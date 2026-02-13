アンドエル、国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit PREMIUM 2026 Spring」に登壇

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「アンドエル」）は、2026年3月に開催される株式会社アカリク主催の人事・採用EXPO「Acaric Summit PREMIUM 2026 Spring」に登壇することをお知らせいたします。

当日は、オンライン診療を活用した組織のパフォーマンス向上・健康支援について講演します。

Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO 2026 Springについて

「日本の人事をアップデートする」国内最大級のHRオンラインイベントです。累計14,000名以上の方が申込・参加し、日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い人事・採用について考えるオンラインEXPOとして、第7回目の開催となる今回のイベントは、3日間に渡って実施する全39講演から、HRの最新事例を学ぶことができます。



▼イベント詳細はこちら(https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-mar?utm_source=and-l&utm_medium=email&utm_campaign=202603)

アンドエル講演内容について

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」 「外部通報窓口」※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※追加オプションとなります。