障がい児童福祉×ICT「デイロボ」が【コドモン×デイロボ】として「CareTEX 東京 ′26」に共同で初出展

「理性と人間性」を融合させ、社会課題を解決する株式会社U5WORKS（本社：東京都港区、代表取締役：坂田一祥）が提供する、療育施設向け業務支援AIサービス「デイロボ」は、2026年2月25日（水）～27日（金）に東京ビックサイトで開催される『CareTEX 東京 '26』に、2024年9月よりシステム連携および業務提携をしている株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）が運営する保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」（以下、コドモン）と共同出展いたします。

出展について

障害児童福祉の現場では、記録作成や国保連請求、保護者対応などの事務業務が職員の大きな負担となり、支援にかけられる時間の確保が課題となっています。

当社は、そうした現場の声から生まれた業務支援AIサービス「デイロボ」を通じて、支援に集中できる環境づくりを全国に広げていくことを目指しています。

今回の『CareTEX 東京 '26』では、これまで療育・福祉分野で培ってきた知見や事例をもとに、「療育のためのAI」による支援計画作成の省力化や、より進化したICT連携がもたらす現場のゆとりを広く体感いただくため、コドモンとデイロボが共同出展いたします。「30秒AI体験」として、わずか30秒でできる個別支援計画の作成を、実際の画面で体験いただけます。ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

出展概要

【展示会名】 CareTEX 東京 '26

【会期】 2026年2月25日(水)～27日(金) 9:30-17:00

【会場】 東京ビッグサイト

【URL】 https://caretex.jp/

ご来場について

本展への来場には、公式サイトからの「来場事前登録（無料）」が必要です。

以下のURLよりお手続きをお願いいたします。

https://summer.caretex.jp/info/admission#nyujyo

※事前登録がない場合、当日入場料（5,000円）が必要となります。

療育施設向け業務支援AIサービス「デイロボ」とは

児童発達支援・放課後等デイサービス向けに開発された業務支援AIサービス「デイロボ」は、療育記録・保護者対応・国保連請求といった煩雑で専門性の高い業務を、スマートフォン・タブレット・LINE・AIを活用して直感的かつ効率的に行えるよう支援します。職員は「作業」に追われることなく、人にしかできない支援に安心して力を注ぐことができ、療育の質の向上にもつながります。



私たちは「家族・子ども・支援者をデジタルでつなぎ、安心と成長を支える療育環境を実現する」ことを使命に掲げ、子どもたちが自分らしく社会へ移行できる未来を目指しています。

株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。

また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。

※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

株式会社U5WORKS 会社概要

●会社名：株式会社U5WORKS

●所在地：東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F

●代表者：代表取締役 坂田一祥

●設立日：2022年5月17日

●事業内容：

株式会社U5WORKSは、「理性と人間性」を融合させ、よりよいサービスを生み出し、社会課題を解決する企業です。人とテクノロジーがともに成長し、共創する社会をつくることを目指しています。

社名の由来にもある5つの「U」（Unique／Unite／Utilize／Update／Uphold）の精神を軸に、既成概念にとらわれない発想と実装力あるテクノロジーで価値を創出しています。チーム・お客様・パートナー・社会と共につながり合いながら、持続可能な未来に向けて安心して使えるサービスを提供してまいります。

●サービス内容：

・療育施設向け業務支援AIサービス「デイロボ」の企画・開発・提供

・システムおよびWebサービスの企画・開発・運用支援DevOps事業

●公式サイト：

・U5WORKS：https://u5works.co.jp

・デイロボ：https://www.dayrobo.com

株式会社コドモン 会社概要

●会社名：株式会社コドモン

●所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階

●代表者：代表取締役CEO 小池 義則

●設立日：2018年11月

●事業内容：保育・教育・療育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

●公式サイト：

・株式会社コドモン：https://www.codmon.co.jp/

・コドモン：https://www.codmon.com/

本件に関するお問い合わせ先

広報：pr@u5works.co.jp