【リサージ】コラーゲン研究※から生まれたスキンケアUV「UVプロテクターパーフェクトN」3月7日（土）発売

株式会社カネボウ化粧品

※肌をうるおすコラーゲンの研究





肌をうるおすコラーゲン研究を40年以上積み重ね、個肌に寄り添ってきた『LISSAGE(リサージ)』から、顔やからだを紫外線や乾燥から守るスキンケアUV「UVプロテクターパーフェクトN」を、2026年3月7日（土）に発売いたします。



リサージ UVプロテクターパーフェクトN 商品ページ　　


https://www.lissage.jp/products/detail/804(https://www.lissage.jp/products/detail/804)




大人気*¹UVがパワーアップ。紫外線や乾燥から守るスキンケアUV。


　2019年に発売されて以降、多くの方に愛され続けている大人気*¹UVが、この春パワーアップして新登場します。



「UVプロテクターパーフェクトN」は、顔やからだを紫外線や乾燥から守るスキンケアUVクリームです。汗・水、摩擦に強く落ちにくい機能や、好評のきしみや白浮きなくみずみずしい使用感はそのままに、リサージのスキンケアアイテムと同様の「コラーゲンケア成分SP*²（保湿）」を新配合。さらに、花粉など微粒子汚れ*³の付着を防ぐ機能も新搭載しました。



より、美しさを高め、毎日心地よく使い続けられる日やけ止めへ。


40年以上のコラーゲン研究*⁴から生まれた、スキンケアUVです。



*¹ リサージ内　*² コラーゲンケア成分SP-4（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）　


すべての大気中の汚れの付着を防ぐわけではありません。　*⁴ 肌をうるおすコラーゲンの研究



【商品情報】　


●リサージ　UVプロテクターパーフェクトN


（日やけ止めジェル状クリーム） 〈顔・からだ用〉



顔やからだを紫外線や乾燥から守り、1日うるおうハリツヤ肌へ。


コラーゲン研究*⁴から生まれたスキンケアUV。



50g　3,630円（税込）


SPF50+・PA++++　UV耐水性★★





＜商品特長＞


●ウォーターベースのみずみずしく心地よい感触。


●うるおってつややかなハリのある肌に導きます。


●コラーゲンケア成分SP-4配合


（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）


●モイストリペア成分配合（保湿：チャ葉エキス、スクワラン、BG）


●天然精油配合のリラックス感のある香り
●アレルギーテスト済み［すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。］






※SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1cm2あたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安とお考えください。



＜処方設計＞




*² コラーゲンケア成分SP-4（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）


*⁵ モイストリ⁵ア成分（保湿:チャ葉エキス、スクワラン、BG）



LISSAGE（リサージ）とは


リサージ（LISSAGE）の語源は、フランス語のリサージュ“磨き上げる”。


毎日をしなやかに生きるスマートな女性たちが、肌を磨き上げ、美しくなっていくために。


1992年のブランド誕生以来続けている肌をうるおすコラーゲン研究と、一人ひとりの肌に合わせた的確なケアで、根幹の美しさを引き出すことを目指しています。



●ブランドオフィシャルサイト


https://www.lissage.jp/