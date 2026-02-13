【18年の刻を超えて】紫芋の奇跡、解禁。大正八年創業・幸蔵酒造が贈る「かめ壺仕込み」の極致「宵ノ紫」を限定抽選販売開始！

幸蔵酒造株式会社

18年熟成 宵ノ紫(ヨイノムラサキ)

幸蔵酒造株式会社（本社：宮崎県串間市大字串間１３９３番地１、代表者：代表取締役 川上幸也）は、大正八年の創業以来守り続けてきた伝統製法「かめ壺仕込み」により醸され、18年もの歳月をかけて熟成させた極上の紫芋焼酎「18年熟成 宵ノ紫（ヨイノムラサキ）」を、毎週火曜日正午より公式ページにて限定抽選販売いたします。

【宵ノ紫公式ページ】

https://www.kouzou-shuzou.co.jp/yoinomurasaki/

宮崎県串間市の豊かな自然と職人の細やかな手仕事が生み出した、大量生産では決して辿り着けない「本物の味」。自分への贅沢や大切な方への贈答品として、伝統を未来へつなぐ物語と共にお届けします。

【SNS・EC市場のニーズに応える】「非効率」が生み出す希少性が、所有欲を刺激する

現代のネットショッピング市場、特にInstagram等のSNSにおいては、単なる商品のスペック以上に「どのような想いで、どう作られたか」というストーリーが重要視されています。

「18年熟成 宵ノ紫」は、大正時代から続く小さな蔵だからこそ実現できる、徹底した品質管理と希少性を兼ね備えています。

あえて効率を求めず、手間暇のかかる「伝承かめ壺造り」を選び続ける幸蔵酒造の姿勢は、本物志向の30～50代ユーザーから強い共感を得ています。

週に一度の抽選販売という形式を採用することで、市場に溢れる製品とは一線を画す「手に入れる価値のある逸品」としてのプレゼンスを確立します。

化粧箱宣材写真

【蔵の誇り、伝承かめ壺造り】素焼きの器が焼酎を「育てる」という奇跡

幸蔵酒造の焼酎造りの根幹にあるのは、創業当初から変わらぬ「かめ壺仕込み」です。

土中に埋まった素焼きのかめ壺は通気性に優れ、自然な微生物環境を保ちながら酵母がゆっくりと息づく「理想の空間」を提供します。

この「呼吸する器」の中で、蔵人が五感を研ぎ澄ませて発酵を見守り、18年という長い歳月をかけて熟成させることで、一般的なタンク仕込みでは再現不可能な、まろやかで複雑な味わいが生まれます。

一度に少量しか造れないからこそ、一本一本に蔵人の魂と、串間の風土が色濃く反映されているのです。

仕込みを行う杜氏

【至高の体験】五感で味わう、18年熟成のテイスティング・ジャーニー

「宵ノ紫」を開栓した瞬間に広がるのは、華やかで甘く、長い眠りを感じさせる重厚なアロマです。

口に含めば、絹のように滑らかな舌ざわりと共に、蜜のような深いコクが広がり、18年前の串間の情景を想起させます。

余韻は穏やかでありながら驚くほど長く続き、紫芋特有の甘みが喉の奥で優しく響きます。

この深みは、温度や湿度を職人が毎日手作業で管理し、非効率を愛して守り抜いたからこそ到達できた境地です。

ストレートやロックで、その「心に届く焼酎」の真髄をご堪能ください。

杜氏による品質確認

【概要】

- 商品名： 18年熟成 宵ノ紫(ヨイノムラサキ)- 販売方法： 公式サイトでの毎週火曜日正午12時からの抽選販売- 販売価格： 税込 8,580円- 幸蔵酒造のこだわり：伝承かめ壺仕込み 素焼きの「呼吸する器」による理想的な発酵と熟成。- 大正八年創業の歴史： 宮崎県串間市の風土に根差した「心に届く焼酎」造り。

テイスティング特性：

- 【香り】華やかで甘く、熟成による重厚なアロマ- 【味わい】なめらかで丸みがあり、蜜のようなコクと深み- 【余韻】穏やかに長く続く芋の甘みと熟成香【会社概要】社名： 幸蔵酒造株式会社住所： 宮崎県串間市大字串間１３９３番地１代表者： 代表取締役 川上幸也公式サイト： https://www.kouzou-shuzou.co.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/kouzou_shuzou/Email ： kouzou-media@kouzou-shuzou.co.jpTEL：0987-72-0305FAX：0987-72-6363