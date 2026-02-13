テーマは中華街！タイトーくじ限定の新規描き下ろしイラストを使用！【タイトーくじ　SAKAMOTO DAYS　中華街な非日常】2月14日(土)より順次発売！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、タイトーくじの新商品として【タイトーくじ SAKAMOTO DAYS 中華街な非日常】を全国のホビーショップ、書店などの対象店舗にて2026年2月14日（土）より順次発売いたします。

本商品は、「中華街」がテーマのタイトーくじ限定描き下ろしイラストを使用したくじです。『SAKAMOTO DAYS』に登場する「坂本太郎」「朝倉シン」「南雲」「神々廻」「大佛」「勢羽夏生」の6名が、普段とは違う華やかな衣装やポーズで登場します。キャラクターごとに異なる色使いや衣装の装飾、髪型まで細部にこだわったデザインで、それぞれの個性や魅力がより一層引き立つ特別なイラストになっています。

描き下ろしイラスト一覧

●商品ラインアップ

A～F賞は、キャラクターごとに異なる衣装やポーズを堪能できるクリアスタンドです。飾りやすいサイズ感で、自由に並べてお楽しみいただけます。G賞は2個1セットの缶バッジ、H賞はタイトー描き起こしのデフォルメイラストがかわいいラバーストラップ、I賞はクリアファイル＆ステッカーセットです。どの賞もここでしか手に入らない限定グッズとして、ファン必見のラインアップです。

A賞 坂本クリアスタンド（全1種／約17cm）B賞 シンクリアスタンド（全1種／約18cm）C賞 南雲クリアスタンド（全1種／約17cm）D賞 神々廻クリアスタンド（全1種／約16cm）E賞 大佛クリアスタンド（全1種／約16cm）F賞 勢羽クリアスタンド（全1種／約16cm）G賞 缶バッジセット（全6種／約5cm）H賞 ラバーストラップ（6種＋シークレット1種／約7cm）※種類は選べませんI賞 クリアファイル＆ステッカーセット（全6種／クリアファイルA4、ステッカー約7cm）※種類は選べません

LH（ラストハッピー）賞には、タイトーくじ限定の描き下ろしイラストが両面にデザインされたアートクッションをご用意しました。最後のくじを引いた方にプレゼントします。

LH賞 アートクッション（全1種／約45cm）

WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で30名様にA賞～F賞のクリアスタンドセットをプレゼントします。

※WH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。

WH賞 クリアスタンドセット

●「タイトーくじ SAKAMOTO DAYS 中華街な非日常」概要

【商品名】タイトーくじ SAKAMOTO DAYS 中華街な非日常

【発売日】2026年2月14日(土)

【価 格】1回700円（税込）

【等級数】全9等級＋LH（ラストハッピー）賞

【取扱店舗】全国のホビーショップ、書店などの対象店舗

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000011713

・取扱店舗検索ページ：https://www.taito.co.jp/taitokuji/storesearch?p=0000011713

●タイトーくじについて

タイトーがお届けする“はずれなし”のくじ。全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて取扱中。“思わず欲しくなる”タイトーくじならではの限定アイテムが「あなたの日常に最高のエンターテインメント」を提供します。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji

・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji

・タイトーくじ公式Instagram：https://www.instagram.com/taito_kuji

【権利表記】

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。