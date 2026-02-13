コミュニティの成果を表彰する 「Commune Community Award 2025」にて、「STATION Ai Community」が「Social Impact Award」を受賞

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、オープンイノベーション拠点「STATION Ai」を利用するメンバー限定のコミュニティ『STATION Ai Community』が、コミュニティの成果を表彰する「Commune Community Award 2025」にて、「Social Impact Award」を受賞したことをお知らせします。

事業共創や起業のためのノウハウやナレッジの提供や勉強会・セミナーなどを開催する『STATION Ai Community』は、オンラインとオフラインを連動させた交流促進の仕組みを整備し、開業からわずか5カ月で1,000件を超えるマッチングを実現しました。また、高いアクティブ率（注1）を維持しながら、相互支援が自然に生まれる文化を育み、地域社会に良い影響を与えるコミュニティへと進化している点が評価され、今回の受賞に至りました。

（注1）アクティブ率：登録・参加しているメンバーのうち、一定期間内に実際に活動した人の割合

◆受賞概要

2026年2月12日に東京都中央区京橋にあるTODAホール＆カンファレンス東京で行われた授賞式の様子＜受賞＞

Social Impact Award

（社会的意義をもつ活動を通じて、世の中に良い影響を与えているコミュニティに贈られる賞）

＜対象コミュニティ＞

STATION Ai株式会社（STATION Ai Community）

＜受賞理由＞

「STATION Ai Community」は、多様な企業・人材が集う環境の中で、社会的価値をもつつながりを創出し続けている点が高く評価されました。開業初期からオンラインとオフラインを連動させた仕組みを整備し、「来訪予定」「つながり希望」「協業報告」など交流を促す設計を実施。さらに、ギルド（注2）・イベント・オフィスアワーの三本柱を通じて産学官民の共創を加速し、開業からわずか5ヶ月で1,000件超のマッチングを実現しました。高いアクティブ率を維持し、新規事業や実証実験が次々と生まれるなど、社会へ波及する成果も拡大。相互支援が自然と芽生える文化を育み、地域・社会に良い影響を与えるコミュニティとして、本賞に選出されました。

（注2）STATION Ai ギルド：メンバー同士が連携して知識や経験を共有する小規模コミュニティ制度。詳細はこちら(https://stationai.co.jp/magazine/report20250814)

◆「Commune Community Award」とは

コミューン株式会社が主催し、コミュニティの活性による成果や、その成果を支える取り組みを表彰する取り組みです。この表彰は、コミュニティの力によって組織とひとが顧客や社会と共に価値を創造し、未来につながる挑戦を称えることを目的としています。さらに、受賞企業の取り組みを共有することで、他のコミュニティの進化を促し、新たな発見や次の挑戦へのインスピレーションを提供します。

2025年は7つの部門で10社が選出されています。

コミューン株式会社についてはこちら(https://communeinc.com/ja)

◆STATION Ai Communityとは

「誰もが声をかけやすく、助け合いが自然に生まれる関係性」を大切にし、分野や立場を越えた相談や対話が行き交い、新しい挑戦を歓迎し合う文化を育むことを目的としたコミュニティです。

オンラインコミュニケーションツール「commune」を活用した日常的な交流をはじめ、各種イベントの開催やギルドによる主体的なコミュニティ活性化など、多様なコミュニティ支援の仕組みを実装しています。

出会い・対話・協業が継続的に生まれる状態を設計し、日々の運営を通じて関係性と共創を育むことで、1,000社を超えるスタートアップやパートナー企業の挑戦を支援しています。

◆受賞に際して

「STATION Ai Community」は、会員の皆さま一人ひとりが互いに学び合い、挑戦を称え合う姿勢によって育まれてきたコミュニティで、今回の受賞は、そこで生まれている数多くの実践と努力への評価だと受け止めています。

STATION Aiは、「挑戦をつなぎ、未来を動かす。」というミッションのもと、個々の事業成長にとどまらず、地域や社会、次の世代へと価値が連鎖していくことを重視しています。

本受賞を励みに、今後も多様なプレーヤーとのつながりを育みながら、開かれた出会いと共創の機会を広げ、地域と社会に新しい価値が連鎖していく未来を、皆さまと共に創っていきます。

◆コミュニティツールの新たな名称について

本受賞を契機に、STATION Aiの会員限定オンラインコミュニティツールをこれまで以上に親しみを感じて活用していただくため、ツールの新たな名称を、会員を始めとする関係者の皆さまより募集しました。

このたび、新たな名称を『STAiGE（ステージ）』として運用を開始します。

＜命名理由について＞

「STAiGE」は、STATION Aiに集う人・技術・アイデアが、ただ集まるだけで終わらず、実際に表に立ち、挑戦し、次のステージへ進んでいくためのコミュニティプラットフォームです。

名称にはSTATION Aiの略称「STAi」と、次世代（Generation）の「Ge」、そして挑戦の舞台（Stage）の意味を重ねています。

同時に、次の世代の起業家や挑戦者、プロジェクトが生まれ、育ち、加速していく場所という意味も込めています。

一人ひとりの挑戦が可視化され、交わり、新しい価値へと発展していく「舞台」として、この名前をつけました。

STATION Aiについて

「STATION Ai」は、日本最大級のオープンイノベーション拠点です。スタートアップの創出・育成や、オープンイノベーションを促進するための多様な支援を提供しています。約1,000社の国内外のスタートアップ、パートナー企業、VC、大学などが参画し、新規事業の創出に取り組んでいます。館内にはレストラン、ホテル、ジムなどを備えた快適なオフィス環境が整い、勉強会やメンタリング、企業間のマッチング機会が豊富に用意されています。さらに、専門スタッフによるきめ細やかなサポートも充実しています。