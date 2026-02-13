【リサージ】コラーゲン研究※から生まれたスキンケアUV「UVプロテクターパーフェクトN」3月7日（土）発売
※肌をうるおすコラーゲンの研究
肌をうるおすコラーゲン研究を40年以上積み重ね、個肌に寄り添ってきた『LISSAGE(リサージ)』から、顔やからだを紫外線や乾燥から守るスキンケアUV「UVプロテクターパーフェクトN」を、2026年3月7日（土）に発売いたします。
リサージ UVプロテクターパーフェクトN 商品ページ
https://www.lissage.jp/products/detail/804(https://www.lissage.jp/products/detail/804)
大人気*¹UVがパワーアップ。紫外線や乾燥から守るスキンケアUV。
2019年に発売されて以降、多くの方に愛され続けている大人気*¹UVが、この春パワーアップして新登場します。
「UVプロテクターパーフェクトN」は、顔やからだを紫外線や乾燥から守るスキンケアUVクリームです。汗・水、摩擦に強く落ちにくい機能や、好評のきしみや白浮きなくみずみずしい使用感はそのままに、リサージのスキンケアアイテムと同様の「コラーゲンケア成分SP*²（保湿）」を新配合。さらに、花粉など微粒子汚れ*³の付着を防ぐ機能も新搭載しました。
より、美しさを高め、毎日心地よく使い続けられる日やけ止めへ。
40年以上のコラーゲン研究*⁴から生まれた、スキンケアUVです。
*¹ リサージ内 *² コラーゲンケア成分SP-4（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）
*³ すべての大気中の汚れの付着を防ぐわけではありません。 *⁴ 肌をうるおすコラーゲンの研究
【商品情報】
●リサージ UVプロテクターパーフェクトN
（日やけ止めジェル状クリーム） 〈顔・からだ用〉
顔やからだを紫外線や乾燥から守り、1日うるおうハリツヤ肌へ。
コラーゲン研究*⁴から生まれたスキンケアUV。
50g 3,630円（税込）
SPF50+・PA++++ UV耐水性★★
＜商品特長＞
●ウォーターベースのみずみずしく心地よい感触。
●うるおってつややかなハリのある肌に導きます。
●コラーゲンケア成分SP-4配合
（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）
●モイストリペア成分配合（保湿：チャ葉エキス、スクワラン、BG）
●天然精油配合のリラックス感のある香り
●アレルギーテスト済み［すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。］
※SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1cm2あたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安とお考えください。
＜処方設計＞
*² コラーゲンケア成分SP-4（保湿：加水分解コラーゲン、ユキノシタエキス、加水分解シルク、グリセリン）
*⁵ モイストリ⁵ア成分（保湿:チャ葉エキス、スクワラン、BG）
LISSAGE（リサージ）とは
リサージ（LISSAGE）の語源は、フランス語のリサージュ“磨き上げる”。
毎日をしなやかに生きるスマートな女性たちが、肌を磨き上げ、美しくなっていくために。
1992年のブランド誕生以来続けている肌をうるおすコラーゲン研究と、一人ひとりの肌に合わせた的確なケアで、根幹の美しさを引き出すことを目指しています。
●ブランドオフィシャルサイト
https://www.lissage.jp/