分が、活性酸素の働きを抑え、細菌やウイルスから体を守り、美肌や免疫力向上に役立ちます。

トッポギ餅

トッポギ餅は、歯切れの良い食感が特徴です。主な栄養素は糖質を中心とする炭水化物で、体内でブドウ糖に分解され、脳や筋肉、臓器のエネルギー源になります。寒い時期は基礎代謝が高まりエネルギー消費が増えるため体温維持に役立ちます。

唐辛子

赤唐辛子のカプサイシンが新陳代謝を活発にし、血行改善やむくみ予防に役立つといわれています。カプサイシンは抗酸化作用があり、老化や生活習慣病の予防が期待されます。また、消化酵素やビタミンB群が栄養吸収を助け、効率的にエネルギー補給ができます。

コチュジャン

コチュジャンは韓国を代表する発酵調味料。赤唐辛子に含まれるカプサイシンが血流や代謝を促し、体を内側から温めます。色素成分カプサンチンは強い抗酸化作用を持ち、免疫機能の維持を支えます。発酵由来の消化酵素やビタミンB群がエネルギー補給を助けます。

欠品・対象外店舗について

【販売期間について】

2026年2月13日(金)～2026年3月31日(火)の期間で数量限定販売を予定しておりますが、予想以上のご来店・ご注文があった場合、期間中であっても終了する可能性がございます。また、お店によっては欠品となる時間帯もございます。

【対象店舗について】

全国の大戸屋ごはん処で販売いたします。

※以下の店舗では、「甘辛コクだれのヤンニョムチキン」のみ販売いたします（販売内容は異なります）

・イオンモール倉敷店

・半田市役所リコリス店

※以下の店舗では、「甘辛コクだれのヤンニョムチキン」と「鉄板 辛味噌サムギョプサル」と「韓国風のせご飯」のみ販売いたします（販売内容は異なります）

・イオンモール須坂店

・イオンモール高崎店

・イオン天王町店

・イオンモール日の出店

・アリオ亀有店

・アリオ橋本店

・イオンモール川口店

・イオン相模原店

