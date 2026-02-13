冷えを手放し、春を迎える。【２月から始める温活習慣と代謝ケアの土台づくり】

写真拡大 (全13枚)

株式会社シティコミュニケーションズ


株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI（以下、「ダマイ」）」公式オンラインストアでは、冷えが深まる2月を“春に向けた身体づくりの準備期間”と捉え、「温め、巡り、排出」に着目したボディクリームとネイルセラムの特別セットを、公式オンラインストアにて期間限定でお届けいたします。





『一年で最も寒さが厳しい2月』



気温の低下、寒暖差による巡りの低下がみられ、冷えやむくみ、更には、肌や指先の乾燥がより一層気になる季節でもあります。


こうした季節特有の悩みに寄り添うため、本キャンペーンでは「温め巡り排出」に着目した『ダマイ セルリファーム ボディクリーム+ダマイ サーマル フィト ネイルセラム』での「温活×保湿ケア」をご提案いたします。






真冬のイメージがある2月は、朝晩の冷え込みから一転、日中は10℃を超えることも。


室内では暖房により20℃以上なるため、1日を通して「寒暖差」が大きい月でもあります。



気温と湿度の低下と室内外の温度変化が疲労感や、冷え、むくみそしてお肌の乾燥など、さまざまな不調として現れます。


何かと溜め込みやすいこの時期に、毎日のケアで「温め」「巡り」「排出」習慣を取り入れることが、春への軽やかなボディコンディションにつながります。



～製品特徴～






【ダマイ セルリファーム ボディクリーム】



バニリルブチルにより持続する温感効果。


じんわり温めながら流れを促し滞りにアプローチ。


肌によくなじむリッチなテクスチャーが


潤いとハリ、弾力のある肌へと導きます。






【ダマイサーマルフィトネイルセラム】



幹細胞エキス×複合植物エキスにより、末端の滞りにアプローチ。


爪や手先の肌をつややかに、健やかに保ちます。


バニリルブチルが手・指先に心地よい温感をもたらします。



キャンペーン概要



▷期間:2026年2月3日（火）～2026年3月4日（水）



▷セット製品


・ダマイセスリファームボディクリーム 1本 200g


・ダマイサマーマルフィトネイルセラム 1本 9ml



・通常価格　\21,780（税込）のところ、\14,157（税込）でお届けします。





・世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」





2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマイ」は、2015年よりホームケア製品の販売を開始。カラダをしっかりと温めるプロ仕様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しておりバニラビーンズ由来の温感成分バニリルブチルを配合したボディクリームやボディスクラブをはじめ、手や足の指先まで温めて巡りを促すネイルセラムなど、細部までこだわり抜いたアイテムは、温活美容において確かな存在として長く支持されています。全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルのメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”が踏襲されています。



＜ダマイ公式オンラインストア＞


https://damaistore.jp/




SPA DAMAI概要

リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。カップルでご利用いただけるお部屋もあります。技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリースパ」として知られています。国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。







所在地　：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F


電話　　：03-3462-4148


電車　　：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分


　　　　　中目黒駅 徒歩10 分


　　　　　JR 恵比寿駅 徒歩15 分


バス　　：東急トランセ「渋谷駅」


　　　　　→「代官山T サイト」


お車　　：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分/


　　　　　「渋谷駅」より5 分


営業時間：10:00-22:30


オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp


SPA DAMAI公式オンラインストア：


https://damaistore.jp/








＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。


＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。








SPA DAMAI-スパ ダマイ



＜報道関係者からのお問い合わせ先＞


SPA DAMAI（スパ ダマイ）


TEL：03-3462-4148


商品担当/草間