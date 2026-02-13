冷えを手放し、春を迎える。【２月から始める温活習慣と代謝ケアの土台づくり】

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI（以下、「ダマイ」）」公式オンラインストアでは、冷えが深まる2月を“春に向けた身体づくりの準備期間”と捉え、「温め、巡り、排出」に着目したボディクリームとネイルセラムの特別セットを、公式オンラインストアにて期間限定でお届けいたします。

『一年で最も寒さが厳しい2月』

気温の低下、寒暖差による巡りの低下がみられ、冷えやむくみ、更には、肌や指先の乾燥がより一層気になる季節でもあります。

こうした季節特有の悩みに寄り添うため、本キャンペーンでは「温め巡り排出」に着目した『ダマイ セルリファーム ボディクリーム+ダマイ サーマル フィト ネイルセラム』での「温活×保湿ケア」をご提案いたします。

真冬のイメージがある2月は、朝晩の冷え込みから一転、日中は10℃を超えることも。

室内では暖房により20℃以上なるため、1日を通して「寒暖差」が大きい月でもあります。

気温と湿度の低下と室内外の温度変化が疲労感や、冷え、むくみそしてお肌の乾燥など、さまざまな不調として現れます。

何かと溜め込みやすいこの時期に、毎日のケアで「温め」「巡り」「排出」習慣を取り入れることが、春への軽やかなボディコンディションにつながります。

～製品特徴～

【ダマイ セルリファーム ボディクリーム】

バニリルブチルにより持続する温感効果。

じんわり温めながら流れを促し滞りにアプローチ。

肌によくなじむリッチなテクスチャーが

潤いとハリ、弾力のある肌へと導きます。

【ダマイサーマルフィトネイルセラム】

幹細胞エキス×複合植物エキスにより、末端の滞りにアプローチ。

爪や手先の肌をつややかに、健やかに保ちます。

バニリルブチルが手・指先に心地よい温感をもたらします。

キャンペーン概要

▷期間:2026年2月3日（火）～2026年3月4日（水）

▷セット製品

・ダマイセスリファームボディクリーム 1本 200g

・ダマイサマーマルフィトネイルセラム 1本 9ml

・通常価格 \21,780（税込）のところ、\14,157（税込）でお届けします。

・世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」

2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマイ」は、2015年よりホームケア製品の販売を開始。カラダをしっかりと温めるプロ仕様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しておりバニラビーンズ由来の温感成分バニリルブチルを配合したボディクリームやボディスクラブをはじめ、手や足の指先まで温めて巡りを促すネイルセラムなど、細部までこだわり抜いたアイテムは、温活美容において確かな存在として長く支持されています。全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルのメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”が踏襲されています。

＜ダマイ公式オンラインストア＞

https://damaistore.jp/

SPA DAMAI概要

リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。カップルでご利用いただけるお部屋もあります。技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリースパ」として知られています。国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。

所在地 ：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F

電話 ：03-3462-4148

電車 ：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分

中目黒駅 徒歩10 分

JR 恵比寿駅 徒歩15 分

バス ：東急トランセ「渋谷駅」

→「代官山T サイト」

お車 ：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分/

「渋谷駅」より5 分

営業時間：10:00-22:30

オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp

SPA DAMAI公式オンラインストア：

https://damaistore.jp/

「SPA DAMAI」受賞歴

「スパ ダマイ」のサービスやシステムが高く評価され、スパアワードを多数受賞しています。

国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。

＜SPA DAMAI 各賞受賞歴＞

2017 年

◆LTG AWARD（ラグジュアリートラベルガイドアワード）※にて

・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界一位）

◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、＆ROSY、Sweet の7 誌において

・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞

2018 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞

◆WLSA（ワールドラグジュアリースパアワード）

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1 位 受賞

2019 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆WLSA にて

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

2020 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 2nd Anniversary AWARD 2020

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2021 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 3rd Anniversary AWARD 2021

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2022 年

◆WLSA にて

・リトリートスパ アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2023 年

◆WLSA にて

・ 【Luxury Boutique Spa】【Luxury Advanced Treatment Spa】 アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA 5th Anniversary AWARD 2023

2024 年

◆WLSA にて

【Luxury Advanced treatment spa】アジア大陸 第1位

【Luxury boutique spa, Luxury spa retreat】東アジア 第1位

◆IKYU SPA AWARD 2024o

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2025 年

◆WLSA にて

【Luxury Spa Retreat】東アジア 第1位

【Luxury Boutique Spa】日本 第1位

【Best Spa Product Range】東アジア 第1位

◆IKYU SPA AWARD 2025

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

SPA DAMAI-スパ ダマイ

・会社概要

社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

代表： 代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アサヒビル3Ｆ

URL： https://www.city-s.co.jp/

設立年： 1995 年12 月

事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

SPA DAMAI（スパ ダマイ）

TEL：03-3462-4148

商品担当/草間