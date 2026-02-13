2/13は「NISAの日」！全世界株式に投資する「オルカン※1」が缶ジュース「オル缶」に！？「オル缶」自販機が2/12（木）～渋谷ヒカリエに登場！

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が提供する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」（イーマクシススリム）は、2026年2月12日（木）～2月14日（土）に渋谷ヒカリエ １Fイベントスクエアにて“NISAの日「世界を味わう 『オル缶(カン)』自販機」イベント”を開催します。

「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」とは、新NISAの普及とともに投資初心者から経験者まで幅広い投資家からご愛顧いただいている、「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける※2」インデックスファンドシリーズ。合計純資産総額はおかげさまで24兆円を突破※3する規模にまでなっています。中でも世界47ヵ国・地域※4に100円※5（ワンコイン）から投資できる「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）〈愛称：オルカン〉」はNISAを始めたばかりの人でも選びやすい投資信託として多くの方の資産運用に活用されています。本イベントは、2月13日（金）の「NISAの日」に合わせて「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」や「オルカン」をより多くの人に知ってもらうために開催します。

イベントでは「オルカン」にちなみ、世界中の飲み物がオリジナルデザインの缶ジュース「オル缶」として並ぶ自販機が登場。世界各地域の代表的な国をイメージしたドリンク計10種をご用意しました。LINEアンケートに答えて専用の巨大コインを入れると、最低でも１ヵ国分、最大で10ヵ国分の缶が出てきます。

さらに、イベント会場の様子をおさめた動画も2月12日（木）に弊社YouTubeチャンネル「投信オンエア」（https://www.youtube.com/channel/UC-082v9qNgRuPfsS-gV2foA）にて公開しました。自販機から一度に複数の「オル缶」が出てくる迫力ある様子をご覧いただけますと幸いです。

※ 本イベントにおいて弊社が、サービス・金融商品取引の勧誘をすることがあります。

※1 「オルカン」は当社の登録商標です。

※2 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍは業界最低水準の運用コストをめざしますが、その達成を保証等するものではありません。

※3 2026年1月14日時点、シリーズ合計の値。

※4 2025年9月末基準。国・地域数は連動対象指数の基準に基づき記載。

※5 最低購入金額は、販売会社によって異なります。

■イベント会場動画：https://www.youtube.com/watch?v=bZBYTCZPv_M(https://www.youtube.com/watch?v=bZBYTCZPv_M)

■”NISAの日「世界を味わう 『オル缶(カン)』自販機」イベント”について

本イベントは、2月13日（金）の「NISAの日」に合わせ、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」や「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）〈愛称：オルカン〉」をより多くの人に知っていただきたいという思いから実施に至りました。

イベントブースでは、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」の愛称「オルカン」にちなんだ、オリジナルデザインの缶ジュース「世界を味わう オル缶」を手に取り、体験しながら楽しく「オルカン」について知ることができます。オリジナルデザインの缶ジュース「オル缶」は各地域の代表的な国や気候などをイメージし、日本は「OUR TONIC」、アメリカは「SPLIT SPIRIT」、オーストラリアは「ROSE’N WHITE」など、合計5種のフレーバーと10種のカラフルなデザインでご用意しております。自販機に専用の巨大コイン「オルカンコイン」を1枚入れると、一度に世界各国の「オル缶」が最低でも１本、最大で10本出てくる豪華仕様です。体験後にｅＭＡＸＩＳオリジナルキャラクターである“eクマ(イークマ)”と「オル缶」の巨大オブジェの前で記念撮影ができる特設フォトブースや、撮影いただいた方には弊社オリジナルノベルティ等のプレゼントもご用意しております。

どこにでもある自販機をモチーフにしたイベントを通じて、手軽にワンコイン（100円※）から世界株式に分散投資できる感覚を味わっていただくことで、投資を身近に感じていただければと思っております。さらに、イベント会場の様子をおさめた動画も公開しました。自販機から一度に大量の「オル缶」が出てくる迫力ある様子は必見です。

※最低購入金額は、販売会社によって異なります。

■イベント概要：

開催日時：2月12日（木）～2月14日（土）11:00～18:00(13日のみ12:00～19:00）

開催場所：渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア（〒150-8510東京都渋谷区渋谷2-21-1）

参加費：無料

※配布物の転売・営業利用を固く禁じます。また、お一人様につき1回までの配布とさせていただきます。

※配布本数には限りがあります。各日の配布本数の上限に到達した場合、上記の終了予定時間よりも早く終了する場合があります。

※雨天決行予定。ただし、自然災害やその他の都合により、やむを得ずイベントを中止等させていただく場合があります。予めご了承ください。

※会場内では広報用等のために写真および動画撮影を行う場合があります。来場者が映り込む可能性がございますので、予めご了承ください。

■イベントの流れ：

・受付にて、弊社「eMAXIS LINE」に登録・アンケートへの回答をいただきます。

・アンケート回答後にスタッフから受け取った専用のコインを、自販機に入れていただきます。

・自販機のモニター画面に抽選映像が流れ、当選した1本から10本の「オル缶」が出てきます。

・特設フォトブースで記念撮影いただいた方に、弊社オリジナルノベルティ等をプレゼントいたします。

■「オル缶」ラインナップ

■特設フォトブース＆ノベルティ配布

ｅＭＡＸＩＳのオリジナルキャラクターとして誕生した資産形成の妖精（自称）である“eクマ(イークマ)”と「オル缶」の巨大オブジェの前で記念撮影ができる特設フォトブースもご用意しております。撮影を行うと、eクマのオリジナル傘マーカーやキーホルダーなどの弊社オリジナルノベルティ等をプレゼント。

※プレゼントの数には限りがございますので予めご了承くださいませ。

■ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍについて

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍは、できるだけ低コストのファンドを購入したいというお客さまからの強いご要望にお応えし、2017年2月に誕生したノーロード・インデックスファンド・シリーズです（当初は4ファンドでスタート）。

業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける※1というコンセプトのもと、資産形成を考える多くの皆さまから信頼いただけるよう、低コストかつ高いクオリティを追求し続けます。

「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2025」※2では、総合部門をはじめとする３部門にてｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）が１位を受賞し、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍから合計9本が入賞するなど、多くの投資家に選ばれています。

※1 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍは業界最低水準の運用コストをめざしますが、その達成を保証等するものではありません。

※2 詳しくは、こちら（https://www.fundoftheyear.jp/2025/）。

▼ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）〈愛称：オルカン〉とは

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の全世界株式とは、その名の通り世界中の株式に投資するファンド。これ1本でワンコイン（100円※1）から世界47ヵ国・地域※2の株式に分散投資をすることができます。三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用しているインデックスファンドシリーズ「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」は、全16本※3あり、そのうちの1つがオルカン。

※1 最低購入金額は、販売会社によって異なります。

※2 2025年9月末基準。国・地域数は連動対象指数の基準に基づき記載。

※3 2026年2月4日時点

【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ公式サイト】

https://emaxis.am.mufg.jp/lp/slim/pr1/