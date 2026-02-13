【岡山県 初出店】創業から10年、故郷へ新たな食文化を提案！サラダボウル専門店『WithGreen 岡山一番街店』 2月13日 オープン

株式会社 WithGreen

『WithGreen 岡山一番街店』2/28まで販売する季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年2月13日（金）に、岡山県（岡山県岡山市）に48店舗目となる『WithGreen 岡山一番街店』をオープンいたします。「WithGreen」では、季節ごとの旬野菜を中心に、お肉や玄米など、様々なトッピングやドレッシングをお客様ご自身がお好みに合わせてセレクトいただけます。ヘルシーで美味しく毎日食べたくなる、ボウル一杯で「主食」となるサラダボウルをご提供しています。

岡山県初出店！日々のランチに、サラダボウルという選択肢を

WithGreenは、東京を中心に関東・中部・近畿・九州エリアで展開し、『WithGreen 岡山一番街店』のオープンをもって、全国48店舗目となります。弊社代表の武文智洋とその弟であり共同創業者の武文謙太にとって、出身地である岡山への待望の初出店となります。2016年の創業から10年、全国で展開を広げようやく故郷・岡山への出店を果たすことができました。

オフィスワーカーや学生、近隣住民などの地元の方をはじめ、観光客など、様々な方が行き交うエリアで、「主食」になるサラダボウルという新たな食の選択肢をご提案できることを、大変嬉しく思います。

『WithGreen 岡山一番街店』は、20席のイートインをご用意しており、お出かけ時や仕事合間のランチにもゆっくりお過ごしいただけます。イートイン以外にも、ご自宅やオフィスで召し上がるためのテイクアウトや、忙しい時にはデリバリーなど、さまざまなシーンでご利用いただくことが可能です。WithGreenでは、季節の旬野菜を中心に、お肉や玄米などの多彩なトッピングやドレッシングを自由に選べる“カスタムサラダボウル”を提供しています。また、岡山県初出店を記念し、期間限定で「スタンダードトッピング無料券」の配布を予定しています。

ヘルシーでありながらしっかりと満足感があり、毎日でも食べたくなる「主食になるサラダ」として、皆さまの食卓やランチタイムを豊かに彩ります。

店舗概要

店舗名 ：WithGreen 岡山一番街店

オープン日 ：2026年2月13日（金）

住所 ：〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1 一番街 地下4号 第1180区画

店内座席数 ：20席

TEL ：未定

営業時間 ：11:00-21:00

＜岡山一番街店 ストアマネージャーからのコメント＞

この度、岡山初出店となる『WithGreen 岡山一番街店』が2月13日にオープンいたします。

明るく広々とした店内で、お一人様でのご利用はもちろん、ご家族やご友人とともに素敵なひとときをお過ごしいただけたらと思います。テイクアウトも可能となっておりますので、ぜひご利用ください。元気で明るいパートナーとともに皆さまの生活に寄り添うような、健康的なサラダと居心地の良い空間を、お届けいたします。ご来店いただいたすべてのお客さまにまた来店したいと思っていただける店舗にしてまいります。

皆さまにお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で48店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

従業員数 ：1,100名（2026年2月現在）

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/