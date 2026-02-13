プレミアムプロテイン『クレバー』から新シリーズ『クレバー高吸収*プロテイン』が登場！
株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)は、プレミアムプロテインブランド『CLEVER(クレバー)』から、トップアスリートからも注目を集めている新シリーズ『クレバー 高吸収プロテイン』を2026年2月15日より先行発売、4月1日より全国で発売いたします。
独自技術による、次世代プロテイン『クレバー 高吸収*プロテイン』
従来のホエイプロテインをさらに進化させるため、独自の酵素分解技術採用。
タンパク質を分子レベルで小さくしたホエイプロテインを実現しました。
*タンパク質を含む飲料との比較
【商品の3つの特長】
吸収に優れた*ホエイペプチド採用
通常のホエイプロテインよりも吸収が速く*、筋肉ダメージの軽減にも貢献。トレーニング後の「2時間のゴールデンタイム」を有効に活用でき、1日複数回のトレーニングや激しい運動を行う方のパフォーマンス効果が期待されます。
*タンパク質を含む飲料との比較
1食あたり高タンパク質21g・低糖質3.4～4.7g*
効率的な筋肉づくりに必要なタンパク質をしっかり補給しながら、低糖質に抑えることで、理想的なボディメイクをサポートします。
*チョコレート 3.4g/ミックスベリー 4.9g/カフェオレ 4.7g
日々の栄養補給にも最適
7種類のビタミンB群をはじめ、23種類の乳酸菌、ビタミンC、ビタミンDを配合。健康管理を心がけている方にもおすすめです。さらに、グルテンフリー・保存料フリー・トランス脂肪酸フリーの3つのフリー処方を採用し、安心して毎日お召し上がりいただけます。
商品ラインナップ
クレバー 高吸収プロテイン
チョコレート味
クレバー 高吸収プロテイン
ミックスベリー味
クレバー 高吸収プロテイン
カフェオレ味
各30g：278円（税込 300円）
各420g：3,500円（税込 3,780円）
各1kg：7,980円（税込 8,618円） ※EC限定（チョコレート味、ミックスベリー味のみ）
※先行発売：2026年2月15日 2026年4月1日より全国発売開始
ネイチャーラボ公式ストアにて先行予約受付中：https://store.naturelab.co.jp/collections/clever_highabsorption
柳田選手のポストカード付き限定セットはこちら：https://store.naturelab.co.jp/pages/clever_cp_yanagida
国際的なアンチドーピング認証機関である英国LGC社が運用する禁止薬物が含まれていないことを証明するプログラム「インフォームドチョイス」を採用しています。
※クレバー 高吸収プロテイン、クレバー マッスル プロテイン、クレバー クリアホエイ マッスルシリーズ、クレバー プロテインバーのみ
■クレバー 商品ラインナップ
【クレバー マッスル プロテイン 】
美しい筋肉のために
ミックスベリー/チョコレート
ヨーグルト/ブルーベリー
各30g 250円（税込 270円）
各300g 2,480円（税込 2,678円）※ブルーベリー味はありません
各810g 5,500円（税込 5,940円）
【クレバー プロテイン ウエイトダウン】
本気で減量するためのプロテイン（1食置き換えダイエット）
ミックスベリー/チョコレート/ヨーグルト
ブルーベリー/カフェオレ
各315g 2,300円（税込 2,484円）
各630g 4,300円（税込 4,644円）※ヨーグルト・ブルーベリー味はありません
【クレバー クリアホエイ マッスル】
スッキリゴクゴク飲めるクリアな味
アセロラ / マスカット
ピーチティー / ぶどう
各25g 260円（税込280円）※アセロラ・マスカットのみ
各400g 3,680円（税込 3,974円）
各1.2kg 11,040円（税込 11,923円）※アセロラ・マスカットのみ
【クレバー クリア ウエイトダウン】
スッキリ美味しく飲める新感覚の味
マスカット/ピーチティー/ぶどう
各252g 2,680円（税込 2,894円）
【クレバー ビーガン ウエイトダウン】
減量するための100％植物性プロテイン
抹茶ラテ/アーモンドミルク
各294g 2,400円（税込 2,592円）
【クレバー コラーゲン×プロテイン】
牧草牛から採れたグラスフェッド牛コラーゲン使用
どんな飲料にもサッと溶けやすい！
157g 2,000円（税込 2,160円）
【クレバー プロテインバー】
手軽にプロテイン補給！ザクザク食感が美味しい
ビターチョコレート/ミルクチョコレート/塩チョコレート【ミニサイズ】ミルクチョコレート/いちご
各180円（税込 194円）
各98円（税込 105円）
■CLEVERとは
理想のカラダへ、クレバーな選択
私たちは、効率的な手法で理想の体形を手に入れたい*と願う人のために、
高品質でプレミアムなサプリメントとプロテインを提供することを目指しています。
彼／彼女が目標に到達するために最高のパフォーマンスを発揮すること。
毎日の課題や壁を克服するのを助けるために、最高の燃料を作ります。
そのために私たちは最高の基準の品質を目指しています。
それは、ピュアで無駄なものが入っていないこと。
最短最速で目標に向かっていくあなたのそばにある存在です。
*トレーニングと食事管理による
公式ブランドHP https://www.clever-protein.com