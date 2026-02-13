ベーシック、2月25日（水）10時よりシーラベル主催オンラインカンファレンス「リードは熱いうちに打て」に登壇

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、2026年2月25日（水）10時より、株式会社シーラベル（本社：神奈川県横浜市）が主催するオンラインカンファレンス「リードは熱いうちに打て ～顧客の熱が冷める前に有効商談に変えるノウハウ26選～」に登壇いたします。

セミナー詳細はこちら :https://clabel.jp/kyousou/seminar/13/?prvcode=1598f4b7-0520-4b79-bc64-7b84b04f3d19

■セミナー概要

「その瞬間」を逃さない。

顧客の熱が冷める前に有効商談へ変える実践ノウハウ26選

顧客がWebサイトを訪問し、資料請求や問い合わせを行った「その瞬間」は、最も受注に近い重要なタイミングです。しかし、多くのBtoB企業では対応の遅れや属人化により、商談機会を逃してしまっているのが現状です。



本カンファレンスでは「待たせない」をテーマに、マーケティング・インサイドセールス領域の最前線を走る9社が集結。「即時対応」「顧客選別」「自動化」など、リードの熱量を逃さず、最速で有効商談へと転換するための実践的ノウハウ26選をお届けします。



マーケティング責任者やIS責任者をはじめ、商談化率の向上に課題を感じているBtoB企業に向けた集中講義です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/655_1_717a5b98417f5a22a0f726a6b2f9b537.jpg?v=202602131151 ]

■登壇者

林 侑平（はやし ゆうへい）

株式会社ベーシック

ferret事業部 マーケティング部 部長

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年に株式会社ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の責任者を務めた後、SaaS事業推進に携わり、カスタマーサクセス・セールス部門の立ち上げやパートナー推進など多岐にわたるプロジェクトを推進。現在はferret事業部マーケティング部の統括として、戦略設計からリード創出、ブランディングに至るまで全体を牽引。年間60本以上のセミナー登壇経験を持つ。



本カンファレンスでは、11:10～11:30にて、「システムの穴をふさいで商談に繋げるWebマーケ × インサイドセールスの連携最適解」をテーマに登壇します。

■セミナーページURL

https://clabel.jp/kyousou/seminar/1https://clabel.jp/kyousou/seminar/13/?prvcode=1598f4b7-0520-4b79-bc64-7b84b04f3d19





■お問い合わせ先

株式会社シーラベル

https://clabel.jp/

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?organizationId=1704&utm_campaign=260225&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・顧客接点DX事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?organizationId=1704&utm_campaign=260225&utm_medium=else&utm_source=prtimes)