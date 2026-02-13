知られざるミスコンの舞台裏、内田洋貴が語る出場者の挑戦と成功の秘訣

一般社団法人ベストオブミス

華やかな舞台の裏でどのように出場者をサポートしているのか、内田洋貴がその舞台裏と成功の秘訣を語りました。

ミスコンの舞台は華やかに見えますが、その裏には出場者の努力や挑戦、運営側の細やかなサポートがあります。内田洋貴氏は、単なる審査や運営にとどまらず、出場者が挑戦を通じて自分自身を成長させることを最重要視しています。

「美しさだけでなく、自分を信じて挑戦する力こそが、本当の価値です」と内田氏は語ります。

内田氏が手がけるコンテストでは、出場者は受験や仕事と両立しながら、自らを磨き、挑戦する経験を積みます。その過程で生まれる「挑戦の物語」は、単なるコンテスト以上の価値を生み出しています。

さらに、内田氏は出場者の小さな成長を重視しています。準備や練習の一歩一歩が、結果だけでなく、出場者の自信や表現力に直結します。この考え方は、挑戦を迷う若者に勇気と希望を与えるものです。

内田洋貴氏の目指すミスコンは、華やかさだけでなく、挑戦と成長を通じて出場者の輝きを最大化する新しい価値観のコンテストです。

ミスコンテスト運営の裏で夜遅くまで出場者一人ひとりと向き合い、個別にアドバイスを行うことも珍しくありません。「出場者の本当の輝きを引き出すためには、数字や結果だけではなく、心に寄り添うことが大切です」と語ります。

ある出場者は、受験勉強とミスコン準備を両立させる過程で自信を失いかけた時、内田氏の励ましで再び挑戦を決意。舞台当日、涙と笑顔で堂々と歩く姿は、内田氏自身にとっても忘れられない瞬間だといいます。

このように、内田氏のコンテストは単なる競技ではなく、挑戦と成長の物語の舞台です。出場者の努力と感動が交差する瞬間は、まさに取り上げたくなるようなドラマ性を持っています。

「一人でも多くの出場者が自分を信じて挑戦し、成長していく姿を見るのが、私にとっての最大の喜びです」と内田氏は語ります。

今回ベストオブミスでは15年以上のミスコン運営のノウハウからイベント事業のコンサルティング事業を3月1日より開始いたします

本件に関するお問い合わせ先

企業名：ベストオブミスグループ

担当者名：下川祐依

TEL：0332081611

E-Mail：mujshimokawa@gmail.com