AWOL Vision、4K超短焦点プロジェクターがKickstarterで12時間で1,000万ドル突破、ハードウェアカテゴリー最速記録を樹立

AWOL Vision(https://awolvision.com/)（本社：米国フロリダ州、代表取締役：Andy Zhao）は、RGBレーザー投影技術に特化したハイエンド映像・音響ブランドとして展開する「Aetherion」シリーズの4Kトリプルレーザー超短焦点（UST）プロジェクターが、クラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter(https://bit.ly/3ZwdojE)」において公開後、わずか12時間で3,781名の早期支援者を集め、支援は1,000万米ドル（約15億円）を超える好調なスタートとなったことを発表しました。この成果はAetherionシリーズの高い製品力を示すとともに、世界中の消費者が求めるプロ仕様で高いコストパフォーマンスを備えた大画面ホームエンターテインメント製品への需要と、AWOL Visionブランドの革新力が高く評価されていることを裏付ける結果となりました。特に日本市場では、厳しい品質基準を持つ消費者や業界関係者からも注目されており、同シリーズの登場は以前より大きな期待を集めています。



AWOL Vision創業者兼CEOのAndy Zhao氏からのコメント：「早期支援者の皆さまから、公開直後より熱い反響をいただき大変感謝しています。私たちはこれまで、『妥協のない高品質なホームシアターを提供する』という理念を掲げてきました。今回の早期支援者からの評価は、その理念の正しさを示すものです。Aetherionシリーズは単なるハードウェアではなく、新しい家庭用エンターテインメントの体験を提供します。中価格帯のテレビと同程度の予算で、200インチの4K大画面、シネマ級の視聴体験、さらに超低遅延のゲームプレイを一度に楽しめる製品です。」



AWOL Visionの今回のクラウドファンディング成功の背景には、同社が3年以上にわたり積み重ねてきた研究開発と技術革新があります。AWOL Visionのエンジニアチームは、「超短焦プロジェクターでは大画面と高解像度を同時に実現できない」という業界課題に挑み、光学設計を根本から刷新。その結果、独自開発のPixelLock(TM)ピクセルアライメント技術を完成させました。本技術は、光学設計・機械構造・デジタルキャリブレーションを統合したシステムで、4K画面のすべてのピクセルを正確に同期させます。これにより、200インチの大画面に投影しても、端から端まで鮮明な映像を再現。ぼやけや残像、色ズレのない、精緻な画質を実現しています。Aetherionシリーズは、世界最高水準の4Kトリプルレーザー超短焦点プロジェクターとして、ProとMaxの2機種を展開。業界をリードする多くの性能を備えています。

- Aetherion Max(https://bit.ly/3ZwdojE)：3,300 ISOルーメンの高輝度- Aetherion Pro(https://bit.ly/3ZwdojE)：2,600 ISOルーメン、環境光の影響を受けにくい設計コントラスト：6,000:1のネイティブコントラストに加え、60,000:1 EBL（Enhanced Black Level）アルゴリズムにより、黒は深く、高輝度部分はクリア。ゲーム性能：1msの超低入力遅延に加え、VRR（可変リフレッシュレート）対応、業界初のDolby Vision Gaming機能により、映像とゲームの双方で高品質体験を提供。



AWOL Visionの今回のKickstarter公開は、同社のプレミアムサブブランド「Valerion（ヴァレリオン）」の成功の流れをさらに強化するものです。Valerionは日本のクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」にて展開中で、累計調達額は2.7億円を突破。投影機カテゴリーで常にランキング1位を維持し、1億円の調達を最速で達成した記録も樹立しています。これら2度のクラウドファンディングでの好調な結果は、消費者が高性能かつ家居一体型デザインのホームシアター製品に注目し、視覚体験の最先端を求めながらも、家庭空間にシームレスに馴染む製品を望んでいることを示しています。



AetherionシリーズのKickstarterクラウドファンディングは、日本時間2026年4月1日1:00まで実施しており、早期支援者は特別な早割価格を利用できます。Aetherion Pro(https://bit.ly/3ZwdojE)は特別価格1,999ドル（約30万円、通常想定小売価格3,499ドル／約52万5,000円）、Aetherion Max(https://bit.ly/3ZwdojE)は特別価格2,199ドル（約33万円、通常想定小売価格4,499ドル／約67万5,000円）で、最大で2,300ドル（約34万5,000円）お得に購入可能です。期間中、新規支援者はプロジェクター本体だけでなく、専用スクリーン(https://bit.ly/3ZwdojE)やスマートTVキャビネット(https://bit.ly/3ZwdojE)などのアクセサリーも割引価格でご購入いただけます。製品は2026年4月以降、早期支援者から順次出荷予定で、夏のエンタメシーズンに向けて大画面ホームシアター体験をお楽しみいただけます。



AetherionシリーズのKickstarterクラウドファンディングの詳細、早割価格および製品仕様については、AWOL Vision公式サイト（www.awolvision.com(https://awolvision.com/) ）またはAetherionシリーズKickstarter公式ページ（https://www.kickstarter.com/projects/awolvision/awol-vision-aetherion-pixel-clarity-rgb-laser-ust-projector(https://bit.ly/3ZwdojE)）をご覧ください。



AWOL Visionについて

AWOL Visionは2020年に設立された、RGBレーザープロジェクション技術に特化した革新的な映像・音響ソリューションメーカーです。卓越した画質、鮮鋭度、没入感を通じて、ホームシアター体験の革新を目指しています。本社は米国フロリダ州デルレイ・ビーチに所在し、プレミアムサブブランド「Valerion」の親会社でもあります。詳細は公式サイトをご覧ください。

AWOL Vision公式サイト：https://awolvision.com/(https://awolvision.com/)





※入力遅延は当社ラボ測定値であり、実際の使用環境により異なる場合があります。 ※日本円価格は米ドル換算の参考価格です。実際の販売価格は決済時の為替レートにより変動する場合があります。