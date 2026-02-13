爽やかで上品な味わいの日本酒缶「菊水 大吟醸ふなぐち(R)」2026年3月2日出荷開始

菊水酒造株式会社

菊水酒造株式会社（本社所在地：新潟県新発田市島潟750 代表取締役：高澤大介）は、アルミ缶入りの大吟醸生原酒「菊水大吟醸ふなぐち」を限定醸造し、2026年3月2日より出荷開始いたします。

「ふなぐち」50周年の節目に誕生した格別リッチな缶入り生原酒

本品は菊水酒造の代表銘柄「ふなぐち」の50周年記念酒として2024年3月に誕生した大吟醸仕込みの生原酒で、ご好評につき季節限定で「ふなぐち」としてラインナップに加わりました。

じっくりと丁寧に磨き上げた新潟県産米を100％使用し、大吟醸らしい爽やかでフルーティーな香りと、生原酒ならではのふくよかでコクのある旨みがバランスよく調和した上品な味わいに仕上げています。

この時季しか味わうことができない、格別にリッチな「ふなぐち」をぜひお楽しみください。

「ふなぐち(R)」とは

酒銘「ふなぐち」は、酒造りの現場から生まれました。仕込んだ醪（もろみ）をしぼる圧搾機は酒槽（ふね）と呼ばれ、その口（くち）から流れ出る無垢な酒を、菊水の蔵人は「ふなぐち」と呼んでいました。この割り水と火入れを一切していないしぼりたての生原酒を詰めたことに由来し、「ふなぐち」と命名しました。

※「ふなぐち」は菊水酒造株式会社の登録商標です。

50年以上前から「缶入り日本酒」にこだわる理由とは

その缶には、責任感が詰まっていました。

https://kikusui-sake.com/home/jp/enjoy/can/

■商品概要

【商品名】 菊水大吟醸ふなぐち

【容量／容器】 200ml／缶

【品目】日本酒

【製法】 大吟醸 生原酒

【原材料名】米、米こうじ、醸造アルコール

【使用米】新潟県産米100％

【精米歩合】 50％

【アルコール度数】19度

【味わい】華やかさ際立つ優雅な風味

【おすすめの飲み方】ロック・冷やして

【価格】オープン

【販売地域】全国

【製造者】菊水酒造株式会社 新潟県新発田市島潟750

■「菊水大吟醸ふなぐち」商品ページ

https://www.kikusui-sake.com/home/jp/products/daiginfunaguchi/

■2月13日～ご予約受付スタート：蔵元直送オンラインショップ「KAYOIGURA（かよいぐら）」

https://www.kikusui-sake.shop/c/sake/funaguchi/funaguchi50th