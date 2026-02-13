有給休暇中・退勤後・会議中も電話対応がゼロに。クラウド電話「MOT/TEL」が新たに自動着信拒否機能を搭載

株式会社バルテック

株式会社バルテックは、クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」の新機能として、「勤怠・スケジュール同期による自動着信拒否」機能をリリースいたします。

本機能により、有給中や退勤後・会議中などの状況に応じて着信を自動的に着信を拒否することが可能です。

有給休暇中・退勤後の電話対応がゼロになることで、労務リスク（残業代発生、長時間労働、メンタルヘルス）を低減します。

自動化されることで管理者の手間人や為的な設定漏れ・ミス も削減、また、発信者側にも着信者のステータス(会議中・退勤済・休暇等)が画面表示されるので、 無駄な再コールを防ぎ業務の効率化に繋がります。

■自動着信拒否機能リリース背景

「会議中に電話が鳴る」「退勤後・休暇中の着信」など、電話を受けられない場面は日常的に発生します。しかし、その都度手動で着信拒否の設定を行うのは手間がかかり、業務効率を下げる要因となっていました。

この課題を解決するため、当社が提供する勤怠管理システムやスケジュールに応じて自動で着信を制御する『自動着信拒否機能』をリリース致しました。

■自動着信拒否機能について

勤怠管理システム 「MOT勤怠管理」・人事総務向けシステム「MOT/HG」と連動し、出勤・退勤・有給休暇中やスケジュールに応じて自動で着信を制御する『自動着信拒否機能』です。

今まで都度手動で行っていた設定が不要となり、自動的に会議中や勤務時間外の電話応対から解放、集中できる環境と柔軟な働き方をサポートすることが可能となります。

また、発信者側にも着信者のステータス(会議中・退勤済・休暇等)が画面表示されるので、再コールの要否判断が可能となり、迅速に後続対応へ着手いただけます。 無駄な再コールを防ぐことで業務の効率化に繋げます。

本機能は社員ごと個別に設定が可能です。

■表示例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/817_1_3fdd45eaa1356316c7214964d8b36fe3.jpg?v=202602130351 ]

※1：日付の判断は、「MOT勤怠管理」で設定している日締め時刻を参照します。

※2：MOT/HG側で、「行動」によって着信拒否する/しないを設定できます。

例）「社内の打ち合わせ」は着信拒否しない、「会議」は着信拒否する、など

※本機能で着信を拒否した場合、着信履歴に履歴は残りません。

■クラウド電話「MOT/TEL」とは？

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。スマホで会社番号を使った発着信ができ、オフィス以外でも電話業務を行えるため、リモートワークや拠点間の内線通話に対応しています。

企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel

■勤怠管理システム「MOT勤怠管理」とは

MOT勤怠管理は、クラウド型の勤怠管理システムで、出退勤の記録、シフト作成、各種申請・承認を一元管理できるサービスです。

スマホ・PC・ICカード・顔認証など多彩な打刻に対応し、在宅勤務や直行直帰にも柔軟に利用できます。GPS打刻による不正防止や、残業・未打刻アラートにより労務リスクを早期に把握できる点も特徴です。また、残業・休暇の申請をクラウドで行い、上長がチャットで承認できるため、業務効率化に大きく貢献します。給与ソフトとのデータ連携にも対応し、勤怠から給与計算までの流れをスムーズにします。

勤怠管理システム「MOT勤怠管理」 については： https://mot-kintaikanri.net/

■人事総務向けシステム「MOT/HG」とは

MOT/HGは、人事・総務業務を一元管理するクラウド型の人事総務向けシステムです。

採用管理、入社手続き、身上異動、休職・復職、退職まで、従業員情報をすべてクラウドで統合管理できます。申請・承認フローもオンライン化され、残業・休暇・手当などの申請をスマホから行えるため、紙書類の削減と業務効率化を実現します。また、社労士と連携して社会保険手続きの依頼や進捗共有が可能で、労務担当者の負担を軽減します。さらにクラウド電話「MOT/TEL」との連携により、内線管理や従業員情報の同期もスムーズに行えるのが特徴です。

人事総務向けシステム「MOT/HG」については：

https://www.mot-net.com/mottel/mothg

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」

AIカメラシステム「VASS」

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」