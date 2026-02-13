サブスククリエイト、Wix・STUDIOに対応開始 ～2大ノーコードツールでのサイト制作・編集をスタンダードプラン内で提供～

サブスククリエイトとは

サブスククリエイト合同会社

「サブスククリエイト」は、月額定額で幅広いデザイン制作を依頼できるデザインのサブスクサービスです。チラシやポスターなどの印刷物から、バナーデザイン、LPやWebサイトの制作まで、企業に必要なクリエイティブをトータルにサポートします。

プラン内容

スタンダードプラン（月額7万円）

印刷デザイン、ロゴデザイン、Webデザイン、コーディング、簡易動画編集まで対応。クリエイティブ制作全般を依頼したい方に最適。

その他チラシなどの印刷物のみ対応のライトプラン（5万円/月）や、もっとwebサイトの改善までサポートして欲しい方向けのプレミアムプラン（14万円/月）もお選びいただけます。

※すべてのプランで 時間上限なし／1ヶ月単位で契約可能 です。税別価格表記となります。

サービスサイトから問い合わせる :https://subsc-create.jp/

Wix・STUDIO対応開始の背景

近年、Web制作の現場ではノーコードツールの活用が急速に拡大しています。

WixやSTUDIOは、スピード感ある公開やデザイン性の高さから、多くの中小企業・個人事業主に選ばれています。

一方で、

- デザインの完成度が上がらない- 導線設計が最適化されていない- 編集方法が分からず更新が止まっている

といった課題も増えています。

当社ではこれまでWordPressを中心に制作・運用支援を行ってきましたが、クライアントの利用ツールに関わらず伴走できる体制を整えるため、WixおよびSTUDIOへの正式対応を決定しました。

提供内容

今回の対応により、スタンダードプラン（月額7万円）をご契約いただくことで、これまでの対応範囲に加えてWix・STUDIOを使ったWebサイトの修正・制作がご依頼可能になります。



※提供に関する補足事項

WixおよびSTUDIOは、それぞれのツール仕様やご契約プランに応じて機能・構造上の制約がございます。

ご依頼内容や実装要件によっては、一部対応が難しい場合がございますので、あらかじめご了承ください。

また、WixおよびSTUDIOの各種利用料（有料プラン費用・ドメイン関連費用等）は、ツール提供元へのお支払いとなり、別途発生いたします。

詳細につきましては、個別にご相談のうえ最適な構成をご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください

お名前とメールアドレスのみで資料請求いただけます。

しつこい営業もありませんので、お気軽にフォームよりお問い合わせください。

会社概要

運営会社：サブスククリエイト合同会社

代表者 ：小山 みなみ

設立 ：2024年8月6日

事業内容：定額デザイン事業、マーケティング支援事業

URL ：https://subsc-create.jp/