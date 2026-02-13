＼めざせ100点満点／ 抽選で合計100名様に成績がのびーる豪華賞品が当たる!! 「角川まんが学習 2026進級進学 のびーるフェア」が2026年2月13日（金）より開催！

写真拡大 (全8枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、進級＆進学の春を記念して、爆笑まんがでしっかり学べる教科別学習まんが「のびーる」シリーズを対象とした、「角川まんが学習 2026進級進学 のびーるフェア」を実施中です。


豪華賞品から教科ごとのオススメアイテム、ここだけでしか手に入らない特製シールまで、成績がのびーる賞品をご用意しました。ぜひ対象書籍を購入してKADOKAWAアプリから応募し、めざせ100点満点!!!




キャンペーン名

角川まんが学習 2026進級進学 のびーるフェア



プレゼント内容

【A】スマートウォッチ　1名様……必要ポイント：180ポイント

myFirst Fone S4（マイファースト フォン エスフォー）


メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://jp.myfirst.tech/products/myfirst-fone-s4)



※ご利用には別途「myFirst FreeSIM」のご契約および通信費が必要となります。





【B】図書カード ネットギフト3,000円分　30名様……必要ポイント：180ポイント


【C】国語コース　2名様……必要ポイント：180ポイント

学習台＋置き時計



どこでも学習台 DSK01


メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://www.asmix.co.jp/iteminfo/dsk01/)







セイコー スタディタイム 置き時計


メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://www.seikoclock-online.jp/c/kidsroom/KR521W)





※国語コースは上記2点がセットとなります。



【D】理科コース　2名様……必要ポイント：180ポイント

顕微鏡



FUNKS　カメラ付きキッズデジタル顕微鏡　顕Q博士（けんきゅうはかせ）TypeW


メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://funkstrading.co.jp/products/ken-q-hakase-w/)






【E】社会コース　2名様……必要ポイント：180ポイント

地球儀



ほぼ日のアースボール ジャーニー（対象年齢：6歳以上）


メーカー商品ページはこちら ＞＞(https://earthball.1101.com/product/journey.html)






【F】「のびーる」特製シール　63名様……必要ポイント：10ポイント

やる気がのびーるステッカー







応募方法

書店で購入した対象書籍のレシートを、1週間以内にKADOKAWAアプリで投稿してください。2冊以上買ってポイントをためると、【A】～【E】のいずれかと特製シールにご応募いただけます！
※本フェアでは、購入書籍1冊ごとに本体価格の10％分のポイントを獲得できます（小数点以下は四捨五入）。



KADOKAWAアプリのダウンロードはコチラから(https://promo.kadokawa.co.jp/kadokawa-app/storeredirect/?utm_source=obi&utm_medium=qr&utm_campaign=nobiru2026spring)


もしくは以下の二次元コードからダウンロード可能です。（ダウンロードは無料）







▼キャンペーンの詳細・お問い合わせは、こちらの記事をチェック！


https://yomeruba.com/campaign/present/entry-131249.html



レシート対象期間

2026年2月13日（金）～2026年4月12日（日）購入分


※レシートは購入してから1週間以内に投稿してください。



対象書籍

「のびーる国語」シリーズ


「のびーる社会」シリーズ


「のびーる理科」シリーズ



▼「のびーる」シリーズの詳細は、公式サイトをチェック！


https://yomeruba.com/mangagakushu/entry-25346.html



対象書店

全国の書店（実店舗）。


※ネット書店での購入は対象外です。ただし、店頭支払いで当社の定める必須項目の記載されたレシートであれば対象です。


※定価以外での購入や電子版は対象外となります。



関連書籍

「のびーる」シリーズから、新刊も続々刊行中！


好評発売中!!


『のびーる社会 世界の地理 気候・暮らし・産業他』


KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322410000172.html)



2026年3月11日（水）発売予定


『のびーる国語 満点漢字力１ １・２年生の漢字』


KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322504000158.html)




「角川まんが学習シリーズ」について

「まんがで楽しく、わかりやすく学べる」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズがあります。



▼角川まんが学習シリーズ公式サイト


https://yomeruba.com/mangagakushu/



関連サイト

▼KADOKAWAの児童書ポータルサイト「ヨメルバ」


https://yomeruba.com/



▼Xアカウント「ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）」


@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)



▼Instagramアカウント「ヨメルバ」


@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)