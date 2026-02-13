コンテンツIPのビジコン最終選考会開催！「TCIC IP INNOVATION AWARD（TIIA）2025」選考を勝ち抜いた10名が集結！K2 Pictures紀伊氏によるトークセッションも実施。

東京コンテンツインキュベーションセンター

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（以下、TCIC）は、コンテンツ関連領域のビジネスモデルの磨き上げを進めているスタートアップ等を対象に、ビジネスコンペティション「TCIC IP INNOVATION AWARD（TIIA）2025」の最終選考会を、2026年3月11日（水）に Tokyo Innovation Base（TIB）（千代田区丸の内）にて開催します。

一次・二次選考を経て選出されたファイナリスト10名による公開プレゼンテーション審査を実施し、表彰するものです。

当日は、ファイナリストによるピッチに加え、K2 Pictures 代表取締役CEO・紀伊宗之氏を迎えてのキーノート・トークセッション「映画ビジネス変革の時代を考える」も予定しています。

▼ プログラム詳細

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/tiia2025-final/

背景と事業目的：コンテンツ産業を日本の基幹産業へ

近年、日本の経済成長を牽引する力としてコンテンツ産業への期待が加速しています。東京都では、独自のIPや最新技術で高成長を目指すスタートアップを支援するため、本プログラムを開催。社会実装や資金調達を後押しするとともに、起業家層の裾野拡大を目指します。

プログラムの概要

書類審査とプレゼンテーション審査を通じて、IPアイデアを基軸とした優れたビジネスプランを選出・表彰します。また、ファイナリスト（一次・二次選考通過者）に対しては、ビジネスモデルのさらなる構築や仮説検証および法人設立等に必要なナレッジ提供を行う他、VCやコンテンツ事業会社とのマッチングを促進するネットワーキングの機会も提供します。

ファイナリスト紹介 ※五十音順・敬称略

今泉 潤（株式会社Amane）

【映画のように短くゲームのように熱い物語体験「gameMovie」】

映画の没入感とゲーム性を融合した「操作する映画」という新ジャンルを創出するインタラクティブ作品です。実績あるIPと開発エンジンを活用し、短時間完結型SRPGとしてSteamで世界展開。低コスト・低運営負荷で収益化できる新たなゲームモデルを確立し、世界配信も実現します。

小林 大河（株式会社日本XRセンター）

【世界を席巻する没入体験 - 日本発XRアトラクションで挑戦】

フリーローム型VRアトラクションを主軸に、常設型XR施設とオリジナルIPを展開する体験型ビジネスです。中野ブロードウェイでの常設店舗運営や自社IPの実稼働に加え、大手コンテンツプロバイダーと提携したフランチャイズ展開（予定）など、高い実装力と再現性が強みです。メディアミックスや他社IP連携を通じて、国内外市場への拡張を目指します。

谷口 昌優（株式会社SlowFast）

【自社IPを活用した子ども靴の循環サービス】

子育て関連施設に自社IP「くつにゃん」を設置し、サイズアウトした子ども靴を寄付回収・リユースする循環型サービス。自治体等と連携した回収ボックスにより、子どもの行動変容と環境意識を促進しながら、IPを体験価値として活用し、社会性と事業性を両立する環境問題への理解を育む取り組みです。

張 辰飛

【キャラクターと世界に命を吹き込む、開発者向け次世代ゲーム機版「Anima Sphere」】

クリエイターが設計した世界観・キャラクター設定・ルールをもとに、AIが会話・行動・物語をリアルタイムに生成・制御する開発プラットフォームです。プレイヤーの選択に応じてストーリーが分岐・変化し、毎回異なる没入体験でリテンションを高めるゲーム基盤を提供します。

三川 裕一郎（株式会社Kaguya）

【「ポテンシャルIP」の権利取得・活用】

潜在力の高いIPの権利を取得し、作品を学習したAIで世界観やルールを監修して、様々なエンターテイメント体験に展開します。厳格な監修に伴う工数や属人化、後継者不在といった課題を解消し、未開拓領域へのライセンス展開を可能にすることで、IP価値を国内外で持続的に拡張します。

水口 大樹

【声色を“操作入力”に変えるIP「Physical Voice Engine」＆声キャラ診断】

声の「言葉」ではなく「声色（音色）」を解析し、操作入力に変換するIPプラットフォーム「Physical Voice Engine」。棒読みでは反応せず、声の出し方によって結果が変わる新しいインタラクションを実現。アプリゲーム「声キャラ診断」を起点に、声色で遊ぶエンタメの新ジャンルを創出し、日本発のIP基盤として多領域展開を目指します。

村上 萌（合同会社ピクニックスタジオ）

【ライフスタイルブランド「PICNIC MOTEL」】

宿泊体験を起点に、「暮らしの世界観」をIPとして展開するライフスタイルブランド事業です。SNS映えのような消費の速さへのアンチテーゼとして、物語性のある宿泊体験を通じ“日常の景色をデザインする暮らし”を丁寧に提示。その価値をプロダクトやメディアへ拡張し、住宅・EC・ライセンスへ展開する共感型ブランドIPを育成します。

山田 真理子（株式会社Creadom8）

【自社新規IP作品「デジアクナイツ」】

SNS上に生まれたデジタル悪霊「デジアク」を討伐するグローバルバトルファンタジーIP。日本の陰陽師「ヤマト」とアメリカのエクソシスト「ジャスパー」が国境を越えて協力し、人々に害をなすデジアクと戦う設定が特徴。多国籍キャラクターと参加型世界観を軸に、クロスメディア展開を目指します。

渡邉 裕美

【クリエイター共創プラットフォーム「Lyric Motion」】

音楽系クリエイター向けに高品質な日本語リリックビデオを自動生成するSaaS型プラットフォームです。音楽制作者とイラスト・動画制作者をAIで最適にマッチングする仕組みの提供で、制作時間とコストを削減するなど、生成AI時代における「共存型」クリエイターエコシステムを構築します。

渡部 恭己（フツララ合同会社）

【3Dアドベンチャーゲーム「Culture House」】

「失踪した科学者の住宅兼研究施設で謎めいた生命体を培養する」をコンセプトとした3Dアドベンチャーゲームです。完成度の高い世界観と技術力を強みとし、ゲーム販売に加え、小説・コミック・映像への多角的な展開も可能な、独自のゲームIPに取り組んでいます。

【概要】

日時：2026年3月11日(水)17:00-21:00（予定）

会場：Tokyo Innovation Base 2F STAGE (〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3)

アクセス：https://tib.metro.tokyo.lg.jp/#access

※会場へはTIBアプリへの登録が必須となります。

一般観覧者は応募はこちらから

https://tiia2025-final.peatix.com

【スケジュール】

16:30 受付スタート

17:00 オープニング

17:10 キーノート・トークセッション(紀伊 宗之氏 / 株式会社K2 pictures 代表取締役CEO)

「映画ビジネス変革の時代を考える」

18:00 ファイナリスト10名によるピッチ

19:45 ネットワーキング

20:30 表彰式

20:55 クロージング

※時間は変更になる場合がございます。

【表彰等】

●最優秀賞 ：賞金300万円（1名）

●優秀賞 ：賞金150万円（2名）

●その他の特典：・TCIC コワーキングスペース利用権（2026年4月～2027年3月）

・TCIC インキュベーションマネージャー等による伴走支援（1年間）



キーノート・トークセッション

「映画ビジネス変革の時代を考える」

紀伊 宗之氏

株式会社K2 pictures 代表取締役CEO

【プロフィール】

東映映画興行入社後、広島・大阪で劇場勤務を経て、ティ・ジョイ創設期に出向。新宿バルト9の開業やライブビューイング事業「ゲキシネ」立上げを主導しアニメ編成やアジア配給なども推進した。

2014年より東映にて企画・プロデューサーとして『孤狼の血』シリーズ、『犬鳴村』シリーズ、『リボルバー・リリー』などを担当。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』では配給を担当し、興行収入100億円突破に貢献するほか、『シン・仮面ライダー』(23、庵野秀明監督)を企画・プロデュースした。2023年、新たな形の映画製作を目指して、K2Picturesを創業。

【ファシリテーター】

東京コンテンツインキュベーションセンター(TCIC)

プログラムディレクター 川野 正雄

【プロフィール】

1981年～2003年まで外資系広告会社I&S/BBDO、Wieden + Kennedy Tokyoで、クリエイティブ及びプロジェクト・マネージメントを学ぶ。2004年より上場ベンチャー企業子会社社長として、経営を学ぶ。2006年からは角川映画（現株式会社KADOKAWA）にて、海外事業、版権事業、企画制作などの責任者を務める。2020年よりTCICインキュベーションマネージャー。2022年より明治大学ビジネスチャレンジ・プログラム・ディレクター。2023年よりTOKYO MX TVのWEB3アニメ『忍ばない！クリプトニンジャ咲耶』プロデューサー。2024年より東京都コンテンツ産業海外展開課題解決プログラム「INTO GLOBAL」プログラム・マネージャー。

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）とは

TCIC は、コンテンツ・クリエイティブ関連産業に特化した東京都直営の創業・起業支援施設です。

コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

■『TCIC SPACE』の参加者を募集中！

TCICでは、コンテンツ分野の起業家、クリエイターの方、コンテンツに関わる方などが集う承認制の

Facebookコミュニティを運営しております。

▼詳細・ご参加はこちら

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/tcicSpace/

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

https://tsucrea.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

「東京コンテンツインキュベーションセンター」 事務局

住所：〒164-0012 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン14階

担当：小山 聡子、伊藤 洋一

TEL： 03-3383-4616

E-Mail：info@tcic.metro.tokyo.lg.jp