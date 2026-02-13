株式会社DELTA「JAWS DAYS 2026」にDiamondスポンサーとして協賛およびブース出展決定

株式会社DELTA

株式会社DELTA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丹哲郎）は、2026年3月7日（土）にDiamondスポンサーとして「JAWS DAYS 2026」にブース出展及び登壇することをお知らせします。

JAWS DAYSは主催JAWS-UG、後援アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社で行われるJAWS-UG最大のイベントです。JAWS-UG（AWS User Group - Japan）は、日本全国に60以上の支部を持つ Amazon Web Services（以下AWS）のユーザーグループです。全国のJAWS-UGメンバーが中心となってイベントの企画、準備を行い、最新技術からビジネス、ライフスタイルなどAWSに関わる幅広いテーマでセッションが予定されています。

職種や業態・会社規模を問わず、たくさんの方に参加いただけるイベントです。

当日は技術書が当たるガラポン企画も実施予定ですので、ぜひDELTAブースにお立ち寄りください。

JAWS DAYS 2026概要

タイトル：JAWS DAYS 2026

日時：2026年3月7日(土)

参加費：2,000円

場所：〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1 池袋サンシャインシティ

主催：JAWS-UG（AWS User Group - Japan）

https://jaws-ug.jp/about-us/

エンジニアの浜崎がセッション登壇

クラウドインフラコスト削減サービス「CTO booster」でお客様のコスト削減に従事するエンジニアの浜崎が「AWSコスト分析入門 ― 削減の前に「なぜ高いのか」を理解する」と題してセッションに登壇いたします。

セッション概要

現在市場に存在する多くのAWSコスト関連書籍や記事は、コストの可視化方法や個別サービスの削減テクニックといった施策先行型の内容に偏っている。

しかし実務では、「このコストは高いのか」「削減対象として妥当なのか」「そもそも何がボトルネックになっているのか」といった問いに答えられないまま、可視化や削減が進められるケースが多いのではないでしょうか。

本セッションでは、可視化とコスト削減の間に存在する「なぜコストが発生しているのかを構造的に理解する分析フェーズ」に焦点を当て、実務で意思決定に耐えるコスト分析の考え方と進め方をお伝えします。

登壇時期：2026年3月7日（土）12:40～13:10

登壇場所：TrackB

株式会社DELTAについて

株式会社DELTAは、「成長企業のエンジニアを支え続けるエコシステムを形成する」をビジョンに掲げ、CTOおよびエンジニア組織向けに幅広い技術・採用支援サービスを展開しています。

これまでに「CTO booster」や「VersionUp booster」を通じ、200社以上のプロジェクトを診断・支援し、エンジニア組織の生産性向上とコスト最適化に貢献してきました。

コーポレートサイト: https://teamdelta.jp/

CTO booster: https://costcut.cloud/

DELTAの請求代行：https://resale.teamdelta.jp/

VersionUp booster: https://teamdelta.jp/lp/versionup

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目19番15‑609号 宮益坂ビルディング

代表取締役：丹 哲郎

設立：2021年10月22日

資本金：5,000,000円

事業内容：開発組織向け技術支援

採用情報

DELTAでは事業成長を支えるメンバーを積極的に採用しています。

