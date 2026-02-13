「unlabel MOIST BOTANICAL」が5年ぶりに大幅刷新。新セレブリティに武井咲さんを迎え、新たに発酵ボタニカル処方*¹を採用しハイブリッド・ボタニカルブランドとして再登場！

JPSLAB株式会社

「unlabel MOIST BOTANICAL」（企画・販売：JPSLAB株式会社）は、植物が持つ優しさと生命力あふれる力強さに着目して2020年にデビューしたスキンケアブランド。

今回、よりスキンケア機能が重視されるようになった時代背景を踏まえ、「発酵ボタニカル処方*¹」へとアップデートし、「ハイブリッド・ボタニカル」ブランドとして再登場いたします。

ラインナップに新たにクレンジングオイルも加わり、敏感肌*⁴の方にも配慮した処方で、現代女性の“乾きに挑むチカラ”をサポートします。

＊1 植物由来の発酵原料およびアルテア根エキス、カミツレ花エキス、セージ葉エキス（すべて保湿成分）を配合した処方＊2 使い心地 ＊3 ガラクトミセス培養液、コメヌカ発酵液、乳酸桿菌/加水分解ハトムギ胚/胚乳発酵液（すべて整肌成分） ＊4 敏感肌の方によるパッチテスト済み・皮膚刺激性テスト済み・アレルギーテスト済み（全ての方に皮膚刺激やアレルギーが発生しないということではありません。）

■新セレブリティに武井咲さんが就任

「発酵ボタニカル処方*」へのアップデートに伴い、新セレブリティとして武井咲さんをお迎え。ブランドが提案する「渇きに挑むチカラ」、そしてこれによって引き出される「素肌の美しさ」を体現するビジュアルを武井さんとともに作り上げました。

・タイトル：「発酵ボタニカル処方*。乾きに挑むチカラを。」

・出演：武井 咲（たけい えみ）

・配信開始：2026年2月13日（金）9:00～

・公式HP：https://unlabel.tokyo/moistbotanical/

■メイキング＆インタビュー

Q.「unlabel MOIST BOTANICALシリーズ」の印象について

A.今回のリニューアルで配合成分がアップデートされたと聞きました。自分お肌の悩みに合わせて、使い分けることができるのがいいですよね。お肌に本当に良いものだけを厳選している、unlabel MOIST BOTANICAL シリーズならではだと思いました。ぜひ皆さんも手に取って試してみてくださいね。

Q.アンレーベル モイストボタニカルのスキンケアアイテムを使用していかがでしたか？

A.クレンジングだけでも4種類あって、その日のメイクやお肌の調子に合わせてやさしく＊メイクオフできるのが、とてもいいなと思っています。また、オールインワンジェルがあるんですけど、これだけでも、とてもモチモチになるので忙しい日々にとても助かっています。

＊使い心地のこと

■プロフィール

武井 咲(たけい えみ)

俳優、1993年12月25日生まれ、愛知県出身。オスカープロモーション所属。2006年「第11回全日本国民的美少女コンテスト」でモデル部門賞とマルチメディア賞をW受賞。同年よりファッション誌「SEVENTEEN」の専属モデルとして活動、以降、俳優としても活躍。月9「大切なことはすべて君が教えてくれた」で女優として注目を集める。ドラマ「せいせいするほど、愛してる」、「すべてがFになる」、大河ドラマ「平清盛」、「黒革の手帖」など多数の作品に出演。映画「愛と誠」、「クローバー」、「るろうに剣心」シリーズ等に出演。現在「VERY」表紙モデルとしても活躍。

■"発酵ボタニカル処方*¹"へとパワーアップ、乾きに挑むチカラを

従来の植物由来の保湿成分に厳選した3種の発酵液*²をプラス。

発酵の力で植物本来の恵みをより肌なじみの良いかたちへと変化させ、

濃密なうるおいと毛穴*³・乾燥・キメの乱れといった複合的な肌悩みへの対応を両立しました。

■3種の厳選した発酵液*¹ 敏感肌*²にも配慮したやさしい*³処方

発酵の力は、植物本来の恵みをより肌なじみの良いカタチへと変化させ、敏感な肌*²にもやさしく*³、必要な保湿成分を届けます。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

■使いやすい容器へリニューアル

■クレンジングオイルが新登場、お好みに合わせて選べるラインナップへ

■製品概要

アンレーベル モイストボタニカル ジェルクレンジングN

オイルinジェルでとろんと即落ちの高保湿*¹ジェルクレンジング。植物由来のオイルインジェル設計で、しっかりメイクも毛穴汚れも、肌をやさしくなでるだけですっきりオフ。

まつエクOK*²・ウォータープルーフマスカラOFF*³・W洗顔不要

500mL/1,078円(税込)

アンレーベル モイストボタニカル ミセラークレンジングN

片手でOK、コットン用ポンプ採用でするんとすぐ落ち*⁴。高保湿*⁵ミセラークレンジング。植物由来テクノロジー「ボタニカルミセラー」が、うるおいを残しながら肌をすっきり洗浄し、ミセル粒子がメイクや毛穴汚れを吸着オフします。

まつエクOK*²・ウォータープルーフマスカラOFF*⁶・W洗顔不要

500mL/1,485円(税込)

アンレーベル モイストボタニカル クレンジングバームN

集中*⁷毛穴対策、高保湿*⁸クレンジングバーム。植物由来のバーム成分が肌に滑らかになじんで、メイクや毛穴汚れにアプローチ。

※スパチュラ付き

まつエクOK*²・ウォータープルーフマスカラOFF*³・W洗顔不要

90g/1,980円(税込)

アンレーベル モイストボタニカル オイルクレンジング

毛穴・角栓・濃いメイクに、しっかり即落ちの高保湿*⁹オイルクレンジング。３種の発酵成分*¹⁰配合で洗うたびにうるおいを与え、なめらかな肌へ整えます。

まつエクOK*²・ウォータープルーフマスカラOFF*³・W洗顔不要

350mL/1,485円(税込)

アンレーベル モイストボタニカル 洗顔フォームN

濃密弾力泡で毛穴汚れすっきりの高保湿*¹¹洗顔フォーム。植物由来の濃密泡で潤いを残しつつ、すっきり洗浄しながら古い角質をやさしくオフします。

黒ずみ*¹²・毛穴・角質ケア・ ザラつき*¹³にアプローチ

120g/693円(税込)

アンレーベル モイストボタニカル 化粧水N

透明感*¹⁴のある、しっとりツヤ肌に導く、高保湿*¹⁵化粧水。乾燥によってゆらぎがちな肌に、3種類のオーガニック認証成分*¹⁶と、植物由来保湿エキスがたっぷりうるおいを与え保護します。

毛穴*¹⁷・くすみ*¹⁸・弾力感・なめらか

500mL/990円(税込)

アンレーベル モイストボタニカル オールインワンジェルN

1本6役でもっちりツヤ肌に導く、高保湿*¹⁹オールインワンジェル。乾燥によってゆらぎがちな肌に、3種類のオーガニック認証成分*¹⁶と、植物由来保湿エキスがたっぷりうるおいを与え保護します。

化粧水・乳液・美容液・クリーム・パック・ボディクリームの6役

500mL/1,650円(税込)

■発売日/展開店舗

・2026年2月24日（火）よりロフト、EC※にて先行発売予定

※楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN

・2026年3月24日（火）より

全国ドラッグストア(一部店舗除く)、バラエティショップにて順次発売

公式HP：https://unlabel.tokyo/moistbotanical/

公式Instagram：https://x.com/unlabel_mb(https://www.instagram.com/unlabel_mb/)

公式X(旧:Twitter) ：https://www.instagram.com/unlabel_mb/