「EVRIS(エブリス)」「The Rolling Stones(ザ・ローリング・ストーンズ)」 の別注アイテム全４型を2月13日(金)より発売開始

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「NEW STREET」をコンセプトに持つファッションブランド「EVRIS(エブリス)」は「The Rolling Stones(ザ・ローリング・ストーンズ)」の別注アイテムを2026年2月13日(金)から公式通販サイト「RUNWAY channel」、店頭にて発売します。

販売ページ：http://s.runway-ch.jp/stones_0213

EVRISから〈The Rolling Stones〉との初となる別注アイテムが登場。

「NEW STREET」をコンセプトに掲げるEVRISが〈The Rolling Stones〉の持つ反骨精神とアイコニックな世界観を、現代のストリートスタイルとして再解釈しました。

ヴィンテージ加工を施したロゴスウェットをはじめ、ワンポイント刺繍のヘンリーネックトップス、インパクトのあるレオパード柄カーディガン、ラインストーンロゴが印象的なキャップまで、存在感と着回し力を兼ね備えた全4型をラインアップします。

■商品概要

商品名：[ｻ゛・ﾛｰﾘﾝｸ゛・ｽﾄｰﾝｽ゛]ﾜﾝｼｮﾙｽｳｪｯﾄ価格 ：8,800円（税込）カラー：グレー、ブラックサイズ：フリー商品名：[ｻ゛・ﾛｰﾘﾝｸ゛・ｽﾄｰﾝｽ゛]ﾍﾝﾘｰﾈｯｸﾄｯﾌﾟｽ 価格 ：6,050円（税込）カラー：ホワイト、グレー、ブラックサイズ：フリー商品名：[ｻ゛・ﾛｰﾘﾝｸ゛・ｽﾄｰﾝｽ゛]Vﾈｯｸｶｰﾃ゛ｨｶ゛ﾝ価格 ：9,900円（税込）カラー：グレー、ブラウンサイズ：フリー商品名：[ｻ゛・ﾛｰﾘﾝｸ゛・ｽﾄｰﾝｽ゛]ﾗｲﾝｽﾄｰﾝCAP価格 ：6,600円（税込）カラー：ブルー、ブラックサイズ：フリー

■The Rolling Stones(ザ・ローリング・ストーンズ)

1962年にロンドンで結成。ミック・ジャガー、キース・リチャーズらによるブルース／R&Bに根ざしたワイルドなサウンドで世界的に活躍。代表曲に「サティスファクション」「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」「ブラウン・シュガー」。半世紀以上、ロックシーンの頂点に君臨する伝説的バンド。

■EVRISブランドコンセプト

NEW STREET

シーンを選ばないで着られるSTREET STYLE。

スタンダードなアイテムから個性的で遊び心のあるアイテムまで幅広く揃え、

いつだって最先端をいくワガママで欲張りな女の子に。

