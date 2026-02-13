＼めざせ100点満点／ 抽選で合計100名様に成績がのびーる豪華賞品が当たる!! 「角川まんが学習 2026進級進学 のびーるフェア」が2026年2月13日（金）より開催！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、進級＆進学の春を記念して、爆笑まんがでしっかり学べる教科別学習まんが「のびーる」シリーズを対象とした、「角川まんが学習 2026進級進学 のびーるフェア」を実施中です。

豪華賞品から教科ごとのオススメアイテム、ここだけでしか手に入らない特製シールまで、成績がのびーる賞品をご用意しました。ぜひ対象書籍を購入してKADOKAWAアプリから応募し、めざせ100点満点!!!

キャンペーン名

角川まんが学習 2026進級進学 のびーるフェア

プレゼント内容

【A】スマートウォッチ 1名様……必要ポイント：180ポイント

myFirst Fone S4（マイファースト フォン エスフォー）

メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://jp.myfirst.tech/products/myfirst-fone-s4)

※ご利用には別途「myFirst FreeSIM」のご契約および通信費が必要となります。

【B】図書カード ネットギフト3,000円分 30名様……必要ポイント：180ポイント

【C】国語コース 2名様……必要ポイント：180ポイント

学習台＋置き時計

どこでも学習台 DSK01

メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://www.asmix.co.jp/iteminfo/dsk01/)

セイコー スタディタイム 置き時計

メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://www.seikoclock-online.jp/c/kidsroom/KR521W)

※国語コースは上記2点がセットとなります。

【D】理科コース 2名様……必要ポイント：180ポイント

顕微鏡

FUNKS カメラ付きキッズデジタル顕微鏡 顕Q博士（けんきゅうはかせ）TypeW

メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://funkstrading.co.jp/products/ken-q-hakase-w/)

【E】社会コース 2名様……必要ポイント：180ポイント

地球儀

ほぼ日のアースボール ジャーニー（対象年齢：6歳以上）

メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://earthball.1101.com/product/journey.html)

【F】「のびーる」特製シール 63名様……必要ポイント：10ポイント

やる気がのびーるステッカー

応募方法

書店で購入した対象書籍のレシートを、1週間以内にKADOKAWAアプリで投稿してください。2冊以上買ってポイントをためると、【A】～【E】のいずれかと特製シールにご応募いただけます！

※本フェアでは、購入書籍1冊ごとに本体価格の10％分のポイントを獲得できます（小数点以下は四捨五入）。

KADOKAWAアプリのダウンロードはコチラから(https://promo.kadokawa.co.jp/kadokawa-app/storeredirect/?utm_source=obi&utm_medium=qr&utm_campaign=nobiru2026spring)

もしくは以下の二次元コードからダウンロード可能です。（ダウンロードは無料）

レシート対象期間

2026年2月13日（金）～2026年4月12日（日）購入分

※レシートは購入してから1週間以内に投稿してください。

対象書籍

「のびーる国語」シリーズ

「のびーる社会」シリーズ

「のびーる理科」シリーズ

対象書店

全国の書店（実店舗）。

※ネット書店での購入は対象外です。ただし、店頭支払いで当社の定める必須項目の記載されたレシートであれば対象です。

※定価以外での購入や電子版は対象外となります。

関連書籍

「のびーる」シリーズから、新刊も続々刊行中！

好評発売中!!

『のびーる社会 世界の地理 気候・暮らし・産業他』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322410000172.html)

2026年3月11日（水）発売予定

『のびーる国語 満点漢字力１ １・２年生の漢字』

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322504000158.html)

「角川まんが学習シリーズ」について

「まんがで楽しく、わかりやすく学べる」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズがあります。

