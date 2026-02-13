春の集まりは焼肉で一気に盛り上がる！安楽亭の焼肉宴会コース　歓送迎会にも気軽に使える生ビール飲み放題付き4,500円～さらにお得に楽しめる選べる特典「早割特典」予約受付がスタート！

■焼肉の煙と笑い声が春を呼ぶ♪

株式会社安楽亭

安楽亭の宴会コースは、焼肉専門店ならではの満足感をそのままに、幅広い年代が楽しめる構成。

人気の焼肉メニューに加え、サラダ・キムチ・ごはんものまで揃った“焼肉宴会の王道”です。

定量コースで、しっかり味わいたい。ゆっくり焼肉を堪能したい。そんな時にはお得な宴会コースがオススメです！宴会コースはお料理のみ2,380円（税込2,618円）～ご用意しております。

■宴会コース飲みホパックでもっとお得に楽しく♪

各コースに飲み放題をプラス！焼肉×飲み放題でみんなの乾杯がもっと楽しくなります！

◆お手軽焼肉 「ライトコース」 2,380円（税込2,618円） 肉量200g/お一人様

定番人気焼肉も楽しめる！カジュアル使いにぴったりコース

生ビールパック付き 通常 4,686円（税込）⇒4,500円（税込）

◆人気焼肉 「にぎわいコース」 2,980円（税込3,278円） 肉量250g/お一人様

お肉もサイドメニューも充実！わいわい楽しみたい時のおすすめコース

生ビールパック付き 通常 5,344円（税込）⇒5,000円（税込）

◆味わい 「充実コース」 3,980円（税込4,378円） 肉量260g/お一人様

カルビや牛タンの食べ比べなど、焼肉をじっくり楽しむコース

生ビールパック付き 通常 6,446円（税込）⇒6,000円（税込）

◆上質お肉 「極 コース」 5,980円（税込6,578円） 肉量200g/お一人様

とっておきの日にちょっと贅沢焼肉コース。ハレの日に是非どうぞ。

生ビールパック付き 通常 8,446円（税込）⇒8,000円（税込）

飲み放題パックは 他にも「ライトパックプラン 4000円～」もご用意。

メニュー詳細は安楽亭ホームページでもご確認いただけます。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/menucate/enkai/

さらに！期間限定でお得！！2週間前の予約で“選べる早割特典”

にぎわいコース/充実コース/極みコースを2週間前までにご予約で、春の宴会をもっとお得に楽しめる「早割特典」をご利用いただけます！

・送別会でしっかり語りたい

・新しい仲間を焼肉で迎えたい

・気の合うメンバーでワイワイしたい

春のお集まりぜひご利用ください。

■選べる特典は全部で3つ！

１. お一人様100gお肉増量 黒毛和牛プレゼント

→ ちょっと贅沢な“ご褒美焼肉”にランクアップ！

２. 6名様以上で幹事1名様分無料

→ まとまった人数でのお集まりなら、幹事様の安心の人気特典。

３. 平日ディナー 500円（税込）OFF

→ 仕事帰りや学校の歓送迎会にぴったり。

春の集まりは“早めの予約”が吉♪

歓送迎会シーズンは混み合うため、早めの予約が安心ですね。

焼肉を囲むだけで、自然と距離が縮まる。

そんな春の夜を、安楽亭で楽しんでください。

【早割特典ご利用方法】

■対象期間

2026年4月15日までのご来店を 2週間前までにご予約

■対象コース

宴会コース「にぎわい」「充実」「極み」 （ライトコース除く）

■注意事項

・特典の併用は不可。１.～３.のいずれかをお選びください。

・特典は当日ご来店時にスタッフまでお申し付けください。

・１.はお値打ち黒毛和牛のご提供です。

・２.に関しては通常料金のご利用で6名様以上でお願いいたします。

お食事をされないお子様や、年齢別料金。学生割引は対象外です。

その他、詳細は安楽亭ホームページにてご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/fair/2026springfair/