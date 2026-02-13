マンゴーの王様と呼ばれる「アルフォンソマンゴー」ピューレを使用！専門店の味をご家庭で『こだわりの氷みつ マンゴー』2月16日(月)より季節限定発売！

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康）は、マンゴーの王様と呼ばれる「アルフォンソマンゴー」のピューレを使用した濃厚な味わいが楽しめる『こだわりの氷みつ マンゴー』を、2026年2月16日(月)より季節限定で順次発売します。

専門店の人気フレーバーをご家庭で味わえる、マンゴー味の本格氷みつ

近年、かき氷市場は大きな変化を遂げています。2015年頃から始まったかき氷ブームは現在も継続しており、大人も楽しめるスイーツとして市場に定着しました。このブームの中で、特に注目を集めたのが台湾かき氷です。以降、マンゴー味のかき氷は専門店の人気フレーバーの1つとして定着し、多くのお店でマンゴー味のかき氷が提供されています。

一方、家庭用かき氷シロップの市場では、専門店で味わえるような本格的な味を自宅でも楽しみたいという消費者ニーズが高まっています。そのような中、井村屋が2015年から発売している「こだわりの氷みつ」シリーズは、多くのお客様から本格的な味わいと使いやすい小容量タイプでご好評いただいています。

そこでこのたび、「マンゴーの王様」と呼ばれる最高級品種「アルフォンソマンゴー」のピューレを使用し、専門店のような本格的なマンゴー味のかき氷をご家庭で手軽にお楽しみいただける新商品を発売します。使いやすい小容量タイプで、“ちょっと贅沢なひととき”を提供します。かき氷にかけるだけでなく、アイスやヨーグルトなどのトッピングとしてもお楽しみください。

『こだわりの氷みつ マンゴー』商品特長

１.マンゴーの王様と呼ばれる「アルフォンソマンゴー」のピューレを使用

マンゴー生産量が世界1位のインドで栽培された、最高級品種「アルフォンソマンゴー」のピューレを使用。アルフォンソマンゴーはクリーミーで濃厚な味わいと、芳醇な甘い香りが特長です。マンゴーの濃厚な風味を最大限に活かしたシロップで、専門店のような本格的なマンゴー味のかき氷をご家庭で手軽に味わうことができます。

２.素材の品質を活かす製法

マンゴーの本来の風味を活かすため、短時間で高温殺菌をする製法を採用しています。ピューレの風味を損なわず、色鮮やかなかき氷シロップに仕上げました。

３.使いやすい小容量タイプ

かき氷4～6杯分の使い切りやすい小容量タイプです。リキャップ可能なキャップ付きスタンドパウチを採用しており、余った場合も冷蔵庫で保存可能です。

『こだわりの氷みつ マンゴー』商品情報

井村屋の「こだわりの氷みつ」シリーズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/298_1_364fe6cebd52ef6c380af3452afd1f15.jpg?v=202602131151 ]

かき氷専門店や甘味処で提供されるような素材本来のおいしいかき氷を、ご家庭で簡単にお召しあがりいただけます。

※「こだわりの氷みつ」は季節限定販売のため、店頭からなくなり次第終了となる場合があります。

こだわりの氷みつ いちご

栃木県産とちおとめ果汁を使用。

こだわりの氷みつ パイン

沖縄県産パイン果汁を使用。

～「氷みつ」シリーズについてはこちら～

https://imuraya-cp.jp/imuraya532_korimitsu/

自由研究にもおすすめ！お子さまと一緒に楽しめる簡単アレンジレシピのご紹介

「こだわりの氷みつ」シリーズはかき氷以外にも様々なレシピに使用いただけます。簡単に作れるアレンジレシピなので、お子さまの自由研究など夏休みの思い出にぜひご活用ください。

パインゼリー

トロピカル牛乳寒天

いちごミルク

アレンジレシピ詳細はこちら

アレンジレシピサイトURL:https://www.imuraya.co.jp/recipe_search/koorimitsu/

6月1日は「氷みつの日」

氷みつはかき氷にかけるだけでなく、菓子作りの材料や炭酸水などと混ぜてジュースにして飲むなど幅広く愛用されています。家庭用氷みつ日本有数の生産量を誇る井村屋では、氷みつの多彩な活用法や魅力をさらに多くの方に知っていただくことを目的に、かき氷シーズンが始まる時期に合わせて「氷みつの日」を制定しました。

日付は語呂合わせで「5（氷）32（みつ）」となることから、5月32日＝6月1日と見立てたもの。また、江戸時代には旧暦の6月1日を「氷朔日」（こおりのついたち）と呼び、「蓄えておいた氷を徳川将軍に献上する」「庶民は氷餅を食べる」など夏を迎える色々な行事が行われたことに由来します。