国際オートアフターマーケット2026出展　カーエアコンクリーニング株式会社　　カーエアコン洗浄　鈑金塗装　ディテイリング　IAAE 2026　海外パートナーとの連携で “ 世界とつながる ” 新戦略を

写真拡大 (全7枚)

カーエアコンクリーニング株式会社

カーエアコンクリーニング株式会社（東京都／ピンクのおじさんこと松井）が、


2026年2月12日～14日まで東京ビッグサイトで開催される


『第23回 国際オートアフターマーケットEXPO（IAAE 2026）』に初出展した。


ドライアイスクリーニングやパルスレーザークリーニング、洗車用吸水タオルなど最新のカーディテイリング関連機器などを出品。整備工場や鈑金塗装工場向けに新規ビジネスを提案するプレゼンテーションも行う。


https://carcareplus.jp/article/2026/02/12/12973.html



サンドブラストとは違って後処理が楽な「ドライアイス洗浄」（税別49万円）を出品。


ドライアイスを媒体とするため、洗浄後に異物が残らず、精密な部品が密集する箇所でも安心して使用できる。




現場の作業効率を高める低価格・高品質なツールとして「UVパテ　硬化用　UV照射機」


（税別6万円～8万円）」も出品。1年保証付きで、分解掃除や点検が可能。中国で意匠特許も申請している生産メーカーと直接取引しているのも強みである




6万円　8万円





１３万円少し大きいタイプ













旧車やバイクのレストア作業で活躍するサビ取り用途の「パルスレーザークリーニング工具」


（税別198万円）を訴求。出力300Wの大容量ながら、パルス式を採用することで母材を傷めず、汚れやサビだけを優しく除去できるのが最大の特徴となっている。



日刊自動車新聞にて掲載

https://www.netdenjd.com/feature?article_id=640448





「海外の最新技術」を日本の整備工場の武器に


同社松井氏は、今回の初出展の目的について「当社は、海外メーカー、特に中国、台湾のパートナー企業との強い協力体制が強みです。中国企業との連携により、日本の自動車アフターマーケット事業者に新たな利益をもたらす提案をするために出展しました」と語る。


さらに松井氏は「中国のカーディテイリング商材には、日本の皆さんがまだ知らない魅力的なものが多くあります。当社はいろいろな製品の販売だけでなくOEM供給の橋渡し役としても、それらを安心感とともに提供したい。今回のIAAE2026には、弊社が信頼する中国のパートナー企業も出展しています。ぜひ会場を回り、その実力に触れて情報収集をしてほしい」と述べ、海外・中国・台湾のパートナーとタッグを組むことで新たなビジネスチャンスを得られる可能性があることを強調した。



お問い合わせ


カーエアコンクリーニング株式会社


http://car-ac-cleaning.com/



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
カーエアコンクリーニング株式会社（愛車のエアコン掃除屋さん）
松井　修一
TEL　　080-4293-0409　　03-3684-5821


mail carairwash@gmail.com