春の集まりは焼肉で一気に盛り上がる！安楽亭の焼肉宴会コース　歓送迎会にも気軽に使える生ビール飲み放題付き4,500円～さらにお得に楽しめる選べる特典「早割特典」予約受付がスタート！

株式会社安楽亭


■焼肉の煙と笑い声が春を呼ぶ♪


安楽亭の宴会コースは、焼肉専門店ならではの満足感をそのままに、幅広い年代が楽しめる構成。


人気の焼肉メニューに加え、サラダ・キムチ・ごはんものまで揃った“焼肉宴会の王道”です。


定量コースで、しっかり味わいたい。ゆっくり焼肉を堪能したい。そんな時にはお得な宴会コースがオススメです！宴会コースはお料理のみ2,380円（税込2,618円）～ご用意しております。





■宴会コース飲みホパックでもっとお得に楽しく♪


各コースに飲み放題をプラス！焼肉×飲み放題でみんなの乾杯がもっと楽しくなります！



◆お手軽焼肉　「ライトコース」　　　　2,380円（税込2,618円）　　肉量200g/お一人様


　　　定番人気焼肉も楽しめる！カジュアル使いにぴったりコース


　　　生ビールパック付き　通常　4,686円（税込）⇒4,500円（税込）



◆人気焼肉　　「にぎわいコース」　　　2,980円（税込3,278円）　　肉量250g/お一人様


　　　お肉もサイドメニューも充実！わいわい楽しみたい時のおすすめコース


　　　　生ビールパック付き　通常　5,344円（税込）⇒5,000円（税込）



◆味わい　　　「充実コース」　　　　　3,980円（税込4,378円）　　肉量260g/お一人様


　　　カルビや牛タンの食べ比べなど、焼肉をじっくり楽しむコース


　　　　生ビールパック付き　通常　6,446円（税込）⇒6,000円（税込）



◆上質お肉　　「極　コース」　　　　　5,980円（税込6,578円）　　肉量200g/お一人様


　　　とっておきの日にちょっと贅沢焼肉コース。ハレの日に是非どうぞ。


　　　　生ビールパック付き　通常　8,446円（税込）⇒8,000円（税込）



飲み放題パックは　他にも「ライトパックプラン　4000円～」もご用意。


メニュー詳細は安楽亭ホームページでもご確認いただけます。


詳細を見る :
https://anrakutei.jp/menucate/enkai/




さらに！期間限定でお得！！2週間前の予約で“選べる早割特典”

にぎわいコース/充実コース/極みコースを2週間前までにご予約で、春の宴会をもっとお得に楽しめる「早割特典」をご利用いただけます！



・送別会でしっかり語りたい


・新しい仲間を焼肉で迎えたい


・気の合うメンバーでワイワイしたい



春のお集まりぜひご利用ください。







■選べる特典は全部で3つ！






１. お一人様100gお肉増量　 黒毛和牛プレゼント


→ ちょっと贅沢な“ご褒美焼肉”にランクアップ！



２. 6名様以上で幹事1名様分無料


→ まとまった人数でのお集まりなら、幹事様の安心の人気特典。



３. 平日ディナー 500円（税込）OFF


→ 仕事帰りや学校の歓送迎会にぴったり。



春の集まりは“早めの予約”が吉♪


歓送迎会シーズンは混み合うため、早めの予約が安心ですね。


焼肉を囲むだけで、自然と距離が縮まる。


そんな春の夜を、安楽亭で楽しんでください。



【早割特典ご利用方法】


■対象期間


　2026年4月15日までのご来店を　2週間前までにご予約


■対象コース


　宴会コース「にぎわい」「充実」「極み」　（ライトコース除く）



■注意事項


　・特典の併用は不可。１.～３.のいずれかをお選びください。


　・特典は当日ご来店時にスタッフまでお申し付けください。


　・１.はお値打ち黒毛和牛のご提供です。


　・２.に関しては通常料金のご利用で6名様以上でお願いいたします。


　　お食事をされないお子様や、年齢別料金。学生割引は対象外です。




その他、詳細は安楽亭ホームページにてご確認ください。



詳細を見る :
https://anrakutei.jp/fair/2026springfair/