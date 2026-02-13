【リサージ】コラーゲン研究※から生まれたスキンケアUV「UVプロテクターパーフェクトN」3月7日（土）発売

株式会社カネボウ化粧品

※肌をうるおすコラーゲンの研究

肌をうるおすコラーゲン研究を40年以上積み重ね、個肌に寄り添ってきた『LISSAGE(リサージ)』から、顔やからだを紫外線や乾燥から守るスキンケアUV「UVプロテクターパーフェクトN」を、2026年3月7日（土）に発売いたします。

リサージ UVプロテクターパーフェクトN 商品ページ

https://www.lissage.jp/products/detail/804(https://www.lissage.jp/products/detail/804)

大人気*¹UVがパワーアップ。紫外線や乾燥から守るスキンケアUV。

2019年に発売されて以降、多くの方に愛され続けている大人気*¹UVが、この春パワーアップして新登場します。

「UVプロテクターパーフェクトN」は、顔やからだを紫外線や乾燥から守るスキンケアUVクリームです。汗・水、摩擦に強く落ちにくい機能や、好評のきしみや白浮きなくみずみずしい使用感はそのままに、リサージのスキンケアアイテムと同様の「コラーゲンケア成分SP*²（保湿）」を新配合。さらに、花粉など微粒子汚れ*³の付着を防ぐ機能も新搭載しました。

より、美しさを高め、毎日心地よく使い続けられる日やけ止めへ。

40年以上のコラーゲン研究*⁴から生まれた、スキンケアUVです。

*¹ リサージ内 *² コラーゲンケア成分SP-4（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）

【商品情報】

●リサージ UVプロテクターパーフェクトN

（日やけ止めジェル状クリーム） 〈顔・からだ用〉

顔やからだを紫外線や乾燥から守り、1日うるおうハリツヤ肌へ。

コラーゲン研究*⁴から生まれたスキンケアUV。

50g 3,630円（税込）

SPF50+・PA++++ UV耐水性★★

＜商品特長＞

●ウォーターベースのみずみずしく心地よい感触。

●うるおってつややかなハリのある肌に導きます。

●コラーゲンケア成分SP-4配合

（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）

●モイストリペア成分配合（保湿：チャ葉エキス、スクワラン、BG）

●天然精油配合のリラックス感のある香り

●アレルギーテスト済み［すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。］

*³ すべての大気中の汚れの付着を防ぐわけではありません。 *⁴ 肌をうるおすコラーゲンの研究

※SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1cm2あたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安とお考えください。

＜処方設計＞

*² コラーゲンケア成分SP-4（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）

*⁵ モイストリ⁵ア成分（保湿:チャ葉エキス、スクワラン、BG）

LISSAGE（リサージ）とは

リサージ（LISSAGE）の語源は、フランス語のリサージュ“磨き上げる”。

毎日をしなやかに生きるスマートな女性たちが、肌を磨き上げ、美しくなっていくために。

1992年のブランド誕生以来続けている肌をうるおすコラーゲン研究と、一人ひとりの肌に合わせた的確なケアで、根幹の美しさを引き出すことを目指しています。

●ブランドオフィシャルサイト

https://www.lissage.jp/