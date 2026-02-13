ancora（アンコーラ）「プロフェッショナルギア ステンレスニブ 万年筆 八重桜」を数量限定で新発売

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久、以下プラス）と、セーラー万年筆株式会社（東京都港区 代表取締役社長 田村光、以下セーラー万年筆）が共同運営する、東京・銀座の「ancora（アンコーラ）」は、「プロフェッショナルギア ステンレスニブ 万年筆 八重桜」を2026年2月20日（金）11:00よりアンコーラ銀座本店とオンラインショップにて数量限定で同時発売します。また、銀座本店では本日2026年2月13日（金）11:00より事前電話予約受付を開始しました。

プロフェッショナルギア ステンレスニブ 万年筆 八重桜

公式サイト（オンラインショップ） https://www.ancora-shop.jp/

＊English follows Japanese

東京・銀座のアンコーラからほど近い、銀座桜通りの八重桜をイメージしたアンコーラ限定のプロフェッショナルギア ステンレスニブ 万年筆「八重桜」が登場です。

人気の高いプロフェッショナルギアのボディと、金ペン先と同様の仕上げを施したステンレスニブを組み合わせた、アンコーラオリジナルの万年筆。ペン先は、手作業による手間暇をかけた仕上げにより、これまでよりもワンランク上のなめらかな書き味を生み出すステンレスニブ。高品質で、まるで金ペン万年筆のような書き心地をお楽しみいただけます。

ボディには、華やかに咲き誇る八重桜を蒔絵でデザインし、蓋には細やかなラメを散りばめています。

蓋パーツのカラーにはホワイトを採用。蓋の中に重なる大先のクリアピンクが透けて見え、淡くほんのりとした桜色になるようにデザインしました。

ペン先と蓋栓飾りにも八重桜のモチーフをあしらい、春を待つ季節に合わせた、うららかな一本に仕上げました。

字幅は、F（細字）、MF（中細字）、M（中字）の３種類からお選びいただけます。

公式サイト（オンラインショップ） https://www.ancora-shop.jp/



2026年2月20日（金）11:00発売予定

プロフェッショナルギア ステンレスニブ 万年筆 八重桜 （セーラー万年筆）

字幅：F（細字）/ MF（中細字）/ M（中字）

価格：\22,880（税抜 \20,800）

※数量限定につき、おひとり様1本までとさせていただきます。

-ペン先：大型ステンレス

ーカートリッジ／コンバーター両用式

ーコンバーター別売り



【事前電話予約について】

銀座本店でお受け取りいただけるお客様に限り、2026年2月13日（金）11:00より事前予約をお受けします。お電話（アンコーラ銀座本店 03-6274-6522）でお申し込みください。

※ご予約は、お一人様１本までとさせていただきます。

※予約数量には限りがあります。あらかじめご了承ください。

※オンラインショップでの事前予約はございません。

On sale Friday, February 20, 2026 at 11:00 a.m. JST

PROFESSIONALGEAR Stainless Nib Fountain Pen "Yaezakura” (THE SAILOR PEN)

Width: F / MF / M

Price: 22,880 yen (20,800 yen without tax)

*Limited to one product per person.

Nib: Stainless steel

Converter & Cartridge type

Converter sold separately

Official Website (Online Shop)； https://www.ancora-shop.jp/

【Advance Reservations by Telephone】

We will be accepting advance telephone reservations from 11:00 a.m. on February 13, 2026 (Fri.) only for customers who are able to pick up the product at the Ginza store. Please call ancora Ginza store at 03-6274-6522.

*Reservation is limited to one product per person.

*Please note that the quantity of reservations is limited.

*There are no advance reservations at the online shop.

同時発売！数量限定「万年筆用インク吸入器コンバーター 八重桜」

フルカラーの八重桜デザインをプリントした限定のコンバーターも同時発売。インクを入れることで背景の色が変わり、イラストがより際立ちます。

2026年2月20日（金）発売予定

万年筆用インク吸入器コンバーター 八重桜（セーラー万年筆）

価格：\1,320 （税抜 \1,200）

カラー：八重桜/ナチュラル

※お一人様１本まで

On sale Friday, February 20, 2026 at 11:00 a.m. JST

Ink Converter For Fountain Pens "Yaezakura” (THE SAILOR PEN)

Price: 1,320 yen (1,200 yen without tax)

*Limited to one product per person.

*Reservation is NOT available.