BPaaS型ウェビナー運用支援を提供開始。ウェビナー開催ツール「WebinarBase」に運用代行を組み合わせ、成果創出までを一気通貫で支援

株式会社エックスラボ

成果につながるマーケティング支援を行う株式会社エックスラボ（本社：大阪市北区、以下「当社」）は、マーケティングウェビナー開催ツール「WebinarBase（ウェビナーベース）」に、企画設計、台本制作、動画撮影、集客支援、配信準備・開催、フォローアップ、改善運用といった実務支援を組み合わせた「総合型ウェビナー運用サービス」を、2026年2月より正式に運用開始したことをお知らせします。

本サービスは、ツールの提供にとどまらず、ウェビナー企画の立ち上げから成果創出までを一気通貫で支援するものです。「ウェビナーを実施したいが、何から手を付ければよいかわからない」「ツールは導入したものの、成果につながらなかった」といった課題を抱える企業に対し、3ヶ月間の伴走支援を通じて、再現性のある成功モデルの構築を支援します。

3ヶ月の支援期間終了後は、構築した成功モデルをもとに、WebinarBaseのツール利用のみで自走できる状態へと移行することを想定しています。単なる運用代行にとどまらず、ウェビナーを継続的なマーケティング施策として活用できる体制づくりまで支援する点が、本サービスの特長です。

今後も、ウェビナーを活用したマーケティングの可能性を広げ、限られたリソースの中でも成果を最大化できる支援を通じて、企業の成長に貢献してまいります。

背景

2023年4月の労働基準法改正により、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50％へ引き上げられました。これを契機に、限られた人員で成果を出すための業務の属人化脱却や自動化は、多くの企業にとって避けて通れないテーマとなっています。特に、「何度も同じ説明を繰り返す営業活動」「母集団形成に苦戦する採用活動」「担当者に依存しやすい社内教育」といった「伝える業務」においては、人手に頼らない仕組みづくりの必要性が高まっています。

当社はこうした課題に対し、ウェビナーを活用して伝える業務を自動化し、労働生産性を向上させることを目的に、ウェビナー運営に必要な機能を一括管理できるSaaS「WebinarBase（ウェビナーベース）」を提供してきました。一方で、企業からは「ツールの操作は理解できるが、その手前の段階の、何を・どのように伝えれば成果につながるのかわからない」「マーケティング担当者や経営者のリソースが足りず、企画や構成、集客まで手が回らない」といった声も多く寄せられていました。

そこで当社は、業務のアウトソーシング（BPO）とSaaSの仕組みをかけ合わせたBPaaS（Business Process as a Service）モデルを採用し、ウェビナーの企画設計から台本作成、撮影、運用、改善までを一体で代行支援する「総合型ウェビナー運用サービス」の提供を開始しました。

本サービスでは、3ヶ月間で“成果につながるウェビナー運用の型”を構築し、その後はWebinarBaseの活用を中心とした自走可能な運用体制への移行を支援します。

「総合型ウェビナー運用サービス」の特徴

１. 戦略設計から配信・改善までを一社完結で支援する“一気通貫体制”

ウェビナー施策では、企画・戦略策定、撮影準備、台本・資料作成、動画撮影、集客、配信ツールの選定・運用、ウェビナー開催、フォローアップ、動画改善など、複数の工程が発生します。これらを個別に外注・契約する場合、コストや調整工数が膨らみやすく、成果創出までに時間を要するケースも少なくありません。 本サービスでは、これらの業務を一気通貫で対応します。担当者は複数ベンダーを管理する必要がなく、安心してウェビナー施策をスタートできます。

２. 録画ウェビナーを軸にした“資産型”マーケティングの構築

本サービスの核となるのが、録画ウェビナーを活用した運用設計です。WebinarBaseと運用代行を組み合わせることで、単発のイベントとして終わらせるのではなく、24時間365日稼働するウェビナー施策を構築します。視聴データをもとに分析・改善を重ねることで、ウェビナーを「やりっぱなし」にせず、成果につながる形へと最適化。営業・マーケティング・採用など、さまざまな用途で活用できる“再利用可能なコンテンツ資産”として蓄積していきます。

３.ノウハウ提供を通じた“自走化”までを見据えた設計

本サービスの最終ゴールは、当社による運用代行を続けることではありません。3ヶ月間の支援期間で、「成果につながるウェビナーの型（勝ちパターン）」を構築し、その後は自社で運用できる状態を目指します。支援期間中には、ウェビナー構成の考え方や、ランディングページ制作、集客設計の視点などをノウハウとして共有。支援終了後も、WebinarBaseを活用しながら、当社カスタマーサクセス担当とともに低コストで継続的なウェビナー運用が行える体制づくりを支援します。

想定ユーザー

「総合型ウェビナー運用サービス」について

- ひとりマーケターや兼務でウェビナー運営を担う中小企業の担当者ウェビナーに取り組みたいが、LP制作・集客・分析などの実務工数が多く、戦略設計や本来の業務に時間を割けていない。- 売上や営業活動が社長個人に依存している中小企業の経営者商談や会社説明で同じ話を繰り返しており、営業ノウハウが属人化している。- 母集団形成や志望度向上に課題を抱える採用担当者・採用責任者説明会を十分な頻度で開催するリソースがなく、動画や資料だけでは企業の魅力や仕事理解が伝わりきらず、次の選考ステップへの応募につながらない。- ウェビナー活用を進めたいが、運用ノウハウが不足しているDX推進担当者ツール導入は検討しているものの、企画・運用の専門人材が不在で、成果につながる活用イメージを描けていない。

「総合型ウェビナー運用サービス」は、ウェビナー開催ツール「WebinarBase」に、企画設計・台本制作・集客・運用・改善までの人的支援を組み合わせたパッケージサービスです。

ツール提供にとどまらず、ウェビナーを通じて成果を生み出すための設計と運用を一体で支援することで、初めてウェビナーに取り組む企業でも、短期間で成果につながる運用モデルを構築できます。

【サービス概要】

名称：総合型ウェビナー運用サービス

パッケージ内容：

・企画・戦略設計

・資料・台本作成

・動画編集・動画撮影サポート

・集客（LP制作・バナー制作、広告運用（※）、Youtube動画3本・note記事10本の構築）

・WebinarBase利用ライセンス（配信準備・開催後の導線設計）

・開催後の振り返りおよび動画改善提案

※広告運用にかかる広告費は別途必要です。

提供期間：3ヶ月

費用：月額36万円（税抜）

【サービスに関するお問い合わせ先・無料相談】

株式会社エックスラボ セミナーベース事業部 担当：中山

Meetingリンク：https://customer.seminarbase.com/meetings/nakayama12

※オンラインにて個別にご相談を承ります。ご都合の良い時間をご指定ください。

ウェビナー運用業務をワンストップで管理する「WebinarBase（ウェビナーベース）」について

WebinarBaseは、営業・マーケ・採用領域におけるウェビナー運用を自動化するオートウェビナーツールです。録画したウェビナーを24時間365日、自動で配信できる仕組みを備えており、リード獲得からナーチャリング、商談といった次のアクションへの導線構築までを効率化します。

従来、1回のウェビナー開催に約27時間かかっていた準備工数も、WebinarBaseを活用することで約1時間に短縮できます（当社調べ）。視聴ログの可視化により、改善ポイントの特定や効果測定も容易になります。繰り返し活用できるウェビナーを資産として運用することで、少ない工数でも安定した成果創出を実現します。

エックスラボについて

＜WebinarBaseの管理画面＞

エックスラボは、企業や組織が届けたい情報を、「成果」につなげるための仕組みを提供するマーケティングカンパニーです。広告運用で培った成果創出の知見をもとに、ウェビナーを起点とした自社プロダクト「WebinarBase（ウェビナーベース）」やポータルサイト「SeminarBase（セミナーベース）」を展開。単なる情報発信や集客支援にとどまらず、設計・運用・改善までを一体で担い、人の意思決定や行動変容が自然に生まれる状態をつくります。企業の挑戦に伴走し、成果と成長の再現性を高めることを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社エックスラボ

代表者：代表取締役 藤 勝行

本社：大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル4F

設立：2012年12月7日

資本金：3,475万円

事業内容：BtoB企業向けデジタルマーケティング支援事業、セミナー・ウェビナー運用を効率化・自動化する「セミナーDX(R)」事業

コーポレートサイトサイト：https://xlab.co.jp/

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

【サービスに関するお問い合わせ先・無料相談】

株式会社エックスラボ セミナーベース事業部 担当：中山

Meetingリンク：https://customer.seminarbase.com/meetings/nakayama12

※オンラインにて個別にご相談を承ります。ご都合の良い時間をご指定ください。