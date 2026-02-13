JR仙台イーストゲートビル 開業5周年記念イベントを開催

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)は、JR仙台イーストゲートビル1Fダテリウムにおいて、JR仙台イーストゲートビル開業5周年を祝した記念イベントを2月20日(金)より開催いたします。期間中、宮城県産の花を使用した大規模なフラワーウォールや、宮城県にゆかりのあるモンキー マジックによるスペシャルLIVE、宮城・東北の素材を使った華やかなオリジナルカクテルのお振舞やJR仙台イーストゲートビルのエントランス装飾を手掛けているフラワーデザイナーによるワークショップ等限定イベントを実施いたします。

【概要】

１．名称：JR仙台イーストゲートビル 開業5周年記念イベント

２．場所：JR仙台イーストゲートビル1F ダテリウム

３．期間：2026年2月20日(金)～3月1日(日)

４．実施内容

（１）フラワーウォール装飾

展開期間：2026年2月20日(金)～3月1日(日)

展開内容：花言葉「門出」の意味を持つスイートピーなど、宮城県産の色鮮やかな花を使用したフラワーウォールでダテリウムを彩ります。

※フラワーウォール装飾 イメージ

（２）5周年特別企画 モンキー マジック スペシャルLIVE

開催日：2026年2月20日(金)19:30～20:30 ※予定

内 容：モンキー マジックによるスペシャルLIVEを実施。

先着200名さまに「オリジナルノベルティ」をお1つプレゼント。

※なくなり次第終了となります

●モンキー マジック プロフィール

フロントマンのカナダ人兄弟・Maynard-メイナード-(Vo&Gt)とBlaise-ブレイズ-(Vo&Gt)、日本人のリズム隊・TAX-タックス-(Dr)とDICK-ディック-(Ba) からなる宮城県在住の4ピースハイブリッドロック・バンド。

2011年には「東北観光親善大使」に任命され、また同年に東日本大震災復興支援プロジェクト「SEND 愛」を主催、チャリティーライブやオークションを実施し、その後も東北復興支援に向けた活動を継続。また、アジア・北米などのワールドツアーなど海外活動も行っている。

※モンキー マジック

（３）5周年記念 華やかカクテルのお振舞

開催日：2026年2月28日(土)

内 容：

１.鏡開き、カクテルのお振舞

時間：13:00～14:00、15:30～16:30

MCに“ほやドル”の萌江氏とバイヤー高橋氏をお呼びし、5周年を記念し鏡開きを行います。また、宮城・東北の素材を使ったオリジナルカクテル（ノンアルコール含む）に、食用のお花を添えた華やかなドリンクをお振舞いたします。

※なくなり次第終了となります。

※オリジナルカクテル イメージ

【参加条件】

・JRE POINT会員のみご参加いただけます。

※当イベント会場にて、JRE POINTアプリへの新規登録が可能です。

【注意事項】

・未成年者の飲酒は法律で禁止されております。

・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響が出る恐れがある為、ご遠慮ください。

・イベントの参加には運転免許証など身分証明書をご提示いただき、ご本人さま確認を行います。

・飲酒運転は禁止です。会場へは公共交通機関や運転代行をご利用ください。

・会場内へおつまみ等の持ち込みはご遠慮ください。

●“ほやドル”萌江氏 プロフィール

宮城県石巻市出身。2017年より宮城県を中心に活動を開始。ほやの美味しさを全国、世界に広める「ほやドル」としてのタレント活動のほか「直球怨念型シンガーソングライター」として実体験を元にした失恋ソングを歌っている。

※萌江氏

●バイヤー高橋氏 プロフィール

言葉遊び系YouTuber。チャンネル登録者は約55万人。Date fmで毎週月曜20時生放送「BANG! BANG!!」パーソナリティを萌江氏・ずんだ氏と共に務める。2025年に青葉まつりで分身人形すずめ踊りを披露し話題に。

※バイヤー高橋氏

２.アルコールインクワークショップ

時間：13:00～18:00

アルコールインクを垂らし、インクの広がりやにじみ、色の混ざり合いから偶然できる模様を楽しむアートです。風の力で自由に描くアートで様々な表現を楽しめます。

※なくなり次第終了となります。

※アルコールインクアート イメージ

【参加条件】

・JRE POINT会員かつ、エスパル仙台・JR仙台イーストゲートビルにて1,500円(税込)以上

お買い上げいただいた当日レシート(合算可)のご提示でご参加いただけます。

※当イベント会場にて、JRE POINTアプリへの新規登録が可能です。

（4）5周年記念 フラワーワークショップ

開催日：2026年3月1日(日)11:00～16:00

内 容：JR仙台イーストゲートビル エントランスの

花装飾を手掛けているフラワーデザイナーを

講師に招き、お花を使用したフラワーアート

をつくるワークショップをおこないます。

※フラワーアート イメージ

【参加条件】

・JRE POINT会員かつ、エスパル仙台・JR仙台イーストゲートビルにて1,500円(税込)以上

お買い上げいただいた当日レシート(合算可)のご提示でご参加いただけます。

※なくなり次第終了となります。

※当イベント会場にて、JRE POINTアプリへの新規登録が可能です。

【講師 菅原 祐太氏 プロフィール】

宮城県出身。元パティシエ。東京の大手園芸会社に10年以上勤務し、結婚式場の装飾を中心にホテル装飾や雑誌撮影などに携わる。

2022年に独立。同年10月、仙台市青葉区春日町に「Flower SugaDesign」を開業。2025年4月からJR仙台イーストゲートビルエントランスの花装飾を担当。

※菅原 祐太氏

【ダテリウムとは】

仙台の歴史や文化との繋がりを意識し、地域の皆さまに親しみやすい名称として JR 仙台イーストゲ ートビル 1F エントランスホールを「ダテリウム」と名付けました。ダテリウムでは毎月地域の魅力を 発信するイベントを開催し、地域の新たな発見や楽しみを体感していただく場所を目指します。

仙台駅2FJR仙台イーストゲートビル1F ダテリウム

◎本プレスリリースは2026年2月13日(金)時点の情報です。 今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。