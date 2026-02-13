2月20日 映画『WICKED』公式コラボワイヤレスCDプレーヤーを数量限定で一般発売

km5株式会社

km5株式会社（本社：東京都杉並区）は、映画『WICKED（ウィキッド）』との公式コラボレーションモデルとなるワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disk Audio-CP1 WICKEDモデル」（以下「CP1 WICKEDモデル」）を、2026年2月20日（金）より数量限定で一般発売します。

本商品は、2025年にクラウドファンディングにて先行販売された限定モデルで、『音楽とジャケットアートを愉しむ』CP1CDプレーヤーという独自の設計と、Bluetooth対応など現代的な機能性を両立し、映画の音楽体験を日常空間へと拡張するプロダクトです。3月6日（金）公開予定の映画『WICKED（ウィキッド）永遠の約束』に先駆けて、幅広いお客様にお届けする一般販売モデルとして展開いたします。

映画『WICKED』の世界観を、音楽とともに“所有する”限定モデル”

「CP1 WICKEDモデル」は、CDジャケットを本体前面に差し込み、音楽とビジュアルを一体で楽しめるワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disk Audio-CP1」をベースにした、映画『WICKED』公式コラボレーションモデルです。

CD再生に加え、Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続やUSB Type-C充電、約7～8時間の連続再生など、日常使いに適した仕様を備えています。

「CP1 WICKEDモデル」は、ブラックを基調とした本体デザインに加え、映画の名シーンを切り取った限定ポストカード6枚を付属。お気に入りのポストカードとともに飾ることで、映画『WICKED』の世界観を空間ごと楽しめる設計となっています。

ストリーミング時代に、あえて“CDで聴く”という選択

＜パッケージ＞＜正面＞※CDは付属しておりません。＜背面＞

音楽配信が主流となった現在、CDを再生する環境を持たないまま、手元にあるディスクを聴けずにいる人も少なくありません。

「Instant Disk Audio-CP1」は、音楽を「流し聴き」するものではなく、作品と向き合う体験として再生することを目的に設計されています。

特にミュージカル作品である『WICKED』において楽曲は、物語そのものを語る重要な要素です。プレーヤーにCDをセットし、ジャケットを眺めながら音楽を聴く行為は、作品世界へ立ち戻るための“ひとつの儀式”とも言えます。

「CP1 WICKEDモデル」は、そうした体験を日常の中で自然に取り入れるためのプロダクトです。

数量限定・一般発売として展開

＜インテリアイメージ｜別売りの金具で壁掛けも可能＞

「CP1 WICKEDモデル」は、数量限定の販売、なくなり次第終了となります。

価格は24,200円（税込）。km5公式ストア、映画会社ユニバーサルの公式オンラインストアである「Universal Filmarket」、およびAmazonのほか、一部家電量販店にて取り扱い予定です。

さらに、映画公開期間中、実機に触れてお楽しみいただける企画も現在準備中です。詳細は追って発表いたします。

＜映画のワンシーンを切り取ったポストカードを6枚付属＞

km5は、今年ブランド創立5周年を迎えました。今後も、多様な音楽の楽しみ方を提案する新たなプロダクトの開発やコラボレーションモデルの企画など、みなさまの音楽体験をより多様で豊かにするプロダクトを提供してまいります。

会社概要

2021年創業のオーディオブランド。

“MUSIC IN EVERY WAY.” を理念に、音のある時間そのものをより多様で豊かにするプロダクトを開発・展開。MoMA、BEAMS、イヴ・サンローランなどでの展開実績のほか、タワーレコード、ASIAN KUNG-FU GENERATION、初音ミクなどの音楽アーティスト／IPとのコラボレーションも多数。国内外の音楽・カルチャーファンから支持され、国外メディアからも注目を集めている。

■km5株式会社

本社：〒166-0003 東京都杉並区高円寺南5-40-22

URL：https://www.km5.co.jp/

広報担当：info@km5.co.jp

■SNS

・Instagram : https://www.instagram.com/km5_inc/

・X: https://twitter.com/km5_Inc

・Facebook : https://www.facebook.com/km5.co.jp

・LINE : https://line.me/R/ti/p/@744ctlyl