アクタス、家具の循環利用が加速。2025年度お買い換え時の「トレードイン（下取り）」利用数が2023年度比約3倍へ伸長

株式会社アクタス

インテリア販売を行う株式会社アクタス（東京都新宿区／代表取締役社長：村田 謙、以下アクタス）は、消費者へ「美しく丁寧な暮らし」を提唱するとともに、持続可能な社会の実現を目指した環境経営にも積極的に取り組んでいます。

この度、環境経営の中核である「家具の一生をサポートする」3つの取り組みに関する2025年度の実績レポートを公開しました。中でも、消費者の環境意識の高まりを受け、家具の下取りサービス「トレードイン」の利用件数は2023年度比で約2.9倍の270件に達する見込みです。

この循環の輪をさらに広げるため、2026年2月13日（金）より3月31日（火）まで、アクタス直営店および公式オンラインショップにて、家具の買い換え時の負担を軽減し、特典を付与する「家具のお買い換えキャンペーン」を開催いたします。

家具も「使い捨て」から「循環」へ

アクタスでは、家具を販売して終わりにするのではなく、その役目を終えるまで責任を持つ体制を構築しています。「修理（メンテナンス）」「再利用（トレードイン）」「再生（リサイクル）」の3つの循環ループにより、廃棄物の削減と資源の有効活用を目指しています。

2025年度「家具の一生をサポートする取り組み」アクタス実績ハイライト- 【再利用】トレードイン（下取り）利用数が急増 引っ越しやライフスタイルの変化で不要になった家具をアクタスが買い取り、メンテナンス後に再利用に繋げる「トレードインサービス」。2023年度の93件、2024年度の148件から大きく伸長し、2025年度は270件に達しました。これは、「捨てる罪悪感」を持たずに家具を手放したいという消費者のニーズの高まりを示しています。- 【修理】「長く使い続けたい」意識の定着 ダイニングチェアの張り替えや木製家具の再塗装など、メンテナンスに関するお問い合わせは年間2,678件を記録。ひとつの家具を愛着を持って使い続ける文化が定着しつつあります。- 【再生】廃棄家具のマテリアルリサイクル率 27.5%を達成 再販が困難で廃棄となる家具についても、木材部分を粉砕してパーティクルボード（家具素材）へ再生する「エコループ」を構築。2035年度の目標（マテリアルリサイクル率35%）に向け、2025年度は27.5%を達成しました。

※アクタスでは、新しい家具をお届けする際に、不要になった家具をお引き取りする「リサイクル回収」を行っています。回収した家具は分解・分別して100%リサイクル（再資源化）しています。中でも木の部分は、細かく粉砕して再度接着し、家具の素材のひとつである「パーティクルボード」に再生しています。

上記目標は、RPF（固形燃料）への再資源化やサーマルリサイクルなど熱エネルギーへのリサイクルを除いた数値となります。

https://www.actus-interior.com/sustainability/furniture/

「家具のお買い換えキャンペーン」開催概要

消費者へのトレードイン（下取り）サービスの認知拡大と、買い換え時の「処分の手間・コスト」というハードルを下げるため、期間限定のキャンペーンを実施します。

他社製家具も下取りの対象とし、通常の下取り査定ポイントに加え、キャンペーン限定のボーナスポイントを付与することで、サステナブルな買い替えを強力に後押しします。

｜企画名： 家具のお買い換えキャンペーン

｜期間： 2026年2月13日（金）～2026年3月31日（火）

｜対象店舗： アクタス直営店舗全店、アクタス公式オンラインショップ（対象配送エリア内に限る）

※アクタスのライセンスショップ・パートナーショップは対象外です。

｜特典：下取り査定額にさらに＋5000ポイントプレゼント

期間中にトレードインサービスにお申し込みいただき、お買い換えに伴う下取り査定が成立したお客様に対し、通常の査定額（アクタスの会員ポイントにて還元）に加え、5,000ポイント（5,000円相当）のポイントをプレゼントいたします。

｜下取り対象：

・ アクタス製家具および、アクタス以外の家具も対象

・ 品目：ダイニングテーブル、チェア、ソファ、子ども家具（ベッド除く）、TVボード（幅180cmまでの置き型）

※ベッド、壁面収納、ペット飼育環境で使用された家具、DIY・改造された家具などは対象外です。

※著しい破損や汚れがある場合、下取り不可となる場合がございます。

アクタスの「トレードインサービス」の特徴- 手間ゼロのスマートな引き取り新しい家具のお届け時に配送スタッフが引き取りを行うため、家具がない期間が発生せず、梱包や配送手配の手間も一切不要です。- 家具のバトンリレー回収した家具は、メンテナンスを施した上でアクタスのアウトレット店や外部提携先などを通じて次の使い手へと引き継がれます。- オンラインで完結する査定専用フォームに写真をアップロードするだけで、事前に査定額（定価の1～10%前後）を確認できます。https://www.actus-interior.com/support/trade-in-service/

｜会社概要｜ACTUS＜株式会社アクタス＞

「豊かなくらしとはただ消費を繰り返すことではなく、作り手の顔が見える製品とできる限り長い時間を過ごすこと」創業メンバーが残したこの言葉を現在にも受け継ぎ、1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアを日本のマーケットに広めてきました。

アクタスはライフスタイルストアという独自の立ち位置をとり、“丁寧なくらし”というテーマのもと、永く使い続けることのできる良質なデザインのヨーロッパの家具、オリジナル家具、インテリア小物、アパレル、グリーンの提供までライフスタイル全般をサポートします。また、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルなサプライチェーンを運営し、独自のサーキュラーエコノミーの推進にも取り組んでいます。

