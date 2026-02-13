「戦略は正しいのに組織が動かない」を解決！ 両利きリーダーが組織を変革する方法論『エグゼクティブコーチが教える 戦略と組織づくりの教科書』本日発売！！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年2月13日に書籍『エグゼクティブコーチが教える 戦略と組織づくりの教科書』を刊行しました。

本書は、エグゼクティブコーチとして数多くの経営者・管理職を支援してきた著者が、「戦略」と「組織づくり」を連動させる "両利きのリーダーシップ" の実践方法を体系化した一冊です。「優れた戦略を立てても現場で実行されない」「組織が思うように動かない」という、多くのリーダーが抱える課題に対し、解決策を提示します。戦略脳と組織づくりの能力を高める実践法を収録し、知識を確実に能力に変えるための具体的メソッドを紹介します。

●戦略が現場で消える5つの構造的問題を解明

「戦略は正しいはずなのに、なぜか現場が動かない」。多くの組織で、このような現象が起きています。本書では、この問題の根本原因を「人材配置」「評価制度」「時間」「会議の質」「心理的安全性」という、5つの構造的問題として特定します。

これらの構造的問題を放置したまま戦略を語っても、現場での実行力は向上しません。本書では、これらの問題を解決するための具体的な施策と、組織のOSを戦略実行仕様にアップデートする方法を詳しく解説していきます。

●戦略と組織を連動させる「両利きのリーダーシップ」

本書の特徴は、「戦略立案力」と「組織づくり力」を別々のスキルとして扱うのではなく、両者を連動させる「両利きのリーダーシップ」として体系化している点です。

戦略だけに長けているリーダーには限界があります。いくら優れた戦略を立てても、組織づくりのレベルが追いつかなければ、戦略を十分に機能させることができません。一方、組織づくりは得意でも戦略的思考が不足していては、変化の激しい環境において限界を迎えます。

著者は、湖池屋やスターバックスの事例分析を通じて、成功する企業のリーダーがいかに戦略と組織を連動させているかを明らかにしています。戦略を「組織の物語」として共有し、現場の一人ひとりが判断基準を持ち、意味を感じながら行動できる状態を作ることが、真の戦略実行力につながるのです。

●知識を能力に変える実践的トレーニング法を完全収録

本書では、戦略脳を鍛え、戦略を実行できる組織づくり力を高めるための28のトレーニングを紹介しています。これらは著者がエグゼクティブコーチとして多くのリーダーを支援する中で効果が実証されたメソッドです。

戦略脳のトレーニングでは、１.俯瞰・全体像を掴む力、２.前提を疑う力、３.構造化・論点設計、４.仮説思考、５.優先順位づけ・資源配分、６.逆境を機会に変える再解釈、７.意思決定と学習 の7つの分類をもとに、それぞれに対する具体的な鍛錬方法を提示しています。

また、組織づくりのトレーニングでは、１.方向づけ、２.アナウンス力、３.アラインメント設計、４.士気・エネルギー管理、５.人材育成、６.モチベート、７.変化対応・立て直し の7つの力について、日常業務の中で実践できる具体的な手法を詳しく解説しています。

重要なのは、これらを単なる知識として学ぶのではなく、継続的な実践を通じて能力化することです。本書では、「知っている」状態から「やっている」状態へ、確実にスキルを身につけるためのガイドラインを提供します。

▼こんな方におすすめ

・戦略は立てられるが現場での実行に課題を感じているリーダー

・組織やチームを動かすことに悩みを抱えている管理職

・戦略的思考力と組織づくり力を同時に高めたい経営者

・部下の主体性を引き出し、自走する組織を作りたい方

▼本書の構成

プロローグ 忙しさは増しているのに、同じ場所を走り続けている感覚がある

第1章 戦略が正しいのに、なぜ組織が動かないか

第2章 戦略と組織を連動させる両利きのリーダーシップ

第3章 ロジックだけの戦略が現場を止める理由

第4章 戦略を組織に浸透させる

第5章 知識の能力化

第6章 両利きリーダーになるためのトレーニング

エピローグ

●著者紹介

三浦将（みうら・しょうま）

株式会社チームダイナミクス代表取締役／人材育成・組織開発コンサルタント／エグゼクティブコーチ

英国立シェフィールド大学大学院修了（MSc：Master of Science 理学修士）。大阪府立大学工学部卒業。早稲田大学オープンカレッジ講師。大手広告会社、リーバイス、ギャップなどの外資系企業を経て、「休み明けの朝、元気に仕事に向かう人をこの社会に増やす」を目的とし、人材育成・組織開発コンサルティングや企業研修プログラムを提供する株式会社チームダイナミクスを設立。アドラー心理学やコーチングの技術を駆使した手法で、リーダーの育成をはじめ、従業員エンゲージメントと心理的安全性の高い組織づくりをサポートしている。「知識を能力に変える」研修プログラムの実績により、リピート率は実に95％を超える。『自分を変える習慣力』『チームを変える習慣力』（以上、クロスメディア・パブリッシング）、『リーダーのコミュニケーション習慣力』（三笠書房）他、著書は累計30万部を超える。

●書籍情報

『エグゼクティブコーチが教える 戦略と組織づくりの教科書』

著者：三浦将（みうら・しょうま）

定価：1,925円（本体1,750円＋税）

体裁：四六判 ／ 288ページ

ISBN：978-4-295-41183-3

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年2月13日

