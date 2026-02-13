「治療中でも“わたしらしさ”を大切にやさしい肌ケア＆カバーメイク情報」

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、当社が取り組む「がん患者のQOL(クオリティー・オブ・ライフ=生活の質)を高めるためのがん患者支援」の一環として、資生堂ジャパン株式会社（以下「資生堂」）が実施する「資生堂ライフクオリティー ビューティー活動」と連携し、2026年２月18日（水）にセミナーを共催します。がん治療や年齢による肌悩みや肌色の変化に応じたメイクに関する「セルフチェックから始める肌ケア」をテーマにお届けします。

■年齢や治療による外見変化にやさしく対応「眉の描き方と肌のケア」セミナーの概要

がん治療中などの肌の悩みに対応するカバーメイクの情報をはじめ、眉メイクを中心に、肌ケア・顔色を整えるメイクの基本を分かりやすくご案内します。今の自分の状態に合わせて、無理なく整える方法を資生堂のスタッフがお伝えします。

【開催日時】 2026年２月18日（水）14：00～14：50

【対 象】 性別、年齢、病気の治療状況等は問わず、どなたでも参加できます。

【定 員】 980名

【参 加 費】 無料

【開催方法】 ルネサンスオンラインレッスンサービス「RENAISSANCE Online Livestream（以 下「ROL」）」によるオンライン配信

▶イベント詳細、お申し込みはこちらから https://rol.s-re.jp/rol_posts/FE4hVD_5

※お申し込みには、ROLの無料アカウント登録が必要です。

■両社で取り組むがん患者のQOLの向上支援

当社と資生堂は、がん支援の取組や健康づくりに関する啓発・情報発信など、さまざまな側面で連携することで、がん患者のより一層の健康的な生活の実現を図ることを目指しています。

2023年10月より両社はこれまで８回のセミナーを共催で実施し、延べ665名の方が参加されました。今回は、その第９弾として、治療の有無を問わず日常生活をよりよく過ごすための肌ケアセミナーを開催することを決定しました。

両社は今後も、がん患者に向けて「肌ケア」と「身体のケア」をテーマにしたセミナーを開催し、QOLを高めるための支援に取り組んでまいります。

■当社のがん患者支援について

当社は、「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を長期ビジョンに掲げ、疾病予防だけでなく、がんをはじめとする病と共に生きる方々の治療前・中・後におけるQOLの維持・向上を支援しております。

がんによる身体機能の低下や、手術など治療の過程で起こる身体の不調改善には、継続的なリハビリが必要となる一方で、充分にリハビリサービスが行き届いていない現状があります※１。

当社は、2019年６月に大阪国際がんセンター敷地内にある患者交流棟に「がん特化型運動施設 ルネサンス運動支援センター」を開設し、運動を通じてがん患者の方々のQOLの向上に取り組んでおります。また、がんと身体運動に関する知識を持った「大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士※２」が、当社スポーツクラブや病院がん患者サロンでの運動教室他、オンラインでの個別指導やグループ指導を展開しています。

※１出典：国立がん研究センターがん情報サービス

※２がんの病態や治療に関する基礎知識に加え、患者の苦痛や悩みをよく理解したうえで、リハビリに必要な運動の知識・技術を習得した大阪国際がんセンターが認定する運動指導者

▶「がん特化型運動施設 ルネサンス運動支援センター」ホームページ：https://cancer.s-re.jp/

■当社の従業員に向けたがん対策推進の取組

当社は、企業理念である、全てのステークホルダーの「生きがい創造」の実現に向けて、従業員がプロフェッショナルとして心身ともに健康な状態で、かつ「生きがい」をもって働くことが、何よりも重要であると考えています。

そのため、従業員が最大のパフォーマンスを発揮できるよう、がんサバイバー当事者、およびサバイバーのご家族を持つ従業員を対象に、がん専門運動指導士資格保有スタッフによる社内セミナーの開催や、自社の「がんポストリハビリオンラインレッスンサービス」を福利厚生の１つとして提供しています。

■関連サイト

▶スポーツクラブルネサンスのがん運動支援プログラム」ホームページ：

https://www.s-re.jp/program/cancer

▶ルネサンスオンラインライブストリームがん経験者用プログラム：

https://rol.s-re.jp/rol_posts/h0mKbtRL

▶ルネサンス運動支援センターnote ：https://note.com/cancer_s_re_jp/

▶「大阪国際がんセンター」ホームページ：https://oici.jp/

■「資生堂ライフクオリティー ビューティー活動」について

資生堂は企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD（美の力でよりよい世界を）」の実現に向けて、事業※3にも寄与することを発信し、年齢、疾病、障がい、性別などを問わず、さまざまな人々が自分らしくあるための一歩を踏み出すために「資生堂ライフクオリティー ビューティー活動」を推進しています。

なかでも、「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」では、やけど跡、傷跡、あざ、白斑、がん治療の副作用による外見変化でお悩みの方の QOLを向上する取り組みを国内外で展開しています。

また、高齢の方や、視覚に障がいのある方など、あらゆる方々の「自分らしさ」や「健やかさ」にお役立ていただけるよう、ご自身で実践できる美容のご提案を実施しています。

※3「社会的な満足」社会や人とのつながりが維持できている状態

▶「美の力によるエンパワーメント」の活動

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/

▶「資生堂ライフクオリティービューティーセミナー」の詳細

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/

■資生堂ジャパン株式会社 概要

所在地：〒105-8620 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー

設立：2015年10月

代表者：代表取締役 社長 CEO 中田 幸治

主な事業内容：日本における化粧品事業（化粧品、化粧用具の販売等）、ヘルスケア事業（美容食品、一般用医薬品の販売等）

ホームページ：https://corp.shiseido.com/jp/(https://corp.shiseido.com/jp/)

■株式会社ルネサンス 会社概要

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案する」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設などで333施設(2025年12月31日現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年8月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/

■本イベント・がんリハビリ事業ついてのお問合せ先

株式会社ルネサンス 商品開発部 がんリハビリ事業研究チーム 西畑

URL：：https://rena-bg.s-re.jp/contact