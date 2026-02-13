JOYSOUNDが推し活を応援！ WEGO推し活グッズや「giftee Box Select」1,000円分がその場で当たる「春のアニメカラオケ祭り2026」を開催！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、推し活を応援するキャンペーン『春のアニメカラオケ祭り！2026』を2月13日（金）から開催します。昨年大好評だった本キャンペーンをパワーアップし、今年は痛バッグやぬいポーチなど推し活グッズを広く展開するWEGOとコラボレーション！アニメカラオケを歌って推し活すると、WEGOの推し活グッズをはじめ、総勢1,010名様にプレゼントが当たる大チャンスです！

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、「アニメカラオケ」「アニメ映像」の対象曲を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじでWEGO推し活グッズを10名様にプレゼント！さらに、推し活の合間に楽しめるJOYSOUNDセレクトの11ブランドから選べるデジタルギフト 「giftee Box Select」 1,000 円分が総勢1,000名様に当たるチャンス！なお、スピードくじには、1曲につき1回、1日10曲分までチャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

JOYSOUNDでは、「どアニメ宣言！JOYSOUND」をキャッチフレーズに掲げ、アニメ・ゲームファンがカラオケをもっと楽しむための情報を満載した特設ページを展開中！アニメ映像を背景に歌える「アニメカラオケ」をはじめ、最新のアニメ・ゲームソングの配信情報や、豪華賞品が当たるキャンペーン企画、多彩な切り口のランキング情報などを随時紹介しています。アニメやゲームが大好きな皆さんに、カラオケをもっと楽しんでいただけるようなコンテンツを提供してまいります。この機会をお見逃しなく、JOYSOUNDのアニメ映像で歌えるカラオケをお楽しみください！

＝＝＝ 春のアニメカラオケ祭り！2026 キャンペーン概要 ＝＝＝

◆実施期間：2026年2月13日（金）11:00 ～ 2026年4月12日（日）23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。

※課題曲毎に1曲あたり1回、1日に最大10曲分まで参加できます。(日付が変わるとリセットされます)

【課題曲】 曲タイプ「アニメカラオケ」「アニメ映像」対象

※「本人映像」などでアニメ映像が使われている楽曲は除く

※キャンペーン開始日(2026年2月13日時点)で配信済の楽曲が対象となります。

◆プレゼント：

【A賞】WEGO推し活グッズ…10名様

【B賞】推し活の合間に楽しめるJOYSOUNDセレクトの11ブランドから選べるデジタルギフト

「giftee Box Select」 1,000 円分…1000名様

【A賞】

・賞品画像はイメージです。グッズの種類をお選びいただくことは出来ません。

【B賞】

・「giftee Box Select」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。

・「giftee Box Select」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1450/index

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp

▽「どアニメ宣言！JOYSOUND」：https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/anime

▽WEGO：推シゴトメディア：https://www.instagram.com/oshigoto_media/

WEGOは、全国約180店舗を展開するLifestyle Culture Storeとして、ファッション・カルチャー・ライフスタイルの多岐にわたる商品開発やイベントを行い、若年層から高い支持を集めています。

そのWEGOが展開するコミュニケーション機関「WE LABO」では、二次元推し活を応援するSNSメディア「推シゴトメディア」を運営。“みんなの推しが一番輝く参考書”をコンセプトに、最新の推し活トレンドやユーザーの愛情あふれるエピソードなど、推し活をより楽しく、誇れるものにする情報を発信しています。